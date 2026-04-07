edición general
162 meneos
300 clics
VÍDEO | Los judíos de Irán estallan contra Israel tras bombardear una sinagoga: "No muestran piedad ni por su comunidad"

VÍDEO | Los judíos de Irán estallan contra Israel tras bombardear una sinagoga: "No muestran piedad ni por su comunidad"  

El representante judío en el Parlamento iraní denuncia la devastación y advierte sobre el impacto en la comunidad internacional

| etiquetas: israel , irán , judíos , antisemitas
85 77 0 K 531 actualidad
19 comentarios
85 77 0 K 531 actualidad
Comentarios destacados:      
security_incident #2 security_incident
A ver qué tiene que decir de ésto Lenari, nuestro meneante judío sionista.
18 K 204
Veelicus #3 Veelicus
#2 Si fuera el unico... pero hay mucho sionista por aqui...
0 K 10
security_incident #4 security_incident
#3 Hay mucho sionista. Pero judíos sionistas hay menos. Siempre tienen un prisma especial.
1 K 39
Aluflipas #6 Aluflipas *
#2 Te dirá:
Es lo que tiene la doctrina Dahiya aplicada por el Estado Genocida de Israel.
es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_Dahiya
"El objetivo es, a pesar del principio básico del derecho de la guerra, no hacer ya una distinción entre objetivos civiles y militares."

cc #3
0 K 11
Catapulta #14 Catapulta
#3 Sionista no. Reaccionario que se pone siempre en la posición de mierda que defienda sus intereses de mierda.
0 K 13
#15 mariommoreno
#14 reaccionario = quiero que me miren, así que me dedicaré a defender lo que la mayoría odie.
0 K 6
Spirito #7 Spirito *
#2 Si eso, aunque me acojona, ya cito yo al ente por tí. :-|

@Lenari , por el poder naranja del san karma ¡Yooo te invooocooo! ¡Muéstrate aquí y ahora! :tinfoil:

:popcorn:
5 K 64
Deviance #10 Deviance
#7 Estará echando la siesta, señal de que lo mismo le han hecho indefinido y ya no le toca guardia tan a menudo , jjajajajaja
4 K 52
security_incident #11 security_incident
#7 {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
No temas. Todos vamos a morir.
0 K 19
JackNorte #8 JackNorte *
No sois su comunidad, no sois sionistas. Tener que explicarle eso a un judio. Netanyahu y su recua son putos nazis y odian a los judios y al resto con especial odio a los niños. Solo utilizan la etiqueta de judios para escudar y esconder sus genocidios. Han sido capaces en el pasado de fomentar el antisemitismo para que los judios acabaran casi a la fuerza en Israel. Y despues reprogramacion y miedo para hacerlos sionistas. Poco hay de dios en un sionista. Por eso bombardear sinagogas les da igual , hospitales , escuelas , no tiene nada que ver con ellos.
11 K 114
Metabarón #5 Metabarón
Porque los sionistas son la sinagoga de Satanás, los falsos judíos.
2 K 41
DDJ #1 DDJ *
Putos falsos de mierda, se nutren del mismo libro que ellos creen mágico y que dice que ellos están por encima del resto.
3 K 29
parrita710 #18 parrita710
#1 Busca lo que hacen con los judíos etíopes.
0 K 9
elTieso #13 elTieso
¿Piedad los judíos de Israel? No hemos visto nada de eso desde que empezaron con Gaza.
1 K 21
#9 luckyy
Putos imbéciles!!!!
0 K 11
Wir0s #17 Wir0s
Por cierto, la comunidad judía mas antigua del mundo
0 K 10
avalancha971 #16 avalancha971 *
etiquetas: israel, irán, judíos, antisemitas

Sin duda lo primero que he pensado es que se tiene que tratar de judíos antisemitas.
0 K 10
#12 PerritaPiloto
A Israel no le importan los demás judíos.si no les dan dinero. Y si se lo dan les importan una pizca.
0 K 9
hedicho #19 hedicho
¿Era necesario usar el verbo “estallan” en el título? :palm:
0 K 9

menéame