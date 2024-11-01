Alemania dice que nunca ha estado más unida a Israel

La visita del ministro de Exteriores israelí a Berlín deja muy claro de qué lado de la historia está el gobierno de la gran coalición de Friedrich Merz. El Ministro alemán aseguró en una conferencia de prensa que «Este conflicto con Irán, y también el conflicto en Ucrania, nos han mostrado claramente que estamos más unidos que nunca y que tenemos un interés común».