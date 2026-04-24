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VÍDEO | Duras declaraciones del obispo de Canarias: "Habría que meterlos en un cayuco cinco días sin comer"
Mazuelos pide no tratar a los migrantes como números y reclama mayor conciencia ante el drama humanitario en Canarias ...
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#1
Pertinax
*
Dijo "Habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan" pero así el titular es más confuso para invitar al click.
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#2
YeahYa
#1
Se llama sustituir un complemento directo de toda la vida. Lo enseñaban en el cole.
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#3
Pertinax
*
#2
En el cole también enseñan el significado literal de un entrecomillado. Casi da a entender lo contrario de la realidad.
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#4
YeahYa
#3
No sé, yo en este caso no veo el cambio de significado.
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