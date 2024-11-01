edición general
'V de Vendetta': HBO y James Gunn ponen en marcha una serie del cómic de Alan Moore

V de Vendetta, la prestigiosa serie de cómics de Alan Moore y David Lloyd, se convertiría en serie. Será HBO la que se ponga manos a la obra según Variety, teniendo a bordo a los mismos James Gunn y Peter Safran que están detrás de DC Studios y de todas las adaptaciones de sus cómics. El responsable de escribir la adaptación es Pete Jackson, que en 2022 estrenó Somewhere Boy en Gran Bretaña, que fue nominada al BAFTA a Mejor serie dramática. Por ahora no han trascendido más roles de la producción.

angelitoMagno #2 angelitoMagno *
De momento James Gunn solo tiene dos series en HBO, Creature Comandos y Pacificador, que han sido bien recibidas, en general. En especial la segunda. (Respuesta al comentario anterior, que me tiene bloqueado)
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos *
Pues a ver si les da por meter bien esta escena, y por bien me refiero a no censurar edulcorar el texto original:

Hola Bella Dama, bonita noche ¿verdad?
Perdone mi intromisión. Quizás deseaba pasear. O sólo disfrutar de la vista. No importa. Es hora de que tengamos una charla. Ah… Olvidaba que no nos han presentado.

No tengo nombre. Llameme «V». Señora Justicia… Aquí «V». «V»… Aquí señora Justicia.

Hola Señora Justicia.

Buenas noches V.

Ya está. Ya nos conocemos. Soy

…  media   » ver todo el comentario
kastanedowski #1 kastanedowski
Si lo van a hacer como el resto de sus series es predecible lo que pasará

www.tomatazos.com/noticia/velma-nueva-serie-hbo-max-destrozada-publico
MIrahigos #4 MIrahigos
Si la película ya fue una mierda como adaptación, otra cosa es que consiguiera sacar la lagrimita fácil del gran público y convirtiese la máscara en un simplón éxito del merchandising, no espero mucho más de la serie, ojalá me equivoque y le dé la profundidad y complejidad de la obra original y no se quede en lo superficial y los fuegos artificiales como la película.

De todas maneras un buen termómetro de lo que se puede esperar vendrá con el reparto, como sea diverso e inclusivo la hemos jodido, espero que todos sean blancos.
