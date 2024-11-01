Trump está "pidiendo un ataque nuclear", dice el ex director de comunicaciones de la Casa Blanca [Eng]

Un ex director de comunicaciones de la Casa Blanca bajo el presidente Donald Trump advirtió que el presidente está "pidiendo un ataque nuclear" contra Irán después de que Trump advirtiera que "toda una civilización morirá esta noche".
| etiquetas: trump , ataque nuclear , casa blanca , ex director , comunicaciones
Le tienen que meter de una patada en la puta cárcel y ahí se pudra
Así que no, yo no quiero más sangre, que le encierren de otra vida y tiren la llave al mar
Parece mentira que no os deis cuenta, Trump es el tonto útil. Pero detrás de Trump hay mucha gente que estaba deseando desde hace décadas esta guerra para pillar ellos ese petroleo que va a quedar libre de saqueo después de este lio.
No olvidemos antes de haber comenzado.
Más vale que lo frenen de una puta vez que el subnormal este se lo va a terminar de cargar todo
meneame.net/story/casa-blanca-niega-estados-unidos-use-armas-nucleares
Que alguien desconecte de una vez al abuelo del server
Ahora, está claro que su opinión importa y la casa blanca se ha lavado las manos.
Porque si es asi es más que preocupante esta situación. El mundo depende del estado mental de un demente.
Solo tiene que poner como mando militar a uno tan tarado como él, y desgraciadamente no faltan vistos los que componen su gabinete.
naciones asi no aportan nada a la sociedad