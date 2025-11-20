Violenta paliza a una menor por otros adolescentes en La Palma  

Una menor de edad sufrió una violenta agresión por parte de otros adolescentes en la isla de La Palma. Los golpes se pueden ver en un vídeo que ha sido divulgado por las redes sociales. La afectada no sólo sufrió insultos y provocaciones por parte de un grupo numeroso de adolescentes de edades similares, sino que, después, fue tirada al suelo y recibió patadas, puñetazos o tirones de pelo. La Fiscalía actúa de oficio para aclarar lo ocurrido, después de que los padres de la víctima no hayan presentado denuncia
| etiquetas: paliza , menor , la palma
Pero no sé si hay otro chico, porque no se ve bien, que es el que da patadas. Si no, estaría de acuerdo. La mayoría son chicas y la que incita también.
RAE
@RAEinforma
#RAEconsultas Es uso incorrecto; el femenino, al ser el término marcado de la oposición de género, solo puede referirse a mujeres. Es una cuestión de funcionamiento del sistema gramatical, que nada tiene que ver con un supuesto sexismo.
Por otro lado si quienes usan esa forma pretenden que se respete, se ha de utilizar en sentido negativo y positivo, no sólo en una dirección.
Que lo utilicen muchas personas no es lo mismo que exista un uso mayoritario y es innegable que hay un uso generalizado, rozando el abuso, del pronombre personal tónico de primera persona del plural “nosotras”.
El lenguaje muta, por mucho que nos joda y se adapta a los tiempos, muy a pesar de lo que opine sobre de prefijos como puto y a pesar de lo que pensemos ó dejemos de pensar de higiene en el lenguaje.
Bajo el pretexto de que son niños no podemos consentir que otros niños sean agredidos impunemente
En caso de agresión a menores o con discapacidad, no deberían ser inimputables.
También sigo manteniendo lo de una indemnización que les persiga de por vida a ellos y a sus padres, prohibición de optar a puestos de funcionario.... No recuerdo si tenía alguna otra idea
Esperar que todos los comentarios a este vídeo sean de nivel académico de Educación Social, me parece ridículo.
"Charles Dennis Buchinsky, conocido artísticamente como Charles Bronson (Ehrenfeld, Pensilvania; 3 de noviembre de 1921-Los Ángeles, California; 30 de agosto de 2003),[1] fue un actor estadounidense que interpretó mayormente papeles de «hombre rudo». Lo habitual era que sus personajes fuesen brutales detectives de policía, justicieros, pistoleros, vigilantes, boxeadores o «matones» de la mafia".
Solo hay una cosa peor que una turba, y es una turba de mujeres, cuando cruzan la línea entre jalear y actuar son mil veces peor que los hombres.
Por cierto, es mi hija y duermo hoy en el calabozo
Aunque la tiren en el juzgado, que sirva de precedente.
Llevamos desde los 90 con lo de Nolegislemosencaliente>Pasa otra desgracia>Nolegislemosencaliente.
Yo acabo en la carcel. Lo tengo clarísimo después de haber pasado por bullyng en el insti que tuve hasta que irme a otro que veo el video y al dia siguiente salgo en sucesos.
En otro países de Europa, ¿cómo está el tema de la ley del menor?
Tú no acabas en la cárcel, como no acaba ningún padre, porque -por suerte- al final no tomarías medidas violentas. Y es siempre así, porque hay algo peor que el que peguen a tu hijo o hija: que, además, su padre o su madre termine en la cárcel.
Propongo uno en Guinea_Ecuatorial.
Por lo que sea, eh?
Pero sí, dan ganas de acariciarles la cara.
¿Qué ganan? ¿Satisfacer la psicopatía que han aprendido de sus padres?
Conociendo cómo es la Isla, me juego un huevo a que es eso.
Y aquí diciendo que "si son chicas" ¿Y?
Ahora si es la que da, ya te digo que lo primero que hago es llevarla a hablar con la chica y los padres, lo segundo la hago grabar un video disculpándose públicamente que hago viral y por último hago examen de conciencia a ver en qué he podido fallar, por que me habría decepcionado del todo
Violencia en estado puro, che.
¡Dale, dale, dale! ¡Así se hace, te toca!
Encima son tan gilipollas que lo graban y luego lo suben a redes.
Será algo de lo que sentirse orgullosas, por lo que sea.
Fijo que es falso, creado por por un incel cis hetero machirulo patriarcal.
Lo peor, les dejamos votar como si no existieran clases...
Perfiles nuevos y perfiles con años aquí envalentonados por el aumento de unga-ungas