16

96
clics
La vacuna contra el herpes zóster se asocia a un envejecimiento biológico más lento
La inmunización no solo previene la enfermedad, sino que reduce la inflamación crónica y ralentiza los relojes moleculares del organism
ciencia
15 comentarios
#1
yoma
Mira que bien, yo la tengo puesta (las dos dosis) hace un par de años.
0
K
11
#2
cenutrios_unidos
La famosa vacuna Jordi Hurtado
0
K
17
#6
Grahml
#2
Aún así, el "sanote" de RFK Jr. no se la pone ni de coña.
Mira cuánto levanta en press de banca.
0
K
20
#3
Rachel_Barreiro
A mí madre le llegó tarde lo paso dos veces y quedó jodida. No fuimos al médico, porque pensábamos que era una picadura de una araña o así, y cuando estaba extendido ya era tarde para poder tomar los retrovirales.
1
K
16
#4
Mesopotámico
Realidad o estudio sesgado para vender más vacunas? Si fuera verdad, no venderían está vacuna bajo otro nombre comercial y a precio de oro?
0
K
6
#5
jonolulu
*
#4
Hay varios estudios previos que hablaban de la reducción de enfermedades neurológicas y deterioro cognitivo. Esto va en la misma línea y lo amplía
5
K
60
#14
Alakrán_
#4
Ve a que te echen las cartas del tarot, que seguro que te da más confianza que la ciencia.
La vacuna del herpes zóster está demostrando diferentes beneficios, el más importante es que retrasa el deterioro cognitivo y la demencia senil.
Pero claro! Que sabrán los médicos sobre la salud de las personas.
P.d. Ten cuidado que el Paracetamol provoca autismo.
0
K
11
#7
aavvaallooss
#4
Es eso cierto,
@Grok
?
0
K
9
#8
Mesopotámico
#7
grok es mierda sistémica, disidencia controlada por nazis
0
K
6
#10
aavvaallooss
#8
Tengo mi propio gorrito de aluminio
0
K
9
#9
Pastis
A ver si conmigo funciona, que ya tengo las 2 dosis puestas
0
K
7
#11
capitan__nemo
¿Y solo se la ponen a personas mayores a partir de 65 años?
Si es tan buena, que nos la pongan a todos.
0
K
10
#12
DenisseJoel
#11
Igual esa es la idea.
0
K
11
#15
Alakrán_
#11
Por el módico precio de 500€ te ponen las dos dosis.
0
K
11
#13
perrico
Precisamente las estoy pasando putas con un zoster en la frente y el ojo.
Y encima he contagiado a mi mujer de varicela.
Es una puta mierda.
Llevo 3 semanas.
0
K
11
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
