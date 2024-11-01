Yolanda Díaz rechaza la nueva ventaja fiscal a los propietarios: “Regalar dinero público a los rentistas es un grave error”

Sumar no apoyará la nueva ventaja fiscal a los propierarios de vivienda anunciada este lunes por el presidente del Gobierno. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha tardado apenas una hora en avanzar que el real decreto-ley que Sánchez llevará al Consejo de Ministros y que requerirá del aval parlamentario no contará con el voto a favor de su grupo. “En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo”, ha dicho Díaz, para quien “regalar dinero público a los rentistas es un grave error”.