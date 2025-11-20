edición general
Violenta paliza a una menor por otros adolescentes en La Palma

Una menor de edad sufrió una violenta agresión por parte de otros adolescentes en la isla de La Palma. Los golpes se pueden ver en un vídeo que ha sido divulgado por las redes sociales. La afectada no sólo sufrió insultos y provocaciones por parte de un grupo numeroso de adolescentes de edades similares, sino que, después, fue tirada al suelo y recibió patadas, puñetazos o tirones de pelo. La Fiscalía actúa de oficio para aclarar lo ocurrido, después de que los padres de la víctima no hayan presentado denuncia

68 comentarios
Gadfly #6 Gadfly
*las agresoras, *niñas.que cuando queremos que usamos el masculino como neutro
#11 MADMax2
#6 Hay un chico que intenta pararlo.
Pero no sé si hay otro chico, porque no se ve bien, que es el que da patadas. Si no, estaría de acuerdo. La mayoría son chicas y la que incita también.
Gazpachop #31 Gazpachop
#11 En este medio el video está muy borroso, pero si buscas otro se ve perfectamente que se puede estar de acuerdo con #1. Pero no digamos eso, que entonces ya no estamos en el bando bueno... (y o hablo del hecho, sino de los enfoques)
Gazpachop #40 Gazpachop
#31 Perdón, pero quería decir que se puede estar de acuerdo con #6 (ya no puedo editarlo)
salchipapa77 #25 salchipapa77
#6 Los casos más graves de acoso son en un 80% entre chicas. Hablo de edades entre 12-18 años que es el que conozco.
Ramsay_Bolton #59 Ramsay_Bolton
#25 las victimas de bulling siempre dicen que lo peor es la violencia psicologica, el vacio, la soledad etc.
ingenierodepalillos #29 ingenierodepalillos
#6 Mire, sí, tiene razón, es más, aunque hubiese uno o varios chicos, se puede usar el plural femenino perfectamente.
#39 caciro
#29 Incorrecto

RAE
@RAEinforma
#RAEconsultas Es uso incorrecto; el femenino, al ser el término marcado de la oposición de género, solo puede referirse a mujeres. Es una cuestión de funcionamiento del sistema gramatical, que nada tiene que ver con un supuesto sexismo.
ingenierodepalillos #43 ingenierodepalillos
#39 La RAE recoge, no dispone, si el lenguaje habitual de muchas personas utiliza el plural femenino para designar un colectivo heterogéneo, es cuestión de tiempo que la RAE puto-recoja esa forma, aunque no nos guste.

Por otro lado si quienes usan esa forma pretenden que se respete, se ha de utilizar en sentido negativo y positivo, no sólo en una dirección.
#63 caciro
#43 Que yo sepa no existen estadísticas que afirmen que la mayoría de las personas utilicen el femenino como neutro para el genero gramatical más allá del mundo político y de sus esferas subordinadas como la AA.PP y ciertos sectores con intereses propios en que sea así. De hecho, no puede ser cierto ese uso mayoritario cuando la propia RAE y los expertos lingüistas siguen insistiendo que en español el masculino no es el genero marcado.
ingenierodepalillos #65 ingenierodepalillos *
#63 Nadie dijo que hubiera un uso mayoritario, así como tampoco se daba un uso mayoritario de la utilización de ”puto” como prefijo ante otro adjetivo, pero dado su uso generalizado así ha sido recogido, debería ocurrir lo mismo con los pronombres plurales femeninos.

Que lo utilicen muchas personas no es lo mismo que exista un uso mayoritario y es innegable que hay un uso generalizado, rozando el abuso, del pronombre personal tónico de primera persona del plural “nosotras”.

El lenguaje muta, por mucho que nos joda y se adapta a los tiempos, muy a pesar de lo que opine sobre de prefijos como puto y a pesar de lo que pensemos ó dejemos de pensar de higiene en el lenguaje.
#58 JotaMcnulty
#6 adolescentas
alcama #2 alcama
Qué barbaridad. Espero que los agresores sean detenidos y se les aplique sanción, sea cual sea.
Bajo el pretexto de que son niños no podemos consentir que otros niños sean agredidos impunemente
#8 MADMax2
#2 Da mucho asco ver estas cosas :-S . Y mucha pena.
#27 scalvo
#2 No son niños. Son adolescentes.
#30 Meconvirtióengrillo
#2 hace días que pienso que se debería de revisar la ley que sea.
En caso de agresión a menores o con discapacidad, no deberían ser inimputables.
También sigo manteniendo lo de una indemnización que les persiga de por vida a ellos y a sus padres, prohibición de optar a puestos de funcionario.... No recuerdo si tenía alguna otra idea xD
#7 DenisseJoel
Sin alarma social, sin lacra, no hay mucho que se pueda hacer. Noticia de sucesos. Quizás si todos los agresores fueran varones, se podría tirar de ahí.
sieteymedio #9 sieteymedio
#7 El retorno de los pollaheridas.
#12 DenisseJoel
#9 Exacto, todo se reduce a eso.
sieteymedio #37 sieteymedio
#12 Me alegro de que estemos de acuerdo.
#49 DenisseJoel
#37 Sí, puedo entender por qué te alegras.
ahoraquelodices #20 ahoraquelodices
#7 Tu comentario da asco. Menuda mente más turbia debes de tener para venir a comentar semejante mierda.
7 K 50
berkut #23 berkut
#20 La mente turbia la tienen las protagonistas del video. Aún me retumba en la cabeza el "dale, dale , dale!!!" de la que graba.

