Activistas por la vivienda manchan con pintura a cargos directivos de los fondos buitre

Un grupo de activistas ha señalado esta mañana el papel de los fondos buitre en la crisis inmobiliaria con una acción en el hotel Beatriz, en Madrid, donde este jueves 30 de octubre tiene lugar un evento profesional que reúne a los principales actores del mercado de alquiler, como promotores, fondos de inversión y operadores del sector, para debatir sobre los desafíos del mercado.