Trump sopesa “castigar” a España y trasladar a los militares de Rota y Morón a países más “colaborativos”, según ‘The Wall Street Journal’

En el peor de los escenarios, más allá del traslado de tropas, la decisión podría abarcar el cierre de una base en al menos un país europeo, “posiblemente España o Alemania, según los funcionarios consultados”, señala el Journal. El destino de los militares que salieran de estos países sería Polonia, Rumania, Lituania y Grecia. “Los países de Europa del Este registran algunos de los mayores porcentajes de gasto en Defensa de la alianza y fueron de los primeros en expresar apoyo a una coalición internacional para monitorear el estrecho de Ormuz"
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Marruecos no tiene un puerto del nivel y tonelaje como Rota, y para llegar a ello estarían más de 2 y 3 años. Ergo, no desde allí aún no nos pueden atacar.
Además de que atacaría a toda la UE incluidas Canarias, Ceuta y Melilla.
La prueba de que eso es posible es que Alemania está poniendo servicio militar voluntario y ha pedido que los jóvenes en edad militar tengan que pedir permiso para salir del país.
Además está convirtiendo fabricas de coches en fábricas de armas. Se les ve más apurados.
No va a caer esa breva.
Las bases es un motor económico importante para Rota y Morón, generando empleo directo e indirecto para miles de personas, incluyendo personal civil español, servicios de apoyo y el consumo de los militares estadounidenses y sus familias.
Luego se pega el resto del día diciendo que se salen de la OTAN.
Que las bases son, entre otras cosas, blancos para ataques en caso de guerra. Y no, Trump no es belicoso en absoluto...
* Los "patriotas monárquicos y constitucionalistas" han demostrado larga y sobradamente su traición lamebotas con la cagada estratégica del Sáhara, dejándonos expuestas la Canarias a los delirios de "moha vih" y con gibraltar al resto...
De momento los dineros se los gasta el sátrapa marroquí detrayendo de necesidades de su pueblo, pero que los yonkis han manifestado y actuado a favor de fortalecer su relación con estos para perjudicarnos a pesar de ser sus supuestos aliados... es antigua y evidente.
La técnica y la intención es clara, no es conciliadora ni amigable, al contrario...