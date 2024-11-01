edición general
Activistas por la vivienda manchan con pintura a cargos directivos de los fondos buitre

Un grupo de activistas ha señalado esta mañana el papel de los fondos buitre en la crisis inmobiliaria con una acción en el hotel Beatriz, en Madrid, donde este jueves 30 de octubre tiene lugar un evento profesional que reúne a los principales actores del mercado de alquiler, como promotores, fondos de inversión y operadores del sector, para debatir sobre los desafíos del mercado.

comentarios
#3 VFR
No hay como contaminar para que te aplaudan
1 K 25
Esku #1 Esku
Todo mi apoyo.
1 K 17
Garbns #2 Garbns
Ahí sí pueden tirar pintura, en vez de cuadros y obras de arte...

Lo único que me da pena es la persona a la que le tocará limpiar todo eso
1 K 17
#4 atrompicones
Es hasta simpático frente a lo de Mangione. Es simplemente testimonial.
0 K 10
#5 drstrangelove
Bueno mejor esto que estropear obras de arte.
0 K 10

