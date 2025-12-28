Xavier García Albiol: racismo, abandono y crueldad

Cuando te descuidas, el racismo rasante y sus partidarios interpretan la misma partitura átona para reprocharte: "¡Llévate a los inmigrantes a tu casa!". Confunden la defensa de derechos humanos con el negocio hotelero. Algunos también escribimos en favor de la Sanidad Pública y no montamos quirófanos en la cocina.Y defendemos la Educación Pública y tampoco levantamos aulas en el saloncito con el pladur hidrófugo que sobró de renovar el baño. El Estado, cuando es de Derecho, tiene obligación de amparar y no abandonar a los vulnerables.
| etiquetas: xavier , garcía , albiol , racismo , abandono , crueldad , inmigrantes , desalojo
Yo si, soy de Badalona y justamente estudie en ese instituto, fui de los primeros estudiantes en ese centro, IES Badalona IX, hace ahora unos 30 años
Que hayan tolerado y permitido esa ocupación teniendo a 400 personas durante años no ha sido precisamente Xavier, mas bien los que ahora se quejan de la situación, y casualmente no viven en Badalona muchos, ya que han sido políticas a nivel Cataluña y España que… » ver todo el comentario
Esto es en mi opinión lo que tendrían que hacer siempre los periodistas. Ser críticos con el poder. Especialmente con los de tu cuerda. Aunque eso te granjee enemigos entre tus lectores. Escribir de forma complaciente para reforzar la cámara de eco es la vía fácil