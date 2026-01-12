·
12
meneos
19
clics
Sumar va al choque con Sánchez por sus anuncios sobre vivienda: no apoyará el "grave error" de "regalar dinero a los rentistas"
El socio minoritario se enfrenta al PSOE por querer dar un "premio" fiscal al casero que no suba el alquiler.
|
etiquetas:
:
sumar
,
gobierno
,
alquiler
10
2
1
K
109
actualidad
23 comentarios
10
2
1
K
109
actualidad
#2
Jaime131
Ahora es cuando Sumar rompe con su socio de gobierno.
12
K
125
#9
Tensk
#2
Como he escuchado por ahí, cualquier día de estos Yolanda Díaz coge la puerta y se queda.
6
K
55
#12
omega7767
#2
ahora es cuando los votantes se dan cuenta que partido es de izquierda y votan acorde en las próximas elecciones
1
K
14
#14
obmultimedia
#2
Romperan en Diciembre
1
K
15
#17
Catacroc
#2
Y es lo que deberia hacer. Si tu presencia en el gobierno no va a conseguir ni el mas minimo gesto hacia el lado izquierdo en lugar de estar aguantando es mejor dejarlo ir.
2
K
27
#13
Dene
Cuando entenderán que no va de dinero, va de seguridad jurídica... que no puede ser que el propietario de un piso que no lo usa y lo alquila se enfrente solo al vandalismo o la ocupación (que son mínimos, pero al que le toca, le ha jodido bien jodido).. y no puede ser que el propietario de un piso que lo pone de alquiler acaba siendo quien paga los servicios sociales cuando hay familias que necesitan vivienda y objetivamente, no pueden pagarla.
4
K
44
#20
Nómada_sedentario
#13
pobres rentistas, lo que tienen que sufrir.
Amos no me jodas...
0
K
10
#3
CharlesBrowson
muy bien, aqui teneis vuestra pastilina, idos al fondo y jugad, que ya vendra alguien por vosotros, les han dicho desde el psoe
2
K
26
#6
jaramero
Lo triste de esto es que la gente en lugar de votar a Sumar o a Podemos votará al pp que joderá al inquilino lo mismo que el psoe.
Y si revienta la burbuja inmobiliaria? Pues otro banco malo para sanear cuentas a los mismos hdlgp con fondos públicos.
2
K
21
#16
Enésimo_strike
#6
no creo que el PSOE joda igual a un inquilino que el PP, que estará siempre del lado del propietario.
2
K
17
#18
omega7767
#6
pero aún, votarán al PSOE para que no gobierne el PP, desaparecerán Sumar y Podemos y nos quedamos con el tripartidismo PPVOXPSOE
0
K
11
#21
Nómada_sedentario
La vivienda va a ser la tumba de la coalición de Gobierno y eso lo sabemos todos.
Pero solo porque el PSOE tiene en ese asunto mas en común con PP y VOX, puesto que directa o indirectamente sus máximos dirigentes tienen metido dinero en el negocio. Nunca tomarán decisiones drásticas que impliquen caída de precios.
2
K
20
#15
Meneador_Compulsivo
Todos sabemos que van a tragar
0
K
20
#1
AlaarLowe
Se les ve coordinados
1
K
14
#4
chavi
Me parece lo mínimo
0
K
12
#7
AlaarLowe
#4
lo mínimo es que abandonen el gobierno si tienen un poco de coherencia
2
K
29
#8
Andreham
#7
Para regalárselo al fascismo que hará medidas cinco veces peores?
Coherencia es una palabra que viene grande a cierto discurso.
2
K
25
#11
Tensk
#8
Que el próximo presidente del gobierno sea Feijoo en compañía de Abascal es, nos guste o no nos guste, cuestión de tiempo salvo sorpresón mayúsculo.
El que este gobierno se mantenga en Moncloa sólo hace que esa probabilidad aumente. Nos guste, no nos guste.
1
K
23
#19
AlaarLowe
#8
Para regalárselo al fascismo que hará medidas cinco veces peores?
Como cargarse el mercado del alquiler solo dos años después de aprobar la ley de alquileres???
0
K
6
#10
chavi
*
#7
Pues depende de las consecuencias de eso.
Deben hacer lo que les parezca mejor para la mayoría. Por ejemplo, facilitar ahora un gobierno de PPVoX sería irresponsable.
0
K
12
#22
Abril_2025
Y esto es algo a lo que Sumar se opone frontalmente porque exige una intervención mucho más drástica del mercado, como es, por ejemplo, aplicar un control directo sobre los precios u obligar mediante real decreto ley a la renovación de los alquileres que vencen sin que se pueda subir la cuantía a los inquilinos.
Me parece bastante más sensata la posición de Sumar. Aunque la idea del PSOE no es mala del todo.
Si quitas el IRPF si no subes el alquiler solucionas algunos problemas, pero…
» ver todo el comentario
0
K
11
#23
Borgiano
Otro minicabreo de Yolanda, tranquilos todos que en cinco minutos ya está recuperada.
0
K
8
#5
beldin
lo que tendrian que hacer es crujir impositivamente a los especuladores, si les metes un % serio de impuestos a los beneficios se lo piensan antes de especular, no darles premios a los "buenos" q son insuficientes o favoreces a los grandes tenedores.
0
K
7
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
