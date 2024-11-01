edición general
Yolanda Díaz rechaza la nueva ventaja fiscal a los propietarios: “Regalar dinero público a los rentistas es un grave error”

Yolanda Díaz rechaza la nueva ventaja fiscal a los propietarios: “Regalar dinero público a los rentistas es un grave error”

Sumar no apoyará la nueva ventaja fiscal a los propierarios de vivienda anunciada este lunes por el presidente del Gobierno. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha tardado apenas una hora en avanzar que el real decreto-ley que Sánchez llevará al Consejo de Ministros y que requerirá del aval parlamentario no contará con el voto a favor de su grupo. “En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo”, ha dicho Díaz, para quien “regalar dinero público a los rentistas es un grave error”.

MacMagic #2 MacMagic
Mientras tanto, comprar una vivienda como primera vivienda cuesta (en Cataluña) un 10% de impuestos del valor de venta, pero eh, todo bien.
5 K 60
#4 NoMeVeas
#2 Como si es 1%. La gente no parece que queráis entender lo que un porcentaje significa, el problema es el precio original.
6 K 74
#6 Meconvirtióengrillo
#4 es que en clase de matemáticas no debían de explicar los porcentajes :shit:
0 K 6
#29 omega7767 *
#4 "Como si es 1%"

entonces es igual 1% que 10%, xD

pues que a ti te cobren el 10% y a mi el 1%
2 K 34
#31 Tronchador.
#29 Vale a mí que me cobren el 10% de 100.000 y a ti que te cobren el 1% de 1.000.000.
¿Entiendes ya "el problema está en el precio no en el porcentaje"?
0 K 8
#32 omega7767
#31 la verdad, es que no se a donde quieres llegar

¿igual tienes que explicar algo que no se?
0 K 11
#33 Tronchador.
#32 Que el precio de la vivienda está muy caro. Que una persona normal no se puede comprar una vivienda aún que pongas el porcentaje al 0%.
0 K 8
MacMagic #30 MacMagic
#4 Entiendo lo que significa, el meme es que la generalitat ponga la mano y se lleve 10% porque si.

Ya se que a ti no te da mucho la vida para pensar las cosas, pero parte es precio y parte es los impuestos de primera vivienda. Si quieres te hago un dibujo para que lo entiendas ya que vas tan de listo pero esto te cuesta de entender.
1 K 20
#14 Borgiano
#2 En Cataluña están disfrutando de lo votado.
0 K 8
Anfiarao #23 Anfiarao
#14 Mira que sois simples xD
0 K 11
Mountains #1 Mountains
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha criticado duramente la medida. “Es para que ardan las calles en movilización social”, ha dicho Ione Belarra: “La solución del Gobierno a la brutal crisis de vivienda es más regalos fiscales a los caseros. En serio, basta ya”.
3 K 46
Gadfly #22 Gadfly
#1 si sumar e Ione lo ven mal, ya se cual es ni opinión sobre ella medida de Pedro
0 K 5
#13 encurtido
El elefante en la habitación es que España es un país de propietarios, y que por mucho que genere ruido las acusaciones a AirBnB y los grandes tenedores, la realidad es que los alquileres los cobran principalmente familias que tienen una segunda vivienda por la razón que sea (heredaron, se mudaron, etc.).

Legislar contra los rentistas sale más caro electoralmente que legislar para abaratar el alquiler, aunque nadie tenga pelotas a admitirlo.
3 K 32
Fotoperfecta #19 Fotoperfecta
No se puede bonificar a la gente por ser decente, se ha de penalizar al que especula y le da igual dejar a la gente en la calle.
Esta medida del Gobierno sería equiparable a que nos pagaran a todos los conductores por cumplir las normas de circulación, en lugar de como ahora penalizar/multar a quien no las cumple.
Si un propietario especula y no cumple las leyes lo que hay es que multarlo y penalizarlo, no incentivar a la gente a que cumpla las leyes pagándoles.
2 K 31
Kantinero #5 Kantinero
Si no le suben el alquiler también es una ventaja para el inquilino, con lo difícil que es que una norma beneficie a ambas partes se me escapa un poco cual es el problema.
Otra cosa es la necesidad de vivienda en el mercado, esa es otra cuestión, que de hecho no hay necesidad de vivienda en el mercado, lo que hay es necesidad de que no este toda en pocas manos.
2 K 31
#8 Cuchifrito
#5 Es una ventaja para el inquilino por un lado, pero por otro haces más rentable el alquiler como actividad económica, lo que hace que haya más compentencia por adquirir vivienda, lo que subirá los precios tanto de alquiler como de compra.
0 K 10
Kantinero #9 Kantinero
#8 No veo tan clara esa regla de tres
0 K 13
security_incident #11 security_incident *
#5 #8 #9 El problema es la caída de recaudación que redunda en caída de servicios por parte del Estado. Y estos suelen afectar más al inquilino que al casero.

