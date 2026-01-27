El 5% de los españoles cree que "la Tierra es plana" y el 28% que "los extraterrestres nos visitan, pero los gobiernos lo ocultan"

La buena noticia es que la gran mayoría de la sociedad española rechaza las teorías conspirativas y las creencias contrarias a la evidencia científica. La mala es que hay una minoría significativa que sigue dándoles credibilidad.



Corell pide que se diferencie entre "evidencia y opinión sobre todo en temas como las las vacunas, el clima o los avances tecnológicos". Pero los negacionistas no diferencian.