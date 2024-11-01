Yolanda Díaz rechaza la nueva ventaja fiscal a los propietarios: “Regalar dinero público a los rentistas es un grave error”

Sumar no apoyará la nueva ventaja fiscal a los propierarios de vivienda anunciada este lunes por el presidente del Gobierno. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha tardado apenas una hora en avanzar que el real decreto-ley que Sánchez llevará al Consejo de Ministros y que requerirá del aval parlamentario no contará con el voto a favor de su grupo. “En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo”, ha dicho Díaz, para quien “regalar dinero público a los rentistas es un grave error”.
Legislar contra los rentistas sale más caro electoralmente que legislar para abaratar el alquiler, aunque nadie tenga pelotas a admitirlo.
Esta medida del Gobierno sería equiparable a que nos pagaran a todos los conductores por cumplir las normas de circulación, en lugar de como ahora penalizar/multar a quien no las cumple.
Si un propietario especula y no cumple las leyes lo que hay es que multarlo y penalizarlo, no incentivar a la gente a que cumpla las leyes pagándoles.
Otra cosa es la necesidad de vivienda en el mercado, esa es otra cuestión, que de hecho no hay necesidad de vivienda en el mercado, lo que hay es necesidad de que no este toda en pocas manos.
A mí la idea me parece bien como parche de emergencia y de manera temporal. Pero no soluciona nada estructural.
También es pegarse a la lógica rentista. "El rentista tiene que ganar más dinero si o si, por tanto para que el inquilino no pague más, ya paga el Estado por él". La situación del inquilino no mejora sinó que no empeora.
Cuando al cabo de cuatro o cinco años lo que te estabas ahorrando en IRPF deje de ser rentable, subes de golpe lo que hubieras subido poco a poco el alquiler de todos los pisos, más un poco más, echando a los inquilinos menos pudientes que te generan riesgo de impago,… » ver todo el comentario
Yo entiendo que esta medida es sobre todo para aquellos que tienen una segunda vivienda alquilada véase 3, es decir pequeños propietarios
Tan fácil es pescar en ese barril que hasta los capitalistas salvajes meten su trocito de confusión llamándole solución.
30% si no estás en zona tensionada.
59% si lo estas
Pero depende de las comunidades autónomas aplicarla.
Ahora bien, sabiendo que la mayoría del congreso no trabaja para los ciudadanos de a pie, sino para las grandes empresas, pues no, no hay ninguna medida que pueda aprobar el congreso. Las medidas que de verdad ayudarían a solucionar el problema de vivienda bajarían la cuenta de resultados de gente intocable en este país.
Se suele decir que es buena estrategia no destinar mucho más de un 33% de nuestro sueldo a gastos de vivienda para poder vivir sin el agua al cuello. Cada cual debe ser libre de pagar lo que quiera pero no debería ser que no te quede otra opción que vivir con el agua al cuello… » ver todo el comentario
El chiste se cuenta solo. Que acabe este gobierno ya.