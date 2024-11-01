edición general
Valve destroza a Google, Microsoft y Amazon en rentabilidad por cada empleado: gana casi 50 millones por trabajador

Valve es una empresa única en el mundo, ya que ha conseguido logros y hazañas que no han logrado ni siquiera compañías con miles de empleados. Y es que, aunque no lo parezca, la empresa fundada por Gabe Newell es pequeña en cuanto a trabajadores y hay estudios de videojuegos que tienen incluso más empleados. Resulta que con sus 350 empleados y las enormes ganancias que tiene, Valve es la empresa más rentable y supera con creces a las Big Tech en cuanto a dinero ganado por empleado.

#2 Moteplass
Se lo merecen: Sacaron el mejor juego de la historia: HL Alyx.
#4 ldoes
#2 Y aún les queda por sacar Ricochet 2
Torrezzno #1 Torrezzno *
Bueno onlyfans está ahí

www.ndtv.com/world-news/onlyfans-outperforms-tech-giants-tops-revenue-

40 millones por empleado  media
pedrobotero #3 pedrobotero
#1 Pontegadea del abuelo creo que aun mas
obmultimedia #5 obmultimedia
la famosa plusvalia.
Herumel #6 Herumel
No entiendo cómo una empresa que no sabe contar hasta 3 puede alcanzar esos números
