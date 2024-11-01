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La administración Trump está haciendo preparativos intensos para uso de tropas terrestres en Irán [EN]

La administración Trump está haciendo preparativos intensos para uso de tropas terrestres en Irán [EN]

Funcionarios del Pentágono han realizado preparativos detallados para desplegar fuerzas terrestres estadounidenses en Irán, según varias fuentes informadas sobre las conversaciones a CBS News.

| etiquetas: irán , eeuu , trump
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
Laro__ #7 Laro__
Puede que entren, pero me temo que Normandía les va a parecer un paseo comparado con lo que se van a encontrar 81 años de tecnología de defensa después... Y, si entrar va a ser jodido, no quiero pensar la que les va a caer si tienen que salir...
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security_incident #15 security_incident
#7 eso eso. Si lo hacen en la isla de Kharg igual entran, pero no sale nadie.
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Herumel #1 Herumel *
The Fortunate son.
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GuerraEsPaz #11 GuerraEsPaz
#1 bahia de cochinos 2: ahora es personal
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neo1999 #3 neo1999
Esperemos que cuando vuelvan de la misión aprendan a votar :roll:
4 K 64
azathothruna #2 azathothruna
Los marines gringos son los soldados mas estupidos del mundo para mi.
Se creen que llevan libertad, democracia o demas cosas, pero terminara pasando lo de vietnam o afganistan
Y los caidos (muertos / heridos) iran a las estadisticas, y las familias peor
3 K 49
#12 elyari
#2 Y luego los que regresan les hacen honores y que si sirvieron por la democracia y la libertad y blablabla...y el gobierno les abandona, tiene que pedir ayudas porque "yo luché por mi país y me estoy muriendo de hambre/enfermedad".
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GuerraEsPaz #14 GuerraEsPaz
#2 hay excepciones pero no todos tienen el valor de levantar la voz. sobretodo despues de lo de assange, manning y snowden
www.youtube.com/shorts/61UMqyGZ8mI
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cabobronson #8 cabobronson
Otra carnicería
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#10 trasparente
Ya pueden ir fabricando muchas cajas de pino.
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Dene #9 Dene
El congreso yanki esta demostrando que apoya el régimen dictatorial, por lo que se ve..
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Ripio #18 Ripio
Veo venir películas y series sobre los heroicos palurdos marines.
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manuelpepito #4 manuelpepito
¿Pero no iban a ganar la guerra en breve?
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#6 diablos_maiq
#4 a estas alturas ya está ganada (o eso decían la semana pasada)
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Gry #13 Gry
Lo de invadir de forma improvisada un país al otro lado del planeta no da mucha confianza...
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XtrMnIO #16 XtrMnIO
Venga gringos, a luchar por la avaricia de los sionistas y a asesinar a personas que no os han hecho nada malo.
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#17 Nouveau
#1grandes CCR!
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menéame