La vida en Irán, la realidad versus mitos mediáticos. (inglés)  

¿Alguna vez te preguntaste qué hay más allá de los clichés sobre Irán? Irán es un país con una rica cultura y diversidad, a menudo malinterpretado por estereotipos. Es mejor ver a Irán con una mente abierta, más allá de conceptos erróneos. Mucha gente fuera de Irán piensa que todos los iraníes son extremistas religiosos. Otro concepto erróneo es que las mujeres se ven obligadas a usar un hijab estricto sin libertad en su vestimenta. Algunos piensan que Irán es un país atrasado y subdesarrollado. Contrariamente a esta creencia,...
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Hay incluso una actuación de un intérprete de guitarra española al final casi.
"Contrariamente a esta creencia, Irán tiene una infraestructura moderna y avanzada.
Te sugiero que veas este vídeo, tal vez cambie tu percepción sobre Irán".
Las televisiones públicas del mundo entero. Una manera fiable de ver las formas de vida y culturas de cada país.
Payasos, palanganeros y felatrices del Imperio Fascista.
Irán tú puedes ser todo lo cristiano o lo judío o lo Rastafari que… » ver todo el comentario
Y si recordamos aún un poquito más, oriente medio era próspero y avanzado bajo el… » ver todo el comentario
Si quisiera liberar dictaduras, anda que no hay sitios donde están muchos más jodidos y no hace absolutamente nada, pero claro, ni les interesa a ellos ni a Israel, incluso son aliados suyos, por lo que por esos sitios no se les vera el pelo, aunque hablando de dictaduras esta intentando convertir a los EE.EE en una.