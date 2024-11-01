edición general
Absuelven a un condenado a seis años de cárcel por agresión sexual a una menor que no cometió

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un hombre condenado a seis años de cárcel por la Audiencia Provincial de Cádiz por un delito de agresión sexual a una menor que no cometió, ya que considera, tras examinar la sentencia condenatoria, que la denunciante, menor de edad, «ofrece una versión de los hechos que, además de contener marcadas incoherencias y contradicciones entre unas y otras manifestaciones, describe un marco temporal y geográfico que de ninguna manera pudo producirse como ella dice».

#2 Pixmac
Además, le atribuye haberla dejado embarazada «cuando resulta que ya lo estaba» y «no había coincidido aún» con el acusado.

Parece el típico caso de adolescente embarazada a la que no le importa fastidiar la vida a otro con tal de justificar frente a sus padres el embarazo de un chico desconocido.
8 K 91
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
A ver, estas cosas no pasan. No seáis tan exagerados.
5 K 53
#5 oscarcr80
Vida arruinada de por vida, veamos si le dan una indemnización. Y irse a otro sitio lejos de su hogar, su reputación mancillada de por vida por muy inocente que sea y rezar para que nadie se entere de su pasado.
3 K 35
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pues en esos casos tan evidentes como parecen, es para llamar a los jueces de instancias inferiores y tener alguna "conversacion" que pongan rojitas las orejas.
3 K 30
#4 XXguiriXX
Joder, lo que pasa por intentar ayudar a alguien que lo necesita.
1 K 22
magnifiqus #7 magnifiqus
Flipo, es que ya había sido condenado y todo. Y suerte que la chica no parece muy lista y se ve que se iba inventando todo sobre la marcha, que si llega a presentar una versión coherente y consistente igual el tipo no se libra.
1 K 22
#8 Empakus
Joder...
A este podré desgraciado lo habían condenado...
Cuántos inocentes habrá condenados por falsas denuncias de mujeres?
Nunca lo sabremos
0 K 10
#6 --848842-- *
joder, acusado y apunto de acabar un montón de años en el talego por violación con la única prueba de un testimonio. Luego me dicen que de las 200.000 denuncias anuales por viogen, con tribunales aleccionados y viendo un montón de casos al día y un montón de beneficios sólo por denunciar, no hay inocentes destrozados. Que todo esto lo haya hecho la izquierda me dan ganas de vomitar. Espero que les alcance la zarpa a ellos y sus familias en esta vida o en la que viene. Ahora si que dejo este nido putrefacto para siempre. Adios enero 2026
2 K 4

