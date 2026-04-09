Trump sopesa “castigar” a España y trasladar a los militares de Rota y Morón a países más “colaborativos”, según ‘The Wall Street Journal’

En el peor de los escenarios, más allá del traslado de tropas, la decisión podría abarcar el cierre de una base en al menos un país europeo, “posiblemente España o Alemania, según los funcionarios consultados”, señala el Journal. El destino de los militares que salieran de estos países sería Polonia, Rumania, Lituania y Grecia. “Los países de Europa del Este registran algunos de los mayores porcentajes de gasto en Defensa de la alianza y fueron de los primeros en expresar apoyo a una coalición internacional para monitorear el estrecho de Ormuz"