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VÍDEO | Los judíos de Irán estallan contra Israel tras bombardear una sinagoga: "No muestran piedad ni por su comunidad"
El representante judío en el Parlamento iraní denuncia la devastación y advierte sobre el impacto en la comunidad internacional
|
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:
israel
,
irán
,
judíos
,
antisemitas
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relacionadas
#2
security_incident
A ver qué tiene que decir de ésto Lenari, nuestro meneante judío sionista.
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#3
Veelicus
#2
Si fuera el unico... pero hay mucho sionista por aqui...
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#4
security_incident
#3
Hay mucho sionista. Pero judíos sionistas hay menos. Siempre tienen un prisma especial.
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#6
Aluflipas
*
#2
Te dirá:
Es lo que tiene la doctrina Dahiya aplicada por el Estado Genocida de Israel.
es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_Dahiya
"El objetivo es, a pesar del principio básico del derecho de la guerra, no hacer ya una distinción entre objetivos civiles y militares."
cc
#3
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#14
Catapulta
#3
Sionista no. Reaccionario que se pone siempre en la posición de mierda que defienda sus intereses de mierda.
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#15
mariommoreno
#14
reaccionario = quiero que me miren, así que me dedicaré a defender lo que la mayoría odie.
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#7
Spirito
*
#2
Si eso, aunque me acojona, ya cito yo al ente por tí.
@Lenari
, por el poder naranja del san karma ¡Yooo te invooocooo! ¡Muéstrate aquí y ahora!
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#10
Deviance
#7
Estará echando la siesta, señal de que lo mismo le han hecho indefinido y ya no le toca guardia tan a menudo , jjajajajaja
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#11
security_incident
#7
No temas. Todos vamos a morir.
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#8
JackNorte
*
No sois su comunidad, no sois sionistas. Tener que explicarle eso a un judio. Netanyahu y su recua son putos nazis y odian a los judios y al resto con especial odio a los niños. Solo utilizan la etiqueta de judios para escudar y esconder sus genocidios. Han sido capaces en el pasado de fomentar el antisemitismo para que los judios acabaran casi a la fuerza en Israel. Y despues reprogramacion y miedo para hacerlos sionistas. Poco hay de dios en un sionista. Por eso bombardear sinagogas les da igual , hospitales , escuelas , no tiene nada que ver con ellos.
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#5
Metabarón
Porque los sionistas son la sinagoga de Satanás, los falsos judíos.
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#1
DDJ
*
Putos falsos de mierda, se nutren del mismo libro que ellos creen mágico y que dice que ellos están por encima del resto.
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#18
parrita710
#1
Busca lo que hacen con los judíos etíopes.
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#13
elTieso
¿Piedad los judíos de Israel? No hemos visto nada de eso desde que empezaron con Gaza.
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#9
luckyy
Putos imbéciles!!!!
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#17
Wir0s
Por cierto, la comunidad judía mas antigua del mundo
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#16
avalancha971
*
etiquetas: israel, irán, judíos, antisemitas
Sin duda lo primero que he pensado es que se tiene que tratar de judíos antisemitas.
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#12
PerritaPiloto
A Israel no le importan los demás judíos.si no les dan dinero. Y si se lo dan les importan una pizca.
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#19
hedicho
¿Era necesario usar el verbo “estallan” en el título?
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19
comentarios)
menéame
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Es lo que tiene la doctrina Dahiya aplicada por el Estado Genocida de Israel.
es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_Dahiya
"El objetivo es, a pesar del principio básico del derecho de la guerra, no hacer ya una distinción entre objetivos civiles y militares."
cc #3
@Lenari , por el poder naranja del san karma ¡Yooo te invooocooo! ¡Muéstrate aquí y ahora!
No temas. Todos vamos a morir.
Sin duda lo primero que he pensado es que se tiene que tratar de judíos antisemitas.