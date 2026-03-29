Se acaba de despertar después de 7300 años el supervolcán de Japón [ITA]

La caldera de Kikai, en el Japón meridional, ya se está recargando con magma fresco. Siete milenios ha hecho falta esperar para que se vuelva a despertar. La caldera de Kikai nació hace 7300 años en lo que se conoce como la erupción más gorda del Holoceno y ya se está preparando para la siguiente.
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Sí, masiva, bro...
Yokito Tukasita
Vale, ya me voy...
Que haya algo de movimiento de lava dentro de la cámara no significa que haya una erupción grande próxima. A veces estos fenómenos funcionan como una marea, además lleva ya soltando algo de lava desde hace tiempo con erupciones menores.
.. Mirando la wikipedia la ultima vez que se despertó. 20 centímetros de ceniza tan al norte como Kioto.. pff Generará una destrucción- parálisis similar o mayor al tsunami de fukushima, creo que preferirían a un Godzilla antes que un volcán de esa magnitud.. Y solo contando que Afecte a Japon y no llegue a China.
en.wikipedia.org/wiki/Kikai_Caldera