¿Es VOX un partido fascista y nazi?

#11: «Democracia parlamentaria, pero prohibiendo los partidos que no les gustan.
Modelo económico liberal, pero prohibiendo entrar en el a los paises y personas que no les gustan.
Acatamiento de la constitución, menos las partes que no les gustan
Me encanta la Fuente "universidad de mis cojones morenos"»
#13: «Vaya cantidad de patranhas en la infografía.
"Aceptación del marco democrático: A diferencia del fascismo VOX opera dentro de la constitución y el sistema parlamentario."
A diferencia no. Los partidos fascistas operaron y operan dentro del marco democrático hasta que se deshacen de el. La dicotomia planteada es literalmente falsa. El partido nazi participó ne varias eleciones antes de acabar en el poder Hitler.
Por otra parte VOX impugna de base varios elementos de la…»