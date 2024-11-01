Alemania dice que nunca ha estado más unida a Israel

La visita del ministro de Exteriores israelí a Berlín deja muy claro de qué lado de la historia está el gobierno de la gran coalición de Friedrich Merz. El Ministro alemán aseguró en una conferencia de prensa que «Este conflicto con Irán, y también el conflicto en Ucrania, nos han mostrado claramente que estamos más unidos que nunca y que tenemos un interés común».
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theconversation.com/el-genocidio-olvidado-de-namibia-como-los-alemanes
Lo dije desde el principio. Alemania como país es vasallo. Perdió la guerra.
Los alemanes son antibelicistas, antisionistas.
Lo demás es ignorancia.
www.eldiario.es/internacional/judio-critico-israel-alemania-miedo-expr
Lo dicho, la Alemania Nazi es nazi, fue nazi, y siempre será nazi.
www.meneame.net/story/merz-vendera-alemania-blackroc Vendera Merz Alemania a Blackrock?
www.meneame.net/story/blackrock-senores-guerra-quien-lucra-gasto-milit BlackRock y los señores de la guerra: ¿quién se lucra con el gasto militar?
PS: Para despistados WWIII
Es un callejón sin salida.