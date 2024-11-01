'V de Vendetta': HBO y James Gunn ponen en marcha una serie del cómic de Alan Moore

V de Vendetta, la prestigiosa serie de cómics de Alan Moore y David Lloyd, se convertiría en serie. Será HBO la que se ponga manos a la obra según Variety, teniendo a bordo a los mismos James Gunn y Peter Safran que están detrás de DC Studios y de todas las adaptaciones de sus cómics. El responsable de escribir la adaptación es Pete Jackson, que en 2022 estrenó Somewhere Boy en Gran Bretaña, que fue nominada al BAFTA a Mejor serie dramática. Por ahora no han trascendido más roles de la producción.
| etiquetas: v , vendetta , hbo , alan moore , james gunn
censuraredulcorar el texto original:
Hola Bella Dama, bonita noche ¿verdad?
Perdone mi intromisión. Quizás deseaba pasear. O sólo disfrutar de la vista. No importa. Es hora de que tengamos una charla. Ah… Olvidaba que no nos han presentado.
No tengo nombre. Llameme «V». Señora Justicia… Aquí «V». «V»… Aquí señora Justicia.
Hola Señora Justicia.
Buenas noches V.
Ya está. Ya nos conocemos. Soy
… » ver todo el comentario
De todas maneras un buen termómetro de lo que se puede esperar vendrá con el reparto, como sea diverso e inclusivo la hemos jodido, espero que todos sean blancos.