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VÍDEO | Duras declaraciones del obispo de Canarias: "Habría que meterlos en un cayuco cinco días sin comer"

VÍDEO | Duras declaraciones del obispo de Canarias: "Habría que meterlos en un cayuco cinco días sin comer"  

Mazuelos pide no tratar a los migrantes como números y reclama mayor conciencia ante el drama humanitario en Canarias ...

| etiquetas: canarias , obispo , inmigración , racismo
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4 comentarios
6 2 0 K 93 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Dijo "Habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan" pero así el titular es más confuso para invitar al click.
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YeahYa #2 YeahYa
#1 Se llama sustituir un complemento directo de toda la vida. Lo enseñaban en el cole.
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Pertinax #3 Pertinax *
#2 En el cole también enseñan el significado literal de un entrecomillado. Casi da a entender lo contrario de la realidad.
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YeahYa #4 YeahYa
#3 No sé, yo en este caso no veo el cambio de significado.
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