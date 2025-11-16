Yino, el "demonio" que captaba a niñas tuteladas en Gran Canaria para orgías de la 'jet set': "Quería que tuvieran sexo con caballos"

De "18 Lovas" a la Operación Íncubo, el nombre de Agustín Alemán Barreto (56 años) —más conocido como Yino en los barrios del sureste de Gran Canaria— avanza de causa en causa como un eco que se niega a apagarse. Efectivos de la Policía Canaria, consultados por EL ESPAÑOL, lo describen sin rodeos: "Un pederasta depravado. Es un demonio". Presunción de inocencia mediante, el sumario de la última investigación en la que se ha visto involucrado es un espejo oscuro. Decenas de menores tuteladas captadas en redes sociales, encuentros en coches, ho