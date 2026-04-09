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Trump sopesa “castigar” a España y trasladar a los militares de Rota y Morón a países más “colaborativos”, según ‘The Wall Street Journal’

Trump sopesa “castigar” a España y trasladar a los militares de Rota y Morón a países más “colaborativos”, según ‘The Wall Street Journal’

En el peor de los escenarios, más allá del traslado de tropas, la decisión podría abarcar el cierre de una base en al menos un país europeo, “posiblemente España o Alemania, según los funcionarios consultados”, señala el Journal. El destino de los militares que salieran de estos países sería Polonia, Rumania, Lituania y Grecia. “Los países de Europa del Este registran algunos de los mayores porcentajes de gasto en Defensa de la alianza y fueron de los primeros en expresar apoyo a una coalición internacional para monitorear el estrecho de Ormuz"

| etiquetas: trump , españa , rota , morón
30 6 1 K 186 actualidad
32 comentarios
30 6 1 K 186 actualidad
ipanies #1 ipanies
Por fin una buena noticia!!!!
22 K 260
MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#1 Seguro que hay más países, o buena parte de su población, que quieren ser castigados de la misma manera.
1 K 27
Supercinexin #4 Supercinexin
Spoiler: los traslada a Marruecos, desde donde los puede usar para atacar a España.
1 K 28
Herumel #13 Herumel *
#4 Spoiler.

Marruecos no tiene un puerto del nivel y tonelaje como Rota, y para llegar a ello estarían más de 2 y 3 años. Ergo, no desde allí aún no nos pueden atacar.
Además de que atacaría a toda la UE incluidas Canarias, Ceuta y Melilla.
1 K 32
Supercinexin #21 Supercinexin
#13 Por favor, no metamos a la UE en nada.
1 K 33
#29 soberao *
#4 #13 Además en Marruecos un militar estadounidense no puede pasar desaparecido entre los guiris de la costa del sol y las costas de Cádiz. En España se quitan la ropa militar y se van a dar un paseo y nadie va a distinguir si es un guiri más. En Marruecos están más expuestos.
1 K 32
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
Si ocurre de verdad, será una gran victoria.
1 K 27
jacm #9 jacm
Eso no es "castigar", es premiar.
1 K 25
perrico #16 perrico
Si pasa, va a ser Alemania. Le interesa más a Putin.
La prueba de que eso es posible es que Alemania está poniendo servicio militar voluntario y ha pedido que los jóvenes en edad militar tengan que pedir permiso para salir del país.
Además está convirtiendo fabricas de coches en fábricas de armas. Se les ve más apurados.
1 K 25
ur_quan_master #17 ur_quan_master
#16 Ya es hora que Alemania se haga cargo de su propia seguridad. Y el resto de Europa, igual.
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#24 aitkiar
#16 Alguien le tiene que fabricar las armas a israel, que no dan a basto a gastarlas.
1 K 20
robustiano #14 robustiano
Moron yankees go home. :-P
1 K 24
Ah_no_nimo #10 Ah_no_nimo
Cierra la puerta al salir
1 K 23
Herumel #3 Herumel
Moron, no lo sé, Rota fijo que no.
No va a caer esa breva.
1 K 16
Stathamdepueblo #22 Stathamdepueblo
Yo pongo pasta para el taxi si hace falta
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Rogue #25 Rogue
Las bases militares estadounidenses en Rota y Morón genera un debate complejo con beneficios económicos locales contrapuestos a riesgos geopolíticos y de soberanía nacional.
Las bases es un motor económico importante para Rota y Morón, generando empleo directo e indirecto para miles de personas, incluyendo personal civil español, servicios de apoyo y el consumo de los militares estadounidenses y sus familias.
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Paltus #27 Paltus
#25 Pues la convertimos en un parque temático.
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#5 Suleiman
Dulplicada
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javibaz #2 javibaz
Los países de Europa del Este registran algunos de los mayores porcentajes de gasto en Defensa de la alianza.
Luego se pega el resto del día diciendo que se salen de la OTAN.
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XtrMnIO #15 XtrMnIO
Joder al final el tirano gringo va a conseguir que vote a perro sanxe.
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mariKarmo #11 mariKarmo
Mañana dirá que somos maravillosos y que abre 5 bases más.
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#26 jorgeesc
Lo hace y el Perro sale con mayoría absoluta. Le vota hasta la falange!
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#6 sisi
Lo raro es que no amenace también con llevarse también el estrecho
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MiguelDeUnamano #19 MiguelDeUnamano
#6 Si le vale un estrecho de mente le podemos encasquetar a Feijóo. :->
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nemeame #12 nemeame
Si lo hace espero que el gobierno le de un premio y las gracias
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#31 Perrota
Lo malo es que nunca cumple lo que promete.
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Nube_Gris #32 Nube_Gris
Es tan imbécil que se cree que por llevarse las bases nos está castigando cuando realmente nos está haciendo un favor.
Que las bases son, entre otras cosas, blancos para ataques en caso de guerra. Y no, Trump no es belicoso en absoluto... :palm:
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#20 pirat
En cualquier circunstancia lo iba a hacer, al menos intentar perjudicarnos vista la hostilidad manifiesta hacia nosotros, independientemente de lo contestatario que sea el gobierno de turno* pues llevan tiempo armando y soliviantado al hostil vecino sátrapa del sur y adelantando que serán sus próximos sumisos en albergar sus bases.
* Los "patriotas monárquicos y constitucionalistas" han demostrado larga y sobradamente su traición lamebotas con la cagada estratégica del Sáhara, dejándonos expuestas la Canarias a los delirios de "moha vih" y con gibraltar al resto...
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Paltus #28 Paltus
#20 Han sudado sangre para ponerlas, no las van a quitar. Es una amenaza vacía para trasladar la necesidad sobre nosotros.
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#30 pirat
#28 Mi afirmación es que van a persistir en perjudicarnos y para ello que mejor que ya tener fuerzas destacadas en nuestro territorio... no deja de ser una invasión iniciada porque lo que es colaboración... mientras se dedican a armar temerariamente al hostil vecino del sur que ni es capaz de mantener a sus menores con los que nos chantajea.
De momento los dineros se los gasta el sátrapa marroquí detrayendo de necesidades de su pueblo, pero que los yonkis han manifestado y actuado a favor de fortalecer su relación con estos para perjudicarnos a pesar de ser sus supuestos aliados... es antigua y evidente.
La técnica y la intención es clara, no es conciliadora ni amigable, al contrario...
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#23 Bravok1
En serio??? No puede ser, tranquis, no lo ha pensado bien....no sabe que no deseamos otra cosa.
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Mangione #8 Mangione
Donald, como dicen en mi tierra: ¡Lo que tardes, pierdes!
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menéame