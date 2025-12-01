edición general
La Unión Europea expulsa a palos a las empresas chinas

Ayer la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica de la Comisión Europea, presentó un nuevo reglamento de ciberseguridad que prohíbe a las empresas chinas operar redes de telecomunicaciones en Europa. a diferencia de China, Bruselas evita cuidadosamente a los gigantes estadounidenses de la nube (Amazon, Microsoft, Google) y no introduce criterios de soberanía tecnológica en el programa de certificación de servicios en la nube. En fin, como en el caso de Ucrania, Bruselas se ha vuelto a confundir de adversario.

#2 Horkid
Otro dato, si lo queremos ver, que confirma que los dirigentes europeos sirven a los intereses de EEUU, en contra de las necesidades e intereses de los ciudadanos.Lo mismo que los ultimos incidentes han servido para darnos cuenta que el enemigo es EEUU, también necesitamos abrir los ojos al hecho de que los dirigentes europeos gobiernan contralso intereses de los conribuyentes europeos: Mercosur, entregar 5% del PIB a la industria armamentistica yanqui, permitir que EEUU haya implantado 300 bases militares y a su ejercitó en Europa, ... Ya en la crisis del 2008, robaron a los contribuyentes para salvar a los bancos, a los ricos.
#3 Dav3n *
A ver, si es que no tenemos memoria:

x.com/Kanthan2030/status/1896626896877867250

xD xD xD

Justo lo que dice #2 pero resumido en la figura de la Ayuso que lleva la diplomacia europea :palm:
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Ya hemos descartado la posibilidad de que Google o Amazon cumplan con las normativas de seguridad y privacidad que exige la UE, mientras que las empresas chinas no lo hagan, ¿no?
#15 Dav3n *
#14 Vamos, que no, que no se va a hacer y tendría que dar gracias de no llegar a esos extremos...

Vamos, que Macron, Merz y VonDer Leyen te inspiran confianza xD

Por favor, no me hagas reír :-D

Ahora es cuando me dices que quiero ver el mundo arder y yo te respondo que soy fan de la entropía.

Te lo digo para que te ubiques. Soy antisistema porque tengo claro que el sistema no funciona.

Seguir con medias tintas implica alargar un sistema que va a usar a los europeos como sacrificio (llevo diciéndolo ya varios años y la tendencia... Eso).

Así que si, guárdate el comentario, tengo muy claro lo que estoy diciendo, más que tú por lo que veo.
#16 username
#15 no me cuentes tu vida.

A nadie le importa btw
#17 Dav3n
#16 Toma anda, estudia un poco, que te van a tomar el pelo one more time:

www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-S

Besis :-*  media
#5 username
Hombre, no menciona a china: solo a terceros países con perfiles de seguridad preocupantes.


USA también estará en la lista pronto
#9 Dav3n
#5 USA también estará en la lista pronto

xD xD xD

Si, pronto, cuando dejemos de usar IOS, Android, Windows, etc., etc. ,etc.

Pero tranquilo, seguro que el boicot a los productos usanos o que Alemania no vaya al mundial los destroza :ffu:
#10 username
#9 te crees que no se está barajando?
#12 Dav3n
#10 Cuando lo vea me lo creo. Igual que con la energía, cuando dejen de comprar gnl Yankee, hablamos xD

Os van a tomar el pelo one more time :shit:
#14 username
#12 ríete, ríete, pero será buena señal no llegar a esos extremos.

Creeme que si llegamos ahí, usar Windows o Android va a ser el menor de tus problemas.

Ojalá no te tenga que rescatar este comentario.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Gran idea para quedarnos atrás.

Sin competencia, las empresas de aquí van a avanzar por los cojones.
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
Lametraserillos... cuantas más hostias nos pega el amo, más queremos agradarle...
#7 Horkid *
En cambio, Canada también amenazado por EEUU, se ha acercado a China. Quiza porque está gobernada por politicos que no se han vendido a EEUU, y que lo que quieren es salvar a Canada no aprovecharse de su posición para sus intereses particulares. www.meneame.net/m/actualidad/xi-hace-llamado-avanzar-construccion-nuev
#11 omega7767
#7 ha habido un acercamiento, se han revertido los aranceles a vehículos chinos, ¿pero se permitirán equipo chino en las telecomunicaciones?
#1 Sacapuntas
Cierto. Así no se puede tener soberanía tecnológica y combatir el hegemón.
founds #13 founds
y yo comprando switchs chinos y muchos dispositivos iot para homeassistant :troll:
