Ayer la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica de la Comisión Europea, presentó un nuevo reglamento de ciberseguridad que prohíbe a las empresas chinas operar redes de telecomunicaciones en Europa. a diferencia de China, Bruselas evita cuidadosamente a los gigantes estadounidenses de la nube (Amazon, Microsoft, Google) y no introduce criterios de soberanía tecnológica en el programa de certificación de servicios en la nube. En fin, como en el caso de Ucrania, Bruselas se ha vuelto a confundir de adversario.
