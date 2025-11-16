Yino, el "demonio" que captaba a niñas tuteladas en Gran Canaria para orgías de la 'jet set': "Quería que tuvieran sexo con caballos"

De "18 Lovas" a la Operación Íncubo, el nombre de Agustín Alemán Barreto (56 años) —más conocido como Yino en los barrios del sureste de Gran Canaria— avanza de causa en causa como un eco que se niega a apagarse. Efectivos de la Policía Canaria, consultados por EL ESPAÑOL, lo describen sin rodeos: "Un pederasta depravado. Es un demonio". Presunción de inocencia mediante, el sumario de la última investigación en la que se ha visto involucrado es un espejo oscuro. Decenas de menores tuteladas captadas en redes sociales, encuentros en coches, ho
Da igual el país en el que mires: España, Italia, USA... Siempre son los mismos grupos sociales.
Hay que acabar con ellos o ellos acaban con nosotros. Es simple y pura supervivencia.
Tu argumento es maravillosamente inteligente.
La administración no se dió cuenta, los trabajadores de los centros de menores no se daban cuenta?
Si hicieran su trabajo los depredadores no llegarían a las víctimas.
No "siempre están", y ya está, es algo con lo que hay que vivir y la culpa es del malvado estado por no frenarlo. Si fueran entes privados los acusados qué argumento usarías? Ya te digo yo que algo te inventarías, o simplemente estarías calladito esperando que resulte que alguien de esa jet set es familiar de alguien del PSOE.
A ver si tratamos a los depredadores sexuales como lo que son; individuos que viven entre nosotros y que se camuflan entre la gente decente mientras abusan y torturan.
Para esta gente, sus colaboradores y por supuesto, los "clientes" lo único que concibo es que los echen de comer a los tiburones.