Actualización de los términos legales

10. Está terminantemente prohibido usar bloqueadores de publicidad para navegar por la página. Si no quieres ver anuncion puedes suscribirte aquí. El uso de bloqueadores de publicidad supone un incumplimiento de las condiciones de uso y puede dar lugar a la limitación o suspensión del acceso al sitio y/o a la eliminación de la cuenta en el caso de usuarios registrados.
Que publicidad ?
Dicho esto...
Bendito adguard, pihole, ublock.
Es como si pusieran una cláusula que dicen que o usas Internet Explorer o te suspendemos la cuenta.
“Tampoco pueden discriminar según el tipo de equipamiento, dispositivo o método de comunicación que utilizan para el acceso.[1]”
es.wikipedia.org/wiki/Neutralidad_de_red
Claro que no se si es una broma y no lo he pillado.
Hola buenas tardes Imparsifal
Me llamo **************** alias pingON <www.meneame.net/user/pingON>; en menéame, de Zaragoza y hoy 2025-11-03 hemos intercambiado algunos mensajes, acerca de la noticia www.meneame.net/story/mierdificacion-internet-parrafada.
( ... )
Como habrás visto llevo en menéame desde 2008, es mi forma favorita de estar informado, empleo rss para seguirlo y estar al tanto de lo que pasa,… » ver todo el comentario
Lo del respeto a los usuarios lo delijamos para el futuro.
Desde firefox no puedo entrar.
"Normas actualizadas el 26 de marzo de 2019."