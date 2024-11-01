¿Ahora todos vivimos en Florida? El auge de la política de «no hablar del clima» [Ing]

Hablar sobre el cambio climático puede ser políticamente delicado, pero adaptarse a sus efectos ya no es opcional. El pasado mes de mayo, mientras el calor abrasador batía récords en todo el sur de Florida y el humo de los incendios forestales en México oscurecía el cielo, Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida, firmó una ley que eliminaba la mayoría de las referencias al «cambio climático» de la legislación estatal. «Estamos recuperando la cordura en nuestro enfoque energético y rechazando la agenda de los fanáticos ecologistas…"