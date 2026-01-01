edición general
9 meneos
64 clics
Yes, It’s Fascism - The Atlantic [ENG]

Yes, It’s Fascism - The Atlantic [ENG]

Hasta hace poco, me resistí a usar la palabra con F para describir al presidente Trump. Por un lado, había demasiados elementos del fascismo clásico que no parecían encajar. Por otro lado, el término ha sido sobreutilizado hasta el punto de falta de sentido, especialmente por tipos de izquierda que te llaman fascista si te opones al aborto o a la acción afirmativa. Para otro, el término está nebulosamente definido, incluso por sus seguidores. Desde el principio, el fascismo ha sido una doctrina incoherente, e incluso hoy en día los estudiosos

| etiquetas: fascismo , donald , trump
7 2 2 K 73 politica
9 comentarios
7 2 2 K 73 politica
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"Hasta hace poco, me resistí a usar la palabra con F para describir al presidente Trump"
¿La palabra con F ? ¿Esto lo ha escrito un adulto ? :shit:
Cada día un poquito más gilipollas que el anterior.
Perdón... cada día un poquito más "palabra G" que el día anterior
6 K 87
DORO.C #5 DORO.C
#3 Los Yanquis son la palabra con P. :-D
0 K 16
stygyan #9 stygyan
#3 a ver, está claro que es tongue-in-cheek porque la escribe por completo una decena de palabras más tarde.
0 K 10
DORO.C #1 DORO.C
Legible en el modo lectura de Brave.
0 K 16
Findeton #2 Findeton
Nacionalismo e intervencionismo económico. Pues si, algo de eso hay desde luego.
0 K 10
#6 Vamohacalmano
El fascismo es anticapitalista y antiliberal. Y no busca recuperar un sistema anterior o perpetuar el existente. La puta manía de llamar fascismo a todo.
0 K 7
DORO.C #7 DORO.C
#6 Trump de liberal tiene poco eh. Los putos aranceles son la antítesis del capitalismo liberal.
0 K 16
#8 Vamohacalmano *
#7 Pero de capitalista estandar...mucho! vamos es algo que hago yo con mis clientes: como no me diste a mi el trabajo anterior ahora te clavo cuando no te queda otra que trabajar conmigo.
0 K 7
#4 roca
Que no que empieza por N de Nazi
0 K 6

menéame