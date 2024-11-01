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La administración Trump está haciendo preparativos intensos para uso de tropas terrestres en Irán [EN]
Funcionarios del Pentágono han realizado preparativos detallados para desplegar fuerzas terrestres estadounidenses en Irán, según varias fuentes informadas sobre las conversaciones a CBS News.
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#7
Laro__
Puede que entren, pero me temo que Normandía les va a parecer un paseo comparado con lo que se van a encontrar 81 años de tecnología de defensa después... Y, si entrar va a ser jodido, no quiero pensar la que les va a caer si tienen que salir...
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#15
security_incident
#7
eso eso. Si lo hacen en la isla de Kharg igual entran, pero no sale nadie.
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#1
Herumel
*
The Fortunate son.
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#11
GuerraEsPaz
#1
bahia de cochinos 2: ahora es personal
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K
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#5
cajadecartonmojada
*
#draftbarrontrump
www.draftbarrontrump.com/
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#3
neo1999
Esperemos que cuando vuelvan de la misión aprendan a votar
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#2
azathothruna
Los marines gringos son los soldados mas estupidos del mundo para mi.
Se creen que llevan libertad, democracia o demas cosas, pero terminara pasando lo de vietnam o afganistan
Y los caidos (muertos / heridos) iran a las estadisticas, y las familias peor
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K
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#12
elyari
#2
Y luego los que regresan les hacen honores y que si sirvieron por la democracia y la libertad y blablabla...y el gobierno les abandona, tiene que pedir ayudas porque "yo luché por mi país y me estoy muriendo de hambre/enfermedad".
1
K
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#14
GuerraEsPaz
#2
hay excepciones pero no todos tienen el valor de levantar la voz. sobretodo despues de lo de assange, manning y snowden
www.youtube.com/shorts/61UMqyGZ8mI
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#8
cabobronson
Otra carnicería
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#10
trasparente
Ya pueden ir fabricando muchas cajas de pino.
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#9
Dene
El congreso yanki esta demostrando que apoya el régimen dictatorial, por lo que se ve..
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#18
Ripio
Veo venir películas y series sobre los heroicos
palurdos
marines.
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#4
manuelpepito
¿Pero no iban a ganar la guerra en breve?
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#6
diablos_maiq
#4
a estas alturas ya está ganada (o eso decían la semana pasada)
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#13
Gry
Lo de invadir de forma improvisada un país al otro lado del planeta no da mucha confianza...
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#16
XtrMnIO
Venga gringos, a luchar por la avaricia de los sionistas y a asesinar a personas que no os han hecho nada malo.
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#17
Nouveau
#1grandes
CCR!
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comentarios)
menéame
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www.draftbarrontrump.com/
Se creen que llevan libertad, democracia o demas cosas, pero terminara pasando lo de vietnam o afganistan
Y los caidos (muertos / heridos) iran a las estadisticas, y las familias peor
www.youtube.com/shorts/61UMqyGZ8mI
palurdosmarines.