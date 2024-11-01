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Agitador de extrema derecha contra musulmanes a los que llama pedófilos cae en una trampa al chatear con adolescentes

Agitador de extrema derecha contra musulmanes a los que llama pedófilos cae en una trampa al chatear con adolescentes

Jake Lang es un conocido agitador de extrema derecha que incita el odio contra musulmanes, llama "pedófilos" a sus rivales y hace el saludo nazi. Ha caído en una trampa de cazadores de pedófilos al chatear con una supuesta adolescente de 15 años. [eng]

| etiquetas: pedofilo , extrema derecha
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25 comentarios
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Comentarios destacados:        
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
xD xD xD xD xD a ver la excusa de mierda que usa para intentar salir de esta
14 K 176
#3 Shiro_el_Ent
#1 La de siempre, que estaba infiltrándose en la red de pedofilos para desmontarla desde adentro :roll:
5 K 54
#22 AGlC
#3 A Trump le funciona
0 K 7
#7 Grahml
#1 Probablemente dirá que la culpa es de los padres  media
4 K 72
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#7 para empezar, llamarle extrema derecha ya es etiquetarle… a cualquiera le llaman nazi putos woke
1 K 27
ewok #16 ewok
#10 xD
0 K 12
ostiayajoder #18 ostiayajoder
#1 q estaba tratando de sacar menores de esa red y q es una conspuracion de zurdos.

Y sus seguidores le creeran pq la ultraderecha, actualmente, agrupa a la inmensa mayoria de los subnormales bajo una ideologia radical y eso es lo peligroso.
1 K 12
#20 bibapelula *
#1 En el articulo comentan que ha justificado esto alegando que fue un miembro de su equipo y no él quien ha estado chateando con la supuesta niña. Por otra parte, hay muro de pago detrás de la introducción del articulo y si bien promete que la cosa va "a peor", la parte visible del articulo solo evidencia que no quería encontrarse con la niña hasta que ella cumpliera los 16.

Este no decía que los musulmanes violaban menores?
0 K 9
#25 Poll
#1 Esa es fácil. Si realmente no era una chica de 15 años, no pueden acusarte de algo que no has hecho. :shit:
0 K 10
#2 UNX
Cada acusación es una confesión.
14 K 130
#4 tyrrelco
#2 Venía a decir dime que presumes...
3 K 42
ostiayajoder #19 ostiayajoder
#4 pero lo q dice #2 se aplica muchisimo a esta gente...
0 K 9
Manuel_A. #6 Manuel_A.
Se habla poco de las tendencias sexuales de la ultraderecha que practican en privado y critican en público.
6 K 63
Chinchorro #11 Chinchorro
#6 Están librando una guerra ahora mismo por ello :troll:
3 K 34
#8 PerritaPiloto
Las personas proyectamos mucho más de lo que parece.
4 K 46
ur_quan_master #13 ur_quan_master *
#8 ¿No estás proyectando tu exceso de proyección con ese comentario?
2 K 29
ThePato #5 ThePato
No es noticia que esta gente son una panoplia de taras.
3 K 39
Moderdonia #9 Moderdonia
Los únicos que respetan los 30 kilómetros por hora en las zonas de escolares son los pedófilos.
4 K 39
EstilistaDeComadrejas #15 EstilistaDeComadrejas
Debería haber una base de datos de ultraderechistas y curas que han sido cazados con niños. Eso si iba a ser algo de dimensiones bíblicas.
3 K 32
#12 davids
Recomiendo la serie "The Walk-In", basada en un caso similar en el Reino Unido.
1 K 25
#14 NoMeVeas *
Asi que preparaos cuando gobiernen en España. ¿Critican impuestos? Preparaos para una subida bestial de los mismos. ¿Hablan de dictadura Sanchista? Preparaos para el fin de la , poca, democracia en España. De resto no hablo porque ya lo están cumpliendo... Critican chiringuitos, y han creado los mayores chiringuitos para hacerse ricos sin dar un palo al agua de la historia en España.
1 K 14
#23 bibapelula
#14 Fíjate tu que yo sospecho que tras tantas dimisiones en VOX, alguno o alguna tendrá material sensible que disfrutará revelar a algún periódico cuando se acerquen las elecciones.
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Manuel.G #17 Manuel.G
Tipico. El politico que critica aquello que es. Solía ocurrir que los que eran anti LGTBI luego eran cazados montándose orgias gay.

Ahora el que llama a su enemigo pedófilo, resulta que lo es.

Puto mundo...
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#21 Popsandbangs
Ni idea de quién es el influmierder este pero es muro de pago, me he leído “la noticia” y no sale nada ni medio relevante y luego te dice que pagues si quieres leer lo interesante.
Ya se que con el titular basta y sobra, como si el link envía a Google, pero por comentarlo
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tommyx #24 tommyx
Hay agitador, hay meneo
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menéame