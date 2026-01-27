El 5% de los españoles cree que "la Tierra es plana" y el 28% que "los extraterrestres nos visitan, pero los gobiernos lo ocultan"

La buena noticia es que la gran mayoría de la sociedad española rechaza las teorías conspirativas y las creencias contrarias a la evidencia científica. La mala es que hay una minoría significativa que sigue dándoles credibilidad.
Corell pide que se diferencie entre "evidencia y opinión sobre todo en temas como las las vacunas, el clima o los avances tecnológicos". Pero los negacionistas no diferencian.
Lo de los que los gobiernos ocultan cosas... pues bueno, después del caso waterGate, los ciudadanos se dieron cuenta que los estados mienten y que su única función es su supervivencia, no mejorar la vida de los ciudadanos.
Asi que tampoco culpemos a la gente en exceso por esto
La clave está en "a igualdad de condiciones": mismas evidencias, mismos datos observados, mismos requisitos explicativos y predictivos, misma coherencia con teorías de fondo aceptadas...
No deja de ser un criterio para eliminar añadidos innecesarios. Pero también puedo aplicar esa… » ver todo el comentario
"Mira, llama a este, piensa que ls Tierra es plana y que los NFC son un producto seguro con alta revalorización"
Poco nos pasa.
Espero respuestas de terraplanistas y VOXeros varios.
Bueno, venga, como se que pensar no es lo vuestro, os doy una pista, salió de España en un barco y navegando, y navegando, y navegando hacia el oeste, llegó otra vez a España.
Y ahora que venga a explicarme un terraplanista como es eso posible si la tierra es plana.
¿Alguien me puede decir que hizo El Cano para que un barco de la marina española lleve su nombre? Venga señoros de VOX, demostrad que no sois tan analfabestias....
Ya sé que no es representativo, pero la única persona que conozco que reconoce votar a SALF es un terraplanista conspiranoico que tortura a la gente que va a su casa poniendo videos de terraplanistas y de la "conspiración" para hacernos creer que nunca se llegó a la luna y que todos los vídeos de astronautas son mentiras de Hollywood. No hace falta decir que dejé de ir a su casa hace años.
Ese es el camino, siempre siempre siempre cuando te encuentres con uno, pisar el acelerador e ir a full retard la unica manera de dialogar con un mistico es adelantarlo por la derecha quemando rueda, o se da cuenta de lo absurdo o te echas unas risas, el resultado invariablemente es positivo
De hecho los conspiranoicos tienen aquello de que son tan "despiertos" e "inteligentes" que pillan todas las conspiraciones en todas sus versiones posibles de forma cuánticamente simultánea.
Aunque si la tierra fuera plana viviríamos en un zoo extraterrestre no?
Quiero pensar, no me cabe otra cosa en la cabeza.
Verás cuando descubran que los auténticos extraterrestres son ese 28% y que se lo han ocultado.
Ah! Y Elvis Presley no está muerto,es extraterrestre pero se oculta bajo de seudónimo de Pitingo
Al menos los alienígenas son de este plano de existencia.