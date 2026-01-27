edición general
25 meneos
45 clics
El 5% de los españoles cree que "la Tierra es plana" y el 28% que "los extraterrestres nos visitan, pero los gobiernos lo ocultan"

El 5% de los españoles cree que "la Tierra es plana" y el 28% que "los extraterrestres nos visitan, pero los gobiernos lo ocultan"

La buena noticia es que la gran mayoría de la sociedad española rechaza las teorías conspirativas y las creencias contrarias a la evidencia científica. La mala es que hay una minoría significativa que sigue dándoles credibilidad.

Corell pide que se diferencie entre "evidencia y opinión sobre todo en temas como las las vacunas, el clima o los avances tecnológicos". Pero los negacionistas no diferencian.

| etiquetas: terraplanismo , extraterrestres , conspiraciones , negacionistas
21 4 0 K 198 ciencia
41 comentarios
21 4 0 K 198 ciencia
Comentarios destacados:    
Bhuvaya #1 Bhuvaya
Tendrán en cuenta en éstas encuestas el troleo en las respuestas??? Será un factor pequeño, pero estará.
1 K 19
#27 surco
#1 Pequeño? Ya te digo yo que como un día me cojan a ni con tiempo.....
0 K 12
#2 mercure
Estamos rodeados de monguers.
2 K 35
sotillo #25 sotillo
#2 Nada más ver los gobiernos autonómicos
2 K 30
eltxoa #3 eltxoa *
Que los extraterrestres nos visitan es cierto. Solo hay que identificar las pruebas. Nos gobiernan Kodos o Kang.
0 K 11
Tontolculo #7 Tontolculo
#3 incluso nos gobiernan :tinfoil:  media
9 K 102
EldelaPepi #32 EldelaPepi
#12
Pensaba que era la peli de Peter Jackson pero es una serie y tiene buena pinta.
Ya está pedida. :-)
0 K 9
#5 Mesopotámico *
La navaja anti Ockham, que es eso? cuando la opción mas sencilla no es la correcta, como que la tierra es redonda. A primera vista lo primero que piensas es que es plana, y como por la noche estoy en casa y no observo eclipses lunares, pues no te da por pensar que la tierra es redonda como a Aristoteles.

Lo de los que los gobiernos ocultan cosas... pues bueno, después del caso waterGate, los ciudadanos se dieron cuenta que los estados mienten y que su única función es su supervivencia, no mejorar la vida de los ciudadanos.

Asi que tampoco culpemos a la gente en exceso por esto
1 K 17
PasaPollo #20 PasaPollo
#5 La navaja de Ockham no dice que la opción más sencilla sea siempre la correcta. Eso es una mala interpretación. Dice que a igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta.

La clave está en "a igualdad de condiciones": mismas evidencias, mismos datos observados, mismos requisitos explicativos y predictivos, misma coherencia con teorías de fondo aceptadas...

No deja de ser un criterio para eliminar añadidos innecesarios. Pero también puedo aplicar esa…   » ver todo el comentario
2 K 29
Gry #6 Gry
¿Un estudio de la Fundación BBVA? Seguro que andan buscando idiotas a quienes timar.

"Mira, llama a este, piensa que ls Tierra es plana y que los NFC son un producto seguro con alta revalorización" :troll:
1 K 29
#8 Zamarro
y todo gracias a canales como "Historia" o "DMax" que se tiran meses repitiendo pseudo-documentales y series de tarados contando milongas.
Poco nos pasa.
0 K 9
Sinfonico #9 Sinfonico
El resto somos hijos de Julio Iglesias
0 K 15
#11 Piscardo_Morao
A los terraplanistas "patriotas" de ultraderecha les haría una pregunta, solo una, ¿Sabéis quién fue JUAN SEBASTIAN EL CANO?.

Espero respuestas de terraplanistas y VOXeros varios.

Bueno, venga, como se que pensar no es lo vuestro, os doy una pista, salió de España en un barco y navegando, y navegando, y navegando hacia el oeste, llegó otra vez a España.

Y ahora que venga a explicarme un terraplanista como es eso posible si la tierra es plana.
0 K 12
Andreham #17 Andreham
#11 Dios me libre de ser tan imbécil como un terraplanista (cero respeto a tontos de ese calibre), pero se me ocurre así porque tengo una mente abierta a la ciencia ficción y a la fantasía de rol que puede haber algún tipo de "portal" en el fin del mundo que te mande para el otro lado, o que las corrientes de agua y el magnetismo cambian inadvertidamente y te hacen "girar" en una curva cuando te acercas al fin del mundo y por tanto parece que sigas recto pero no lo registre…   » ver todo el comentario
1 K 19
#22 rafeame
#17 ¿que reaparezcas como en el pac-man?
3 K 31
Payball #14 Payball
#11 lo de El Cano lo dices por las canas? :-D
0 K 7
#23 Piscardo_Morao
#14 No, más bien pregunto por qué los terraplanistas no saben por qué el buque escuela de la armada española se llama así.

¿Alguien me puede decir que hizo El Cano para que un barco de la marina española lleve su nombre? Venga señoros de VOX, demostrad que no sois tan analfabestias....
0 K 12
Payball #39 Payball
#23 te lo digo porque es Elcano, no "El Cano" :-D
0 K 7
#41 Piscardo_Morao
#39 Tienes razón, mea culpa, ahora dime que hizo ELCANO para que un barco lleve su nombre.
0 K 12
Laro__ #13 Laro__
¡Y ese 5% tiene derecho a voto!
2 K 31
#30 Piscardo_Morao
#13 ¿De donde te crees que salen los votantes de Alvise, de la universidad?

