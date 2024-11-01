edición general
¿Qué es Anna’s Archive? El mayor backup musical del mundo

En las últimas horas, Anna’s Archive ha asegurado que ha realizado un “respaldo” masivo del catálogo de Spotify y lo ha puesto a circular en torrents. Habla de unos 300 TB de audio, 86 millones de canciones, ordenadas por popularidad, y de la mayor base pública de metadatos musicales jamás difundida: 256 millones de pistas y 186 millones de ISRC únicos. La intención declarada es crear el primer “archivo de preservación” de música completamente abierto, replicable por cualquiera con el almacenamiento suficiente.........

12 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Es un hito por volumen, sí, pero también un choque frontal con el modelo de licencias que sostiene el streaming. La relevancia es inmediata: si ese archivo abierto se consolida con suficientes seeders, no solo quedará una fotografía casi completa de lo que se escucha en la plataforma —afirman cubrir el 99,6% de lo que suena realmente—, también emergerá un repositorio de datos sin precedentes para estudiar la circulación de la música contemporánea, su “larga cola” y las dinámicas algorítmicas.
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#1 "si ese archivo abierto se consolida con suficientes seeders, "

Contad con mi espada!
Ah espera que no tengo 300 TB xD
angelitoMagno #2 angelitoMagno
También existe Anna's Archive, para libros
#7 Zerjillo
#2 es que de hecho el Anna's archive es un archivo fundamentalmente de documentos y libros. Y ahora le han metido este archivo de canciones. Pero no podemos esperar que el "periodista" sepa de lo que habla.
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Que bien le va a venir esto a las IAs generativas
wata #4 wata
Que barbaridad!
Chusticia4all #9 Chusticia4all
annas-archive.org/
Por causas ajenas a Vodafone, esta web no está disponible
Que la acaban de tumbar o que?
#11 kaos_subversivo
#9 no, lleva tiempo bloqueado ese dominio con .org, va con .li si no me equivoco
#12 Vicenteeee
#9
TOR
ElBeaver #6 ElBeaver
Con el sistema de compresión de Spotify mejor no usarlo
#8 josiahallen
Yo conozco a Anna's por los libros. Es un recurso esencial para estudiar algo.
#10 kaos_subversivo
#8 es de lo mejor de internet, hoy por hoy
