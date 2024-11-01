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Alemania dice que nunca ha estado más unida a Israel

La visita del ministro de Exteriores israelí a Berlín deja muy claro de qué lado de la historia está el gobierno de la gran coalición de Friedrich Merz. El Ministro alemán aseguró en una conferencia de prensa que «Este conflicto con Irán, y también el conflicto en Ucrania, nos han mostrado claramente que estamos más unidos que nunca y que tenemos un interés común».

| etiquetas: alemania , sionismo , apoyo europeo
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26 comentarios
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Comentarios destacados:        
javibaz #1 javibaz
Como les gustan los genocidios a los alemanes. :palm: :palm: :palm:
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Suigetsu #3 Suigetsu
#1 Si se levantara ahora Hitler vería que tampoco han cambiado tanto las cosas.
1 K 17
Chepacoletariado #5 Chepacoletariado *
#1 Como le gustan a los meneantes soltar chorradas karmawhores
7 K -19
TikisMikiss #8 TikisMikiss
#5 No tanto como a los alemanes tocarse con genocidios.
5 K 67
Stathamdepueblo #10 Stathamdepueblo
#5 ¿que tipo de chorrada es esa que verifica un hecho?
2 K 39
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#5 para haber sufrido al nazismo hace 80 años, ahora ponerse del lado de otro país que comete crímenes de guerra y otro genocidio… queda un poco raro
6 K 85
josde #12 josde
#1 Es que ellos lo son también, son tal para cual.
1 K 28
#19 lameth
#1 Y un huevo.
Lo dije desde el principio. Alemania como país es vasallo. Perdió la guerra.
Los alemanes son antibelicistas, antisionistas.
Lo demás es ignorancia.
0 K 10
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
Mientras tanto algunos judíos en Alemania: Ser judío y crítico con Israel en Alemania: “Tengo miedo a expresar mi opinión”

www.eldiario.es/internacional/judio-critico-israel-alemania-miedo-expr
6 K 72
TikisMikiss #6 TikisMikiss
"Este conflicto con Irán" se refiere al que empezó el Estado Terrorista de Israel junto a sus amigos naziuseños?

Lo dicho, la Alemania Nazi es nazi, fue nazi, y siempre será nazi.
5 K 59
#18 tierramar *
Y Merz -exCEO de Blackrock- tan unido a EEUU que pretende entregar a los jovenes alemanes, como carne de cañon, para una guerra yanqui, a benficio de Blackrock
www.meneame.net/story/merz-vendera-alemania-blackroc Vendera Merz Alemania a Blackrock?
www.meneame.net/story/blackrock-senores-guerra-quien-lucra-gasto-milit BlackRock y los señores de la guerra: ¿quién se lucra con el gasto militar?
2 K 48
Dene #4 Dene
Unidos a un estado terrorista y asesino...Alemania, maaaaaal
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#7 laruladelnorte
Y se sienten muy orgullosos de cooperar con los genocidas.
2 K 35
#2 jaramero
Qué interés común es ese? El de arruinar Alemania para pagarle las guerras a israel?
2 K 32
Mauro_Nacho #16 Mauro_Nacho
Alemania siempre en el lado equivocado de la historia, Alemania está en decadencia, de todas manera Friedrich Merz es de los políticos menos valorados de los líderes europeos, actualmente hay una valoración muy baja, en Alemania se respira pesimismo y derrotismo, como si no hubiera futuro. Apoyar ciegamente a Israel es enfermizo.
1 K 30
#17 JanSolo
Tengo un amigo que vive en Berlín y dice que las libertades en Alemania no viven su mejor momento, que todo huele mal en la sociedad y que esta pensando en venirse para España porque ya no reconoce ni a su propio país.
1 K 28
#9 Suleiman
Por lo visto no tuvieron bastante con un genocidio.... Se quedaron con ganas y ahora repiten. El problema es que nos van a arrastrar al resto
1 K 25
Arzak_ #26 Arzak_
Ahora son como horno y gas 8-D
1 K 24
neiviMuubs #15 neiviMuubs *
A las autoridades germanas les va el vicio y la crueldad. Saben que hay un pueblo semita que sufre por su acción o inacción y para ellos es un fetiche, de nuevo apoyando a los verdugos de turno
1 K 21
cocolisto #21 cocolisto
Alemania y el huevo de la serpiente.
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mmlv #20 mmlv *
Se ve que el gusto por el exterminio une mucho.
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Yoryo #23 Yoryo
¡¡¡ A por la tercera !!!

PS: Para despistados WWIII
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Imag0 #11 Imag0 *
No termino de entender qué ocurre en ese país... Si se posicionan contra Israel "son nazis" pero si se posicionan a favor de Israel también son nazis, pero sin comillas ni cursivas.

Es un callejón sin salida.
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Un_señor_de_Cuenca #24 Un_señor_de_Cuenca
#11 Es fácil, sólo hay que decir que uno está en contra de los genocidios.
1 K 30
#25 pozz
En Alemania recuerdan demasiado bien los atentados terroristas de los JJOO en Munich 72.
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menéame