Yino, el "demonio" que captaba a niñas tuteladas en Gran Canaria para orgías de la 'jet set': "Quería que tuvieran sexo con caballos"

De "18 Lovas" a la Operación Íncubo, el nombre de Agustín Alemán Barreto (56 años) —más conocido como Yino en los barrios del sureste de Gran Canaria— avanza de causa en causa como un eco que se niega a apagarse. Efectivos de la Policía Canaria, consultados por EL ESPAÑOL, lo describen sin rodeos: "Un pederasta depravado. Es un demonio". Presunción de inocencia mediante, el sumario de la última investigación en la que se ha visto involucrado es un espejo oscuro. Decenas de menores tuteladas captadas en redes sociales, encuentros en coches, ho

Supercinexin #5 Supercinexin *
La constante en todas estas orgías con niños, cacerías de seres humanos y demás abominaciones es siempre la misma: ricos y gente de las clases altas.

Da igual el país en el que mires: España, Italia, USA... Siempre son los mismos grupos sociales.

Hay que acabar con ellos o ellos acaban con nosotros. Es simple y pura supervivencia.
15 K 135
Chinchorro #6 Chinchorro
#5 Los pederastas pobres o bien los pillan antes o bien no tienen recursos para hacerse con niños de los que abusar.
0 K 11
Olepoint #14 Olepoint
#6 Justo por eso son mucho más peligrosos los pederastas ricos, por eso debemos dedicar muchísimos más recursos a perseguirlos.
1 K 20
omefilo #23 omefilo
#5 La constante es que es gente que no son Inuiks de Canadá. Hay que acabar con todos los que no son Inuiks de Canada.
Tu argumento es maravillosamente inteligente.
1 K 15
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
monstruo que no merece respirar nuestro mismo aire, el y toda esa "jet set" es de justicia exponerla, encerrarla con gran escarnio publico
9 K 92
Boleteria #7 Boleteria
#1 Entre esto y los trabajadores sin papeles explotados en el campo, está claro a quien beneficia la inmigración descontrolada.
2 K 13
Romfitay #13 Romfitay
#1 A mí me gusta una condena muuuuy larga en aislamiento. Eso sí es un buen castigo para esta alimaña.
0 K 10
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
¿Pero que hacían en Canarias en los centros de menores?

La administración no se dió cuenta, los trabajadores de los centros de menores no se daban cuenta?
5 K 66
CharlesBrowson #17 CharlesBrowson
#3 ese melon es mas que necesario de abrir, pero "incompresiblemente" se evita, recordemos como en Baleares se impidio con dos gobiernos de partidos antagonistas. :popcorn:
4 K 44
tul #18 tul
#3 la culpa de todos menos de los ricachones que se follaban a los crios, un aplauso
3 K 36
#19 El_dinero_no_es_de_nadie
#18 Los depredadores siempre están, la culpa de que esto ocurra la tienen quienes están contratados para que esto no ocurra y miran para otro lado.

Si hicieran su trabajo los depredadores no llegarían a las víctimas.
1 K 19
tul #22 tul *
#19 y si los que vigilan a los defraudadores y evasores fiscales hicieran su trabajo esos depredadores acaudalados no tendrian con que pagar para conseguir victimas, podemos seguir repartiendo culpas
0 K 13
Andreham #24 Andreham
#19 Tienes razón pero a la vez, lo digo en voz alta para que no quede libre tu patético y asqueroso intento de ocultarlo, si no hubiera ricachones consumiendo no habría nadie consiguiendo niñas para sus depravaciones de infraser.

No "siempre están", y ya está, es algo con lo que hay que vivir y la culpa es del malvado estado por no frenarlo. Si fueran entes privados los acusados qué argumento usarías? Ya te digo yo que algo te inventarías, o simplemente estarías calladito esperando que resulte que alguien de esa jet set es familiar de alguien del PSOE.
0 K 8
Chinchorro #2 Chinchorro *
Otra vez con lo mismo. No, no es ningún "demonio". No es ningún "monstruo". No tiene cuernos ni cola ni acechaba en callejones oscuros. Es un hombre que tenía una vida normal, familia, amigos, trabajo, vivía en sociedad, pagaba sus impuestos, etc.
A ver si tratamos a los depredadores sexuales como lo que son; individuos que viven entre nosotros y que se camuflan entre la gente decente mientras abusan y torturan.
5 K 55
tommyx #9 tommyx
#2 entiendes que lo de monstruos es adjetivo, metáfora, no literal, no?
7 K 36
Chinchorro #20 Chinchorro *
#9 Si, lo entiendo. Entiendes que llamándolos monstruos los deshumanizas y así sus víctimas tienen más dificultad para identificarlos, sobre todo cuando son niños o adolescentes? Cosa que dicho sea de paso resulta muy conveniente para los pederastas. Que los llamen "monstruos", porque así, ellos, con la apariencia de lo que son (individuos normales) tienen más accesibles a las víctimas, porque no son "monstruos".
1 K 14
#16 Jarod_mc
#2 símil a los psicopatas, no deja de ser un sociopata
0 K 7
ochoceros #26 ochoceros
#2 Esa calificación de demonio suena como si quisieran ponerlo enfrentado, ser contrario, al grupo de los de "dios", aunque en el fondo ambos jueguen en el mismo equipo.  media
0 K 11
z3t4 #10 z3t4
Y quien es esa jet set, nombres?
3 K 26
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
No sé si menear la noticia o no, esto me causa tanta rabia, asco y estupor que mi reacción visceral es desear encontrarme a esta basura en un callejón por la noche.
Para esta gente, sus colaboradores y por supuesto, los "clientes" lo único que concibo es que los echen de comer a los tiburones.
0 K 13
#15 Jarod_mc
#8 los clientes deberían tener el mismo destino que esta bestia, porque son iguales de enfermos
0 K 7
Chinchorro #25 Chinchorro
#21 Ah! Jajaja lista de qué? Perdón? jajajajaja. Se la ha comido el perro!
0 K 11
elGude #11 elGude
Aquí no hay gente defendiendo esto?
0 K 11
Paladio #4 Paladio
he visto que tiene unos libros de poesía que los vende en Amazon
0 K 9
#12 Jarod_mc
Yo lo siento mucho pero para mí este tipo de gente hay que pegarle un impacto en la nuca y tirarlo al crematorio, que impotencia no poder pegarle un tiro de verdad…
0 K 7
Topinky #21 Topinky
#12 primero que suelte la lista de clientes.
0 K 6

