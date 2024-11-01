Trump insta al personal de la TSA sin cobrar a «IR A TRABAJAR» durante el cierre del DHS: «¡¡¡Os prometo que nunca os olvidaré!!!» (Eng)

El presidente agradeció a los agentes de la TSA que siguen acudiendo a trabajar mientras arremetía contra los «demócratas de izquierda radical». «Quieren que tu dinero vaya a parar a manos de “delincuentes fronterizos, asesinos, traficantes de drogas extranjeros y algunas de las peores personas del mundo”», continuó. «No quieren que te lo quedes tú. Sigue luchando por los EE. UU. ¡A TRABAJAR! ¡Te prometo que nunca te olvidaré!!! Presidente DJT».