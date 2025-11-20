Violenta paliza a una menor por otros adolescentes en La Palma  

Una menor de edad sufrió una violenta agresión por parte de otros adolescentes en la isla de La Palma. Los golpes se pueden ver en un vídeo que ha sido divulgado por las redes sociales. La afectada no sólo sufrió insultos y provocaciones por parte de un grupo numeroso de adolescentes de edades similares, sino que, después, fue tirada al suelo y recibió patadas, puñetazos o tirones de pelo. La Fiscalía actúa de oficio para aclarar lo ocurrido, después de que los padres de la víctima no hayan presentado denuncia