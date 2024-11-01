Agitador de extrema derecha contra musulmanes a los que llama pedófilos cae en una trampa al chatear con adolescentes

Jake Lang es un conocido agitador de extrema derecha que incita el odio contra musulmanes, llama "pedófilos" a sus rivales y hace el saludo nazi. Ha caído en una trampa de cazadores de pedófilos al chatear con una supuesta adolescente de 15 años. [eng]
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Y sus seguidores le creeran pq la ultraderecha, actualmente, agrupa a la inmensa mayoria de los subnormales bajo una ideologia radical y eso es lo peligroso.
Este no decía que los musulmanes violaban menores?
Ahora el que llama a su enemigo pedófilo, resulta que lo es.
Puto mundo...
Ya se que con el titular basta y sobra, como si el link envía a Google, pero por comentarlo