Última hora de las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino y la flotilla de Gaza, en directo | La Guardia Urbana cifra en 50.000 los asistentes a la protesta en Barcelona

En Madrid la manifestación está convocada para las seis de la tarde en Atocha. Unas 50.000 personas, según la Guardia Urbana, se manifiestan por el centro de Barcelona para pedir el fin del “genocidio” israelí en Gaza y mostrar su rechazo por el asalto a la Global Sumud Flotilla, una marcha que los organizadores aspiran a que sea la mayor concentración en favor de Palestina celebrada en la ciudad.