La vida en Irán, la realidad versus mitos mediáticos. (inglés)  

¿Alguna vez te preguntaste qué hay más allá de los clichés sobre Irán? Irán es un país con una rica cultura y diversidad, a menudo malinterpretado por estereotipos. Es mejor ver a Irán con una mente abierta, más allá de conceptos erróneos. Mucha gente fuera de Irán piensa que todos los iraníes son extremistas religiosos. Otro concepto erróneo es que las mujeres se ven obligadas a usar un hijab estricto sin libertad en su vestimenta. Algunos piensan que Irán es un país atrasado y subdesarrollado. Contrariamente a esta creencia,...