A mí la idea me parece bien como parche de emergencia y de manera temporal. Pero no soluciona nada estructural.

También es pegarse a la lógica rentista. "El rentista tiene que ganar más dinero si o si, por tanto para que el inquilino no pague más, ya paga el Estado por él". La situación del inquilino no mejora sinó que no empeora.
1 K 25
#16 aitkiar
#5 Los grandes tenedores de vivienda, si iban a subir poco el alquiler, manteniéndolo se ahorran una pasta en impuestos todos los años, con lo que no desincentivas la acumulación de vivienda a corto plazo, sino todo lo contrario.
Cuando al cabo de cuatro o cinco años lo que te estabas ahorrando en IRPF deje de ser rentable, subes de golpe lo que hubieras subido poco a poco el alquiler de todos los pisos, más un poco más, echando a los inquilinos menos pudientes que te generan riesgo de impago,…   » ver todo el comentario
0 K 6
Kantinero #24 Kantinero
#16 Los grandes tenedores de vivienda son grupos o sociedades, incluso un particular con 12 viviendas seguro que tiene constituida una sociedad por lo que el asunto del IRPF no le afecta.
Yo entiendo que esta medida es sobre todo para aquellos que tienen una segunda vivienda alquilada véase 3, es decir pequeños propietarios
0 K 13
Kantinero #26 Kantinero
#21 Yo sobretodo limitaría la vivienda turística, pero este país sin turismo es Somalia
1 K 21
pitercio #20 pitercio
En realidad da igual la pantomima de preocupación social que saquen los socialcapitalistas de la pesoe. Saben que durante bastante tiempo seguirá siendo rentable amparar a los propietarios frente a los inquilinos, puesto que la mayor parte de la población tiene vivienda en propiedad o medios para adquirirla. El drama social para ellos sólo es mediático, porque el porcentaje real de votos que se negocian es pequeño y con la propaganda se decanta el reparto.
Tan fácil es pescar en ese barril que hasta los capitalistas salvajes meten su trocito de confusión llamándole solución.
0 K 16
Kasterot #15 Kasterot
En el país vasco hay una deducción similar ya.
30% si no estás en zona tensionada.
59% si lo estas
0 K 16
angelitoMagno #27 angelitoMagno
#25 Si no recuerdo mal, esos límites ya se incluyeron en la última reforma de la ley de vivienda.
Pero depende de las comunidades autónomas aplicarla.
0 K 15
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Vale, ¿y alguna propuesta alternativa que pueda conseguir el apoyo del Congreso?
0 K 15
#21 aitkiar
#10 Propuestas hay muchas: Limitar por ley el precio del alquiler, prohibir la acumulación de vivienda para el alquiler, forzar a que la vivienda protegida construida y por construir se mantenga protegida hasta que se derribe el edificio por viejo, ...
Ahora bien, sabiendo que la mayoría del congreso no trabaja para los ciudadanos de a pie, sino para las grandes empresas, pues no, no hay ninguna medida que pueda aprobar el congreso. Las medidas que de verdad ayudarían a solucionar el problema de vivienda bajarían la cuenta de resultados de gente intocable en este país.
0 K 6
kreepie #25 kreepie *
#10 ¿no podrían establecer unos límites máximos por localidad o distritos o barrios según los ingresos medios de la gente que ahí vive? Esos datos se saben, me suena que son datos públicos disponibles en la web de INE.

Se suele decir que es buena estrategia no destinar mucho más de un 33% de nuestro sueldo a gastos de vivienda para poder vivir sin el agua al cuello. Cada cual debe ser libre de pagar lo que quiera pero no debería ser que no te quede otra opción que vivir con el agua al cuello…   » ver todo el comentario
0 K 11
#28 muerola
En esto estoy totalmente de acuerdo
0 K 11
#17 Kuruñes3.0
Uno podría pensar que en un país donde casi hay tanto porcentaje de nosferat... esto de rentistas, como de alquilados, soltar esas cosas así sin diferenciar entre gran y pequeño tenedor sí es un grave error, pero que sabré yo (aparte de que pasaré de votarla en estas elecciones, en fin, menos mal que nos queda el BNG....).
0 K 7
ContracomunistaCaudillo #7 ContracomunistaCaudillo *
Van a tumbar el decreto pero por las razones equivocadas. Son tan incompetentes que se boicotean entre socios del gobierno.

El chiste se cuenta solo. Que acabe este gobierno ya.
0 K 6