Esperar que todos los comentarios a este vídeo sean de nivel académico de Educación Social, me parece ridículo.
sieteymedio #34 sieteymedio
#23 La mente turbia TAMBIEN la tienen las protagonistas del video.
#51 DenisseJoel
#34 Todavía no has propuesto ni una solución.
sieteymedio #67 sieteymedio
#51 Solución a tu pollaheridismo? xD
#68 DenisseJoel
#67 No, a tu gilipollismo.
#50 DenisseJoel
#20 Lo que da asco es tu actitud. A ver si dentro de 3 ó 4 días aún te acuerdas de que viste esta noticia. ¿No te gustaría vivir en un país en el que la violencia entre adolescentes se considerara un tema lo suficientemente grave para que se trabajase duro en su prevención?
#5 Tailgunner *
soy el padre de la chica y el video iba a ser de agárrate y no te menees con los agresores... nos iba a quedar un video bonito bonito y viral viral...
sieteymedio #10 sieteymedio
#5 ¿Y qué pasó? :troll:
tommyx #15 tommyx
#10 se le debió revelar el carrete
#53 imaginateca
#10 Murió en 2003. De la Wikipedia:

"Charles Dennis Buchinsky, conocido artísticamente como Charles Bronson (Ehrenfeld, Pensilvania; 3 de noviembre de 1921-Los Ángeles, California; 30 de agosto de 2003),[1] fue un actor estadounidense que interpretó mayormente papeles de «hombre rudo». Lo habitual era que sus personajes fuesen brutales detectives de policía, justicieros, pistoleros, vigilantes, boxeadores o «matones» de la mafia".
MIrahigos #28 MIrahigos
¿Que “menores” si son todo chicas?

Solo hay una cosa peor que una turba, y es una turba de mujeres, cuando cruzan la línea entre jalear y actuar son mil veces peor que los hombres.
6 K 52
#57 imaginateca
#28 Las chicas también son "menores", no "menoras". Y "adolescentes", no "adolescentas". :troll:
1 K 13
Cuando se trata de palizas no hay lenguaje inclusivo que valga . No cabe un tonto más en este país

Por cierto, es mi hija y duermo hoy en el calabozo
5 K 48
#32 Meconvirtióengrillo
#13 yo estaba ahora pensando que al menos pongo una demanda por lo civil a los padres por dejación de sus deberes o alguna así.
Aunque la tiren en el juzgado, que sirva de precedente.
#55 imaginateca
#32 Es que eso, exactamente, es lo que hay que hacer. Y de hecho, es lo que hacen los padres o es lo que no hacen. Pero lo que no ocurre nunca es lo que dice #13. Nunca, porque el que se juega la cárcel es el padre o la madre de la víctima.
#54 imaginateca
#13 De la Wikipedia: "Charles Dennis Buchinsky, conocido artísticamente como Charles Bronson (Ehrenfeld, Pensilvania; 3 de noviembre de 1921-Los Ángeles, California; 30 de agosto de 2003),[1] fue un actor estadounidense que interpretó mayormente papeles de «hombre rudo». Lo habitual era que sus personajes fuesen brutales detectives de policía, justicieros, pistoleros, vigilantes, boxeadores o «matones» de la mafia".
Maki_Hirasawa #16 Maki_Hirasawa
El día que a un padre se le crucen los cables, va a ser el día en el que igual cambia la cosa.
Llevamos desde los 90 con lo de Nolegislemosencaliente>Pasa otra desgracia>Nolegislemosencaliente.

Yo acabo en la carcel. Lo tengo clarísimo después de haber pasado por bullyng en el insti que tuve hasta que irme a otro que veo el video y al dia siguiente salgo en sucesos.
#33 Meconvirtióengrillo
#16 yo creo que la cosa cambiará el día que toquen a alguien con recursos, financieros mayormente hablando, y esto acabe en el Tribunal Europeo pidiendo un cambio en la legislación española (igual hasta piden la creación de una directiva a nivel europeo al respecto).
En otro países de Europa, ¿cómo está el tema de la ley del menor?
Maki_Hirasawa #44 Maki_Hirasawa *
#33 Me vienen recuerdos de la von der leyen y su pony
GaiusLupus #42 GaiusLupus
#16 ya te digo que yo también
#52 DenisseJoel
#16 Pero es mentira. Claro que luego, cuando les interesa, legislan en caliente. Incluso indultan en caliente.
#56 imaginateca
#16 De la Wikipedia: "Charles Dennis Buchinsky, conocido artísticamente como Charles Bronson (Ehrenfeld, Pensilvania; 3 de noviembre de 1921-Los Ángeles, California; 30 de agosto de 2003),[1] fue un actor estadounidense que interpretó mayormente papeles de «hombre rudo». Lo habitual era que sus personajes fuesen brutales detectives de policía, justicieros, pistoleros, vigilantes, boxeadores o «matones» de la mafia".

