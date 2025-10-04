edición general
Última hora de las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino y la flotilla de Gaza, en directo | La Guardia Urbana cifra en 50.000 los asistentes a la protesta en Barcelona

Última hora de las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino y la flotilla de Gaza, en directo | La Guardia Urbana cifra en 50.000 los asistentes a la protesta en Barcelona

En Madrid la manifestación está convocada para las seis de la tarde en Atocha. Unas 50.000 personas, según la Guardia Urbana, se manifiestan por el centro de Barcelona para pedir el fin del “genocidio” israelí en Gaza y mostrar su rechazo por el asalto a la Global Sumud Flotilla, una marcha que los organizadores aspiran a que sea la mayor concentración en favor de Palestina celebrada en la ciudad.

pip #1 pip *
Hay diputados de Comuns, ERC, CUP, PSC.. no se ven del PP, VOX, AC y Junts porque por lo que sea no han podido ir.
ipanies #2 ipanies
#1 No han ido porque son partidarios del genocidio, es decir, apoyan a asesinos de mierda.
#4 Hollywoodlandia
#2 yo jamás iría a ninguna manifestación que defendiera o negara el asesinato de miles de personas en un ataque terrorista perpetrado pro hamas (grupo yihadista). Sería ir contra mi y mis hijos. El yihadismo es el cáncer de este siglo. Asesinan por superstición y eso es un auténtico infierno.
ipanies #5 ipanies
#4 En tu cerebro los que se están manifestando están a favor del yihadismo?!?!?!?!?! o_o :palm:
Se pueden decir muchas chorradas, pero esto es directamente una gilipollez como pocas.
ipanies #7 ipanies
#3 en #4 Hay uno con un argumento increíble; espero que sea de cosecha propia y no el que esté difundiendo la dirección de la organización delictiva porque me parecería tan estúpido como vergonzoso.
#10 Tronchador. *
#4 ¿Y crees que esta manifestación lo niega?
Ovlak #11 Ovlak
#10 Es su forma de decir que está a favor del genocidio sin decir abiertamente que está a favor del genocidio. No le demos pábulo a esta gente. Negativo por el bulo y a correr.
#13 Toponotomalasuerte
#4 tú eres más de apoyar a los que los aupan y financian?

youtu.be/7EzJBtOmv4I?si=AApWC7fWKS2lN_DH

Ese es el verdadero cáncer de nuestro tiempo.
A lo que llamas yihadismo, aprende a llamarlo por su nombre: ultraderecha religiosa.
hijolagranputa #3 hijolagranputa
#1 Han quedado todos para redactar el argumentario que les pasarán a sus votantes para que puedan disimular que prefieren que todo un pueblo desaparezca, asesinado o de inanición, antes que darle la razón a otros partidos, por muy humanitaria que sea la causa.
cosmonauta #8 cosmonauta
#1 ¿ Estás seguro de eso?
Ovlak #9 Ovlak *
#8 Entiendo, por tu comentario, que especulas con la posibilidad de que alguno haya podido ir de forma anónima y a título particular. Pero conociendo a los políticos de este país y su ansia por hacerse las fotos suena taaaan improbable...
Lutin #6 Lutin
Todos deberíamos estar en contra del Genocidio y los actos de Lesa Humanidad, pero para eso hace falta ser culto.
#12 Tronchador.
#6 Es más fácil reírse del vano esfuerzo de la gente desde el sofá.
