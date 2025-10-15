·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7497
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
8945
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
5611
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
7056
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
5385
clics
Pacifistas
más votadas
515
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
501
"Qué gordito has vuelto de Auschwitz": la frase de un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla de ayuda a Gaza
578
La 1 dispara sus audiencias: radiografía del explosivo auge de sus programas diarios en RTVE
801
Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz
384
El 21% de los españoles cree que los años del franquismo fueron 'muy buenos' y un prestigioso historiador responde con un mensaje clarísimo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
54
clics
VÍDEO | Los Mossos arrastran por el suelo a un diputado de la CUP durante las protestas de Palestina en Barcelona
Xavier Pellicer, que recientemente asumió el escaño de Laia Estrada en el Parlament, fue visto siendo arrastrado por los Mossos durante la marcha estudiantil pro Palestina en Barcelona ...
|
etiquetas
:
mossos
,
sants
,
barcelona
,
palestina
,
israel
12
3
0
K
265
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
0
K
265
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Barney_77
¿Ha protestado Palestina en Barcelona? ¿Solo han arrastrado únicamente al de la CUP?
0
K
9
#2
Gadfly
Ains, pobre
0
K
7
#3
guillersk
Que pena dios mio
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente