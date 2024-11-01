edición general
23 meneos
159 clics
La vida en Irán, la realidad versus mitos mediáticos. (inglés)

La vida en Irán, la realidad versus mitos mediáticos. (inglés)  

¿Alguna vez te preguntaste qué hay más allá de los clichés sobre Irán? Irán es un país con una rica cultura y diversidad, a menudo malinterpretado por estereotipos. Es mejor ver a Irán con una mente abierta, más allá de conceptos erróneos. Mucha gente fuera de Irán piensa que todos los iraníes son extremistas religiosos. Otro concepto erróneo es que las mujeres se ven obligadas a usar un hijab estricto sin libertad en su vestimenta. Algunos piensan que Irán es un país atrasado y subdesarrollado. Contrariamente a esta creencia,...

| etiquetas: vida , irán , realidad , versus , mitos mediáticos
19 4 2 K 290 cultura
19 comentarios
19 4 2 K 290 cultura
Comentarios destacados:      
cocolisto #1 cocolisto
Es descorazonador pensar que muchos de los paseantes estén sufriendo los bombardeos o en vías de morir por un belicismo desalmado yanqui israelí.
Hay incluso una actuación de un intérprete de guitarra española al final casi.

"Contrariamente a esta creencia, Irán tiene una infraestructura moderna y avanzada.
Te sugiero que veas este vídeo, tal vez cambie tu percepción sobre Irán".
4 K 84
Olarcos #3 Olarcos
Y este hijo de la gran puta quiere matar a toda esa gente que no le ha hecho absolutamente nada.
3 K 70
Tx4 #2 Tx4
tvgarden.garden/ir

Las televisiones públicas del mundo entero. Una manera fiable de ver las formas de vida y culturas de cada país.
4 K 67
Cabre13 #7 Cabre13
#2 Están poniendo una de los Avengers en el canal T2 Movies, por dar un poco de perspectiva.
0 K 10
#8 Mutiko30
#2 dan hasta pelis americanas! Es verdad que nos tragamos todo lo que venga de las pelis y las noticias
0 K 7
Supercinexin #4 Supercinexin
Y en Menéame los payasos de siempre diciendo que si los asesinan por las calles su policía por pensar diferente, que si todas las mujeres con "el velo" y que si colgando a homosexuales de grúas.

Payasos, palanganeros y felatrices del Imperio Fascista.
2 K 56
#9 UNX
#4 Eso no quita que Irán sea una teocracia. Creo que con una democracia de verdad, podría ser una potencia con nada que envidiar a otros estados occidentales, pero su gente va más adelantada que su gobierno.
0 K 11
javibaz #11 javibaz
#9 ¿Conoces alguna democracia de verdad?
0 K 12
#15 UNX
#11 Depende de lo que entiendas por "democracia de verdad".
0 K 11
Supercinexin #16 Supercinexin
#9 Es que no es ninguna "teocracia". Teocracias son Israel, donde los judíos van en las leyes por encima de todos los demás, al estilo de las leyes de la Sudáfrica del Apartheid que distinguía entre blancos protestantes europeos, resto de blancos, y finalmente negros, y luego todas las monarquías de jeques cabreros de mierda donde ni siquiera hay un Parlamento y todos los partidos políticos están prohibidos por ley.

Irán tú puedes ser todo lo cristiano o lo judío o lo Rastafari que…   » ver todo el comentario
1 K 40
Supercinexin #18 Supercinexin
#5 Negativo por bulo. Ver #16. Repetís mentiras una y otra y otra vez.
0 K 20
HeXmit #17 HeXmit
#9 El problema que tenemos desde occidente es querer vender "nuestras democracias" a base de tanques, sabotajes y otra serie de operaciones de dudosa calidad democrática. Más aún, ninguna de las operaciones democratizadoras han sido para tal. Mira Suramérica, mira casi prácticamente cualquier país de África (todavía luchan por liberarse de ser colonias de, entre otros, los jodidos franceses).

Y si recordamos aún un poquito más, oriente medio era próspero y avanzado bajo el…   » ver todo el comentario
0 K 9
Tx4 #19 Tx4
#14 Que no escucho deseos de acabar con esos regímenes que detienen a sus turistas o residentes por reportar los ataques recibidos en su territorio en redes.
0 K 12
hazardum #13 hazardum
Irán es una teocracia, pero Trump no hace esto para liberar a nadie, ni al pueblo ni para hacer nada a favor de la gente de Irán, lo hace por sus intereses económicos y de Israel, porque tampoco creo que piensen de verdad que Irán estaba haciendo bombas nucleares, son excusas.

Si quisiera liberar dictaduras, anda que no hay sitios donde están muchos más jodidos y no hace absolutamente nada, pero claro, ni les interesa a ellos ni a Israel, incluso son aliados suyos, por lo que por esos sitios no se les vera el pelo, aunque hablando de dictaduras esta intentando convertir a los EE.EE en una.
0 K 7
Sawyer76 #5 Sawyer76
Que Trump sea un puto tarado y esta guerra sea un sinsentido, no hace que Iran deje de ser una dictadura teocrática donde se encarcela y asesina opositores y a todo el que no comulga con sus dogmas religiosos. Ya vale de propaganda y blanqueo.
3 K -16
Tx4 #6 Tx4
#5 Eso aplica al resto de dictaduras basadas en el petrodolar que blanquean con eventos deportivos mundiales
2 K 52
Sawyer76 #14 Sawyer76
#6 Si. ¿Y?
0 K 10
cocolisto #10 cocolisto *
#5 Vaya forma de "pensar"ideas de casquero . No te hubiera gustado que por mor de que Franco fuera un hijo puta fascista y asesino hubieran bombardeado España y tú o tus familiares asesinados. Justificar lo injustificable.
1 K 31
Sawyer76 #12 Sawyer76
#10 Si has entendido eso de mi comentario, te recomiendo volver al colegio a aprender a leer. Que no tengas la suficiente comprensión lectora para entender algo tan sencillo debería preocuparte.
1 K -10

menéame