Adiós al helado Punky, el pingüino que marcó los veranos de los 80 y 90

La Menorquina ha anunciado que retira al famoso pingüino de vainilla del mercado por falta de suficiente demanda para mantenerlo. Los niños ya no juegan como antes y Punky ya no goza del mismo éxito. Hay una tendencia cada vez más marcada hacia las nuevas tecnologías, móviles y tablets que los han alejado de los juegos físicos y manuales. Productos infantiles como Punky decaen entre los más pequeños. Lanzado en los 80, este helado con forma de figura rellena se convirtió en un icono del del verano para varias generaciones, sobre todo en los '90