Tú no acabas en la cárcel, como no acaba ningún padre, porque -por suerte- al final no tomarías medidas violentas. Y es siempre así, porque hay algo peor que el que peguen a tu hijo o hija: que, además, su padre o su madre termine en la cárcel.
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial
Deberian mandarlos a un campo de concentracion para que salgan bien educados
RoterHahn #4 RoterHahn
#3
Propongo uno en Guinea_Ecuatorial. :troll:
Paisos_Catalans #62 Paisos_Catalans
#4 pues mira, mili para todos esos seres de luz. En guinea ecuatorial o el congo. Le pagamos el viaje, por dos años. Volverían finos finos.
valandildeandunie #17 valandildeandunie
#3 Lo que te gustan los campos de concentración y los menores en ellos, donde no pueden defenderse.
Por lo que sea, eh?
ur_quan_master #18 ur_quan_master *
#3 En fin. No vamos a dejarnos llevar por el pensamiento del momento.
Pero sí, dan ganas de acariciarles la cara.
#1 gorg *
Se endiñan entre ellas, no hay alarma social. Son víctimas
enriquefriki #19 enriquefriki
Es horroroso ver esto.

¿Qué ganan? ¿Satisfacer la psicopatía que han aprendido de sus padres?
#36 MADMax2
#19 No te creas que esas cosas las aprenden de los padres. Algunas puede, pero muchas de estas cosas son sociales. O incluso instintos que no logran reprimir (gran parte de la convivencia en sociedad se basa en que aprendamos a reprimir ciertos instintos)
Guanarteme #45 Guanarteme
Lo que me resulta de verdad inquietante es que los padres no hayan denunciado, las mierdas que pasan en los pueblos: acojonados estarán, "pero es que aquella es la hija de Manolito que tiene muy mala ostia y si denunciamos va a ser peor..."

Conociendo cómo es la Isla, me juego un huevo a que es eso.

Y aquí diciendo que "si son chicas" ¿Y?
BlackDog #22 BlackDog
Entonces una niña ha sigo agredida por niños?
#41 Albarkas
#22 Y humillada en redes
#47 B3nd3r
#22 por niñas, más concretamente
#66 lamarisevadecañas
Si mi hija sale en un video de estos, tirada en el suelo, la que lio es pocha.
Ahora si es la que da, ya te digo que lo primero que hago es llevarla a hablar con la chica y los padres, lo segundo la hago grabar un video disculpándose públicamente que hago viral y por último hago examen de conciencia a ver en qué he podido fallar, por que me habría decepcionado del todo
starwars_attacks #64 starwars_attacks
si son menores no les van a castigar.
#48 Depronto
¿Es un poco raro el contexto del video no? no parece que la victima sea la típica chica timida, gordita, o solitaria a la que le hacen acoso.
Ramsay_Bolton #60 Ramsay_Bolton
#48 tenemos un experto en la sala xD xD
DayOfTheTentacle #26 DayOfTheTentacle
Si no han denunciado seguramente sea por miedo.
EldelaPepi #46 EldelaPepi
La ostia, qué salvajes. Madre mía.
Violencia en estado puro, che.
¡Dale, dale, dale! ¡Así se hace, te toca!
Encima son tan gilipollas que lo graban y luego lo suben a redes.
Será algo de lo que sentirse orgullosas, por lo que sea.
bigmat #14 bigmat
Imposible, esto seguro, seguro que es IA ya que la sociedad no nos para de repetir que las mujeres son todas seres de luz que no cometen nunca actos de violencia y son todo sororidad.

Fijo que es falso, creado por por un incel cis hetero machirulo patriarcal.
Sacronte #21 Sacronte
#14 Valiente turba de seres comentando en esta noticia dios, que asco
Andreham #24 Andreham
#21 Lo mejor es que están agazapaditos en los matorrales hasta que pueden salir a hacerlo :palm:
#38 lamonjamellada
#24 porque son los típicos mierdas que en la vida real se arrastran y viven sin autoestima, mientras culpan a los demás de su miseria moral e intelectual.

Lo peor, les dejamos votar como si no existieran clases...
afrofrog #35 afrofrog
#21 El otro día, con la noticia de un accidente de tráfico, igual. De 'mujer tenía que ser' para arriba.
Perfiles nuevos y perfiles con años aquí envalentonados por el aumento de unga-ungas
#61 Bottle
#35 Pues esa noticia que dices la vi en burbuja info, y no había ni un solo comentario que no fuera machista/misógino o las dos cosas a la vez. Preocupante.