Ya sé que no es representativo, pero la única persona que conozco que reconoce votar a SALF es un terraplanista conspiranoico que tortura a la gente que va a su casa poniendo videos de terraplanistas y de la "conspiración" para hacernos creer que nunca se llegó a la luna y que todos los vídeos de astronautas son mentiras de Hollywood. No hace falta decir que dejé de ir a su casa hace años.
0 K 12
#15 kkculopis
Todos sabemos que es hueca
0 K 7
skaworld #16 skaworld
El 28% que opina que los extraterrestres nos visitan, pero los gobiernos lo ocultan son idiotas, el 72% estamos seguros de que los que nos visitan son intraterrestres. Seres lagarto que viven en el centro de la tierra y q se hacen pasar por humanos para evitar el despliegue de la energía geotérmica que les robaría su fuente principal de calor.

Ese es el camino, siempre siempre siempre cuando te encuentres con uno, pisar el acelerador e ir a full retard la unica manera de dialogar con un mistico es adelantarlo por la derecha quemando rueda, o se da cuenta de lo absurdo o te echas unas risas, el resultado invariablemente es positivo
1 K 28
#18 Juantxi *
Pues todavía VOX tiene recorrido hasta que todos esos iluminados decidan votarle. Es una pena lo que han conseguido las sucesivas reformas educativas. Han extendido la ignorancia hasta límites desconocidos. Es preferible ser analfabeto pero tener un mínimo de sentido crítico y lógico natural.
0 K 12
#19 adamuz
Y otros creen en el comunismo
1 K 9
#21 Juantxi
#19 Sí, por ejemplo los chinos, y otros creen en las democracias de occidente, aún y cuando sean monárquicas.
3 K 41
#24 rafeame
Son los mismos que te dicen que hay cosas que la ciencia no puede explicar
0 K 7
francesc1 #26 francesc1 *
“La buena noticia es que la gran mayoría de la sociedad española rechaza las teorías conspirativas…… “ Solo hay que leer un poco de historia para darse cuenta de la cantidad ingente de conspiraciones que se han dado a lo largo de los últimos 4000 años. Somos infantiles a más no poder con la creencia de que el mundo es benevolente. La verdad es que hay un puñetero nido de víboras y lobos prestos a jodernos la vida para salvaguardar sus putos intereses
0 K 9
TikisMikiss #33 TikisMikiss
#26 A la que juntas dos víboras y un lobo se tarda 0' en acabar a hostias y que se entere hasta el tato.

De hecho los conspiranoicos tienen aquello de que son tan "despiertos" e "inteligentes" que pillan todas las conspiraciones en todas sus versiones posibles de forma cuánticamente simultánea.
0 K 12
#28 Nuisaint
Hace tiempo leí una noticia que daba un porcentaje de la población que cree que el almacenamiento en la nube se refiere al guardado de datos en las nubes atmosféricas. Si, creen que las fotos de sus vacaciones están guardadas en vapor de agua condensado que flota por algún lugar .:shit:
0 K 8
TikisMikiss #29 TikisMikiss
Hay que ser tonto del bote para no querer ver el negocio que tienen montados los gobiernos con los extraterrestres y el turismo galáctico, son literalmente miles de civilizaciones interestelares deseando visitar el conocido como "mundo plano". Se pueden ir a un extremo del mismo con la absoluta tranquilidad de que no van a encontrarse con los del otro extremo, que se molestarían entre sí de tratarse de cualquier mundo esférico estándar. Evidentemente, como la opción gubernamental…   » ver todo el comentario
0 K 12
a69 #31 a69
Me gustaría saber cuantos creen que la tierra es plana y los extraterrestres nos visitan, ambas cosas...
Aunque si la tierra fuera plana viviríamos en un zoo extraterrestre no?
0 K 11
powernergia #34 powernergia
Yo creo que la mayor parte de los que dicen que la tierra es plana lo hacen por coña.

Quiero pensar, no me cabe otra cosa en la cabeza. xD
0 K 12
#36 Piscardo_Morao
#34 Crees eso porque nunca has estado en casa de un terraplanista que insiste en ponerte videos de Youtube para "demostrar" que la Tierra es plana. Fue hace años y todavía me duelen las neuronas.
1 K 32
cocolisto #37 cocolisto
"El 28% que "los extraterrestres nos visitan, pero los gobiernos lo ocultan".
Verás cuando descubran que los auténticos extraterrestres son ese 28% y que se lo han ocultado.
Ah! Y Elvis Presley no está muerto,es extraterrestre pero se oculta bajo de seudónimo de Pitingo {0x1f601}
0 K 20
Battlestar #38 Battlestar
Llamadme loco, pero a mi me parece más plausible creer que los extraterrestres existen, nos visitan y los gobiernos los oculta, que pensar que un ser mágico cósmico extrae tu alma cuando te mueres y la lleva al paraíso o al inframundo dependiendo de si lo has adorado lo suficiente o no.

Al menos los alienígenas son de este plano de existencia.
0 K 10
Cehona #40 Cehona
Cada vez se trasladan menos flipados a Andorra. Es buena señal.
0 K 12

menéame