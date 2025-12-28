edición general
19 meneos
40 clics
Xavier García Albiol: racismo, abandono y crueldad

Xavier García Albiol: racismo, abandono y crueldad

Cuando te descuidas, el racismo rasante y sus partidarios interpretan la misma partitura átona para reprocharte: "¡Llévate a los inmigrantes a tu casa!". Confunden la defensa de derechos humanos con el negocio hotelero. Algunos también escribimos en favor de la Sanidad Pública y no montamos quirófanos en la cocina.Y defendemos la Educación Pública y tampoco levantamos aulas en el saloncito con el pladur hidrófugo que sobró de renovar el baño. El Estado, cuando es de Derecho, tiene obligación de amparar y no abandonar a los vulnerables.

| etiquetas: xavier , garcía , albiol , racismo , abandono , crueldad , inmigrantes , desalojo
15 4 2 K 162 politica
6 comentarios
15 4 2 K 162 politica
#4 dakota
Pregunta rapida: cuantos de los que se quejan viven en Badalona o cercanías del B9??
Yo si, soy de Badalona y justamente estudie en ese instituto, fui de los primeros estudiantes en ese centro, IES Badalona IX, hace ahora unos 30 años
Que hayan tolerado y permitido esa ocupación teniendo a 400 personas durante años no ha sido precisamente Xavier, mas bien los que ahora se quejan de la situación, y casualmente no viven en Badalona muchos, ya que han sido políticas a nivel Cataluña y España que…   » ver todo el comentario
10 K 111
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#4 pasa como con los que defienden a la dictadura comunista cubana. Que les pilla lejos.
4 K 43
Pertinax #6 Pertinax *
#4 ¿Eso no es Sant Roc? Sin ánimo de ofender, pero las veces que salía de visitar el polígono industrial había gallinas por las calles. Es un barrio ya deprimido del carajo, al margen de este tema.
0 K 18
oghaio #1 oghaio *
Tiene mérito escribir esto en El (in)Mundo. Antonio Lucas se juega el puesto de trabajo, basta leer los comentarios...
1 K 23
#3 poxemita
#1 es cuestión de tiempo el ver si acaba como Beni.
1 K 19
Torrezzno #2 Torrezzno
"Imagino que para los satisfechos con la estupidez siniestra de Albiol, los curas y católicos militantes que protestan la decisión de tirar al raso a 400 personas serán comunistones, rojos peligrosos, ferralla deficiente de la Iglesia. A saber"

Esto es en mi opinión lo que tendrían que hacer siempre los periodistas. Ser críticos con el poder. Especialmente con los de tu cuerda. Aunque eso te granjee enemigos entre tus lectores. Escribir de forma complaciente para reforzar la cámara de eco es la vía fácil
0 K 19

menéame