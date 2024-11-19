edición general
Actualización de los términos legales

10. Está terminantemente prohibido usar bloqueadores de publicidad para navegar por la página. Si no quieres ver anuncion puedes suscribirte aquí. El uso de bloqueadores de publicidad supone un incumplimiento de las condiciones de uso y puede dar lugar a la limitación o suspensión del acceso al sitio y/o a la eliminación de la cuenta en el caso de usuarios registrados.

| etiquetas: publicidad , bloqueadores , advertencias legales infundadas
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"Está terminantemente prohibido usar bloqueadores de publicidad para navegar por la página"

Que publicidad ? xD xD xD

Dicho esto...
Kmisetas #8 Kmisetas
Cojonudo, lo que le faltaba a este pozo de mierda para que dejen de entrar los cuatro gatos que quedan.

Bendito adguard, pihole, ublock.
taSanás #9 taSanás *
Algún abogado que pueda confirmar si aquí el amigo puede prohibirme tener en mi ordenador un bloqueador de publicidad y entrar a menéame??
alfon_sico #11 alfon_sico
#9 si entiendo menéame como un bar diraoamos que ejercen el derecho de admisión. Es decir no es que te prohíban tener bloqueadores de públi en tu ordenador, pero si los tienes activos bloquean la entrada en su web
taSanás #12 taSanás
#11 pues eso es lo que quiero saber si es legal. El derecho de admisión lo tienes en bares, no en webs
beltzak #13 beltzak
¿Eso no atenta contra la libertad del usuario?

Es como si pusieran una cláusula que dicen que o usas Internet Explorer o te suspendemos la cuenta.

Tampoco pueden discriminar según el tipo de equipamiento, dispositivo o método de comunicación que utilizan para el acceso.[1]

es.wikipedia.org/wiki/Neutralidad_de_red

Claro que no se si es una broma y no lo he pillado.
pingON #7 pingON
Email envíado a imparisfal 03/11/2025, 18:22

Hola buenas tardes Imparsifal

Me llamo **************** alias pingON <www.meneame.net/user/pingON>; en menéame, de Zaragoza y hoy 2025-11-03 hemos intercambiado algunos mensajes, acerca de la noticia www.meneame.net/story/mierdificacion-internet-parrafada.

( ... )

Como habrás visto llevo en menéame desde 2008, es mi forma favorita de estar informado, empleo rss para seguirlo y estar al tanto de lo que pasa,…   » ver todo el comentario
alfema #14 alfema
¿Y cuando vais a solucionar el problema de la superposición de la publicidad sobre la columna derecha?, lo he comentado varias veces en el nótame:

* 19/11/2024 21:13 - www.meneame.net/notame/3659348
* 02/12/2024 19:08 - www.meneame.net/notame/3661799
* 17/02/2025 16:17 - www.meneame.net/notame/3670011
Top_Banana #2 Top_Banana
#0 Empiezas fuerte el domingo. xD
frg #6 frg
Se ve que el "consejo colsultivo" sirve para mucho xD

Lo del respeto a los usuarios lo delijamos para el futuro.
Apotropeo #1 Apotropeo
Error 400.
Desde firefox no puedo entrar.
#4 endy
#0 en la página de las condiciones legales falta actualizar la fecha de última modificación
"Normas actualizadas el 26 de marzo de 2019."
imparsifal #5 imparsifal
#4 Gracias, lo actualizo.
#10 beldin
fue bonito mientras duro, ya saldran alternativas, si no las hay ya
