comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
166
clics
VÍDEO | Rufián hunde a Junts: "Son muy pesados, no aportan absolutamente nada"
El portavoz de ERC en el Congreso dispara con humor y claridad contra Junts: “Si no aportan nada, que se aparten” ...
|
etiquetas
:
rufián
,
junts
20
3
0
K
370
actualidad
12 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ansiet
Con Dos cojones Rufián.
Rufián for president.
4
K
62
#3
Estoeslaostia
#1
de Catalunya, vale.
Pero de mi España, no.
0
K
8
#11
sotillo
#1
Descubrí su entrevistas en la Fábrica y tengo que reconocer que es bueno y en muchos aspectos
0
K
10
#4
obmultimedia
Junts, descripcion grafica
2
K
49
#2
Pertinax
*
Cuando pactabas con ellos no te ponías tan divino, Rufi. Al menos durante aquellos 18 meses. Entonces, tus chistes los hacías sobre el resto de partidos.
3
K
31
#5
Jacusse
#2
se vale que haya cambiado de opinión?
0
K
10
#6
Pertinax
#5
Solo durante los primeros 8 segundos.
0
K
12
#10
perrico
#2
En aquellos tiempos ambos luchaban por la independencia de Catalunya y tenían un objetivo en común.
Ahora Pigdemont solo lucha por su propio culo, la amnistía para el mismo porque ya se ha aburrido de vivir en Bélgica.
Digamos que la situación ha cambiado bastante desde entonces.
1
K
21
#8
HeilHynkel
Es curioso como el pertinaz fatxorro olvida cuando su amado líder hablaba catalán.
0
K
18
#7
NanakiXIII
Aportan 7 diputados, que mal que nos pesen a muchos, cuentan como cien.
0
K
7
#12
charly-brown
Junts con PP. Le tendrán que ofrecer mucho. Más de lo que tiene ahora mismo. En el PP no le van a dar gran cosa, quizás un perdón presidencial cuando gobierne el PP-Vox.
0
K
7
#9
Capaza
Junts es un partido de derechas y actúa junto a sus socios naturales, cosa diferente es que por la tesitura de las elecciones hayan tenido la oportunidad de negociar con Sanchez para su investidura. Juns no va a ir a una moción de censura con el PP y VOX porque le interesa mucho mas permanecer tal como esta haciendo que el gobierno pierda votaciones, que cada una sea una negociación para que den sus votos e intentar recuperar espacio en Cataluña. El problema de Rufian es que siente que él y ERC no estan valorados por el gobierno, que su voto ya se da por hecho y que no tienen posiblidad alguna de poner contra las cuerdas a Sanchez.
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
