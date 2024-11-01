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Trump insta al personal de la TSA sin cobrar a «IR A TRABAJAR» durante el cierre del DHS: «¡¡¡Os prometo que nunca os olvidaré!!!» (Eng)

Trump insta al personal de la TSA sin cobrar a «IR A TRABAJAR» durante el cierre del DHS: «¡¡¡Os prometo que nunca os olvidaré!!!» (Eng)

El presidente agradeció a los agentes de la TSA que siguen acudiendo a trabajar mientras arremetía contra los «demócratas de izquierda radical». «Quieren que tu dinero vaya a parar a manos de “delincuentes fronterizos, asesinos, traficantes de drogas extranjeros y algunas de las peores personas del mundo”», continuó. «No quieren que te lo quedes tú. Sigue luchando por los EE. UU. ¡A TRABAJAR! ¡Te prometo que nunca te olvidaré!!! Presidente DJT».

| etiquetas: trump , tsa , dhs , cobrar , empleo , trabajo , eeuu , cierre de gobierno
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8 comentarios
9 2 0 K 143 actualidad
ostiayajoder #1 ostiayajoder *
Trump es alguien de palabra. Alguien de quien te puedes fiar.

xD
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 Trabajar gratis, el sueño neoliberal a su máxima ponencia. Eso no es esclavismo? :troll:
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ostiayajoder #3 ostiayajoder
#2 Es mejor aun! A los esclavos habia q darles de comer!
3 K 48
#8 unocualquierax *
#1 #2
A eso de "Nunca os olvidaré", le falto añadir "Siempre estaréis en mis oraciones", nada más van a conseguir de un tipo como éste.
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Arkhan #5 Arkhan
Sabia de la poca voluntad de los estadounidenses de no reclamar derechos sindicales básicos para un trabajador pero lo de ir a trabajar gratis voluntariamente roza la merma mental.
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pitercio #6 pitercio
Que no se sienten a negociar si les llaman, que les bombardea con sus familias.
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#7 Grahml
Esos estaban ya olvidados antes de que Trump acabara de dictar el mensaje a sus lamenardos.
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aporuvas #4 aporuvas
Quieren que su dinero vaya a parar a algunas de las peores personas del mundo?
Pues trabajen para mi, sigan trabajando sin cobrar por EEUU ;)
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menéame