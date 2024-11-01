¿Qué es Anna’s Archive? El mayor backup musical del mundo

En las últimas horas, Anna’s Archive ha asegurado que ha realizado un “respaldo” masivo del catálogo de Spotify y lo ha puesto a circular en torrents. Habla de unos 300 TB de audio, 86 millones de canciones, ordenadas por popularidad, y de la mayor base pública de metadatos musicales jamás difundida: 256 millones de pistas y 186 millones de ISRC únicos. La intención declarada es crear el primer “archivo de preservación” de música completamente abierto, replicable por cualquiera con el almacenamiento suficiente.........
Contad con mi espada!
Ah espera que no tengo 300 TB
Que la acaban de tumbar o que?
TOR