'V de Vendetta': HBO y James Gunn ponen en marcha una serie del cómic de Alan Moore

V de Vendetta, la prestigiosa serie de cómics de Alan Moore y David Lloyd, se convertiría en serie. Será HBO la que se ponga manos a la obra según Variety, teniendo a bordo a los mismos James Gunn y Peter Safran que están detrás de DC Studios y de todas las adaptaciones de sus cómics. El responsable de escribir la adaptación es Pete Jackson, que en 2022 estrenó Somewhere Boy en Gran Bretaña, que fue nominada al BAFTA a Mejor serie dramática. Por ahora no han trascendido más roles de la producción.