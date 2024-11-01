edición general
Trump: “Habríamos ganado en Vietnam y Afganistán si hubiéramos peleado para vencer, pero nos volvimos políticamente correctos”.

Trump: “Habríamos ganado en Vietnam y Afganistán si hubiéramos peleado para vencer, pero nos volvimos políticamente correctos”.  

Parte del discurso de Trump ante la Marina de los EEUU

Elbaronrojo #3 Elbaronrojo *
Hay un documental en youtube en el que muestran que las burradas que dice ahora ya las decía también hace tiempo. Tengo que buscarlo para ponerlo.

Por cierto, que Trump mucho hablar de Vietnam pero él bien que se libró por pies planos.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#3 no fue pies planos fue por unos espolones de calcio de duración determinada y luego por los estudios que cursaba y así fue librándose
Elbaronrojo #10 Elbaronrojo *
#6 Para el caso viene a ser lo mismo. Un rajado y un bocachancla que criticaba a John McCain porque lo capturaron los del vietcon después de que derribaron su avión.
comunerodecastilla #12 comunerodecastilla
#3 #6 Ni por pies planos, ni por estudios, mas bien por "cuchara de plata", ya por entonces lo explicaban los geniales Creedence Clearwater Revival.
Disfrútenla: www.youtube.com/watch?v=t-IzMBdF_yk
Supercinexin #4 Supercinexin
Mataron a más de tres millones de vietnamitas los hijos de puta de los gringos. Otra catástrofe humanitaria más de las suyas. La URSS jamás hizo nada ni remotamente parecido a las atrocidades americanas, Vietnam es sólo una más de las del siglo XX.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
@themarquesito no evitó cinco veces el servicio militar durante los años del conflicto en Vietnam?
themarquesito #11 themarquesito
#1 Cuatro prórrogas por estudios universitarios, y desestimación definitiva para el reclutamiento gracias a un informe hecho por un podólogo amigo de su padre
Pointman #7 Pointman
Vietnam, esa guerra conocida por lo finolis y políticamente correctos que fueron
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso *
#7 #9 #5 los crímenes de guerra denunciados y documentados que cometieron en ambos conflictos deben ser woke para Trump.

Guerra de Vietnam (1955–1975)

Durante esta guerra, las fuerzas estadounidenses cometieron múltiples acciones que han sido calificadas o denunciadas como crímenes de guerra por violar las Convenciones de Ginebra y los derechos humanos básicos.

1. Masacre de My Lai (1968)
 • Hecho: Tropas de la Compañía C del 11º Regimiento de Infantería mataron a más de 500 civiles…   » ver todo el comentario
volandero #5 volandero
Por eso en Vietnam tienen hoy tanto cariño a los yankees, por lo políticamente correctos que fueron.
Ovlak #9 Ovlak
Ya sabía yo que lo que califican los fachamonguers de forma peyorativa como policorrectismo son los principios éticos más básicos como evitar los asesinatos en masa y cosas así. Está guay que Trump lo haya puesto negro sobre blanco.
capitan__nemo #15 capitan__nemo *
Se refiere a tirar bombas nucleares en vietnam del norte el puto genocida y matar muchas decenas o cientos de miles mas.
Ya dijo de tirar nucleares al isis el tontolculo.

Habiendo matado a muchos mas de 200.000 civiles en Gaza (indirectos incluidos) junto con Netanyahu, ya le da igual todo.
JackNorte #13 JackNorte *
Hitler no fue correcto y perdio , eso si, a un alto precio de soldados rusos.
Supongo que esas formas pocas correctas esta usando con sus propios ciudadanos, pero sin guerra y pisoteando todos los derechos humanos.
La verdad es que la cantidad de avisos que esta dando es para que los usanos se lo hagan mirar.
Yo los pocos conocidos que tenia en USA hace dos años les dije que se escaparan de alla, por suerte lo hicieron, aunque mover a sus mayores eso ya es imposible.
capitan__nemo #19 capitan__nemo *
#13 viven en la indefension aprendida por miedo a perder el trabajo por el seguro medico y eso expandido a todo, el miedo y la indefension aprendida.
#2 Raúl63
¿Alguna foto de él allí con un fusil en la mano?.
Gry #17 Gry
Tanto en Corea como en Vietnam estuvieron a un pelo de utilizar armas nucleares, espero que no se refiera a eso.
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#17 usaron el agente naranja en una y en otra mataron a gente en una boda… yo no sé a qué se refiere, pero tiene toda la pinta de que habla de bombas nucleares
Lutin #8 Lutin
Es un imbécil.
#20 sliana
EEUU no hace guerras para ganar, sino para generar gasto y mover la industria. Ya se dieron cuenta en la segunda guerra mundial y desde entonces no hacen otra cosa que intentar convencerte de lo buenos que son y lo necesario que es enviar chavales a morir al otro lado del planeta. Lo más coherente que ha hecho Trump es renombrar al departamento de defensa como departamento de guerra. Fuera caretas.
#14 Turny
Pues como no usaran armas nucleares para dejar vietnam un desierto no se que mas iban hacer. EEUU iba mucho mejor armado que el viet cong.
