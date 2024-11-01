Absuelven a un condenado a seis años de cárcel por agresión sexual a una menor que no cometió

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un hombre condenado a seis años de cárcel por la Audiencia Provincial de Cádiz por un delito de agresión sexual a una menor que no cometió, ya que considera, tras examinar la sentencia condenatoria, que la denunciante, menor de edad, «ofrece una versión de los hechos que, además de contener marcadas incoherencias y contradicciones entre unas y otras manifestaciones, describe un marco temporal y geográfico que de ninguna manera pudo producirse como ella dice».
| etiquetas: absolución , condenado , cárcel , agresión sexual , menor
Parece el típico caso de adolescente embarazada a la que no le importa fastidiar la vida a otro con tal de justificar frente a sus padres el embarazo de un chico desconocido.
A este podré desgraciado lo habían condenado...
Cuántos inocentes habrá condenados por falsas denuncias de mujeres?
Nunca lo sabremos