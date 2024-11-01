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Trump está "pidiendo un ataque nuclear", dice el ex director de comunicaciones de la Casa Blanca [Eng]

Trump está "pidiendo un ataque nuclear", dice el ex director de comunicaciones de la Casa Blanca [Eng]

Un ex director de comunicaciones de la Casa Blanca bajo el presidente Donald Trump advirtió que el presidente está "pidiendo un ataque nuclear" contra Irán después de que Trump advirtiera que "toda una civilización morirá esta noche".

| etiquetas: trump , ataque nuclear , casa blanca , ex director , comunicaciones
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
efectogamonal #1 efectogamonal *
Esto va a ser su destitución definitiva, este mañana ya no es presidente.

Le tienen que meter de una patada en la puta cárcel y ahí se pudra {0x1f525}
10 K 132
Herumel #9 Herumel
#1 Al enemigo cuando la caga, dejarle....
0 K 13
efectogamonal #11 efectogamonal
#9 Ya pero en esta cagada, va a arrastrar al resto del mundo con él.

Así que no, yo no quiero más sangre, que le encierren de otra vida y tiren la llave al mar {0x1f525}
2 K 43
Herumel #12 Herumel
#11 Trump es una herramienta, detrás de él es donde está el problema.

Parece mentira que no os deis cuenta, Trump es el tonto útil. Pero detrás de Trump hay mucha gente que estaba deseando desde hace décadas esta guerra para pillar ellos ese petroleo que va a quedar libre de saqueo después de este lio.

No olvidemos antes de haber comenzado.
3 K 53
GuerraEsPaz #16 GuerraEsPaz
#12 pero de quien exactamente? porque esta beneficiando mas a sus enemigos que a su pais, a los suyos y a si mismo. tampoco van a pillar el petroleo y menos con un ejercito desmoralizado que con solo pensar en entrar en iran ya los convierte en criminales de guerra que no se van a poder limpiar jamas.
0 K 8
Eibi6 #18 Eibi6
#16 del estado profundo y de los pizzeros que son los nuevos masones{tinfoil} :tinfoil: :tinfoil:
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Huaso #19 Huaso
#1 lo llevas claro….
0 K 11
kosako #2 kosako
Pero joder dicen que no lo podenahora que som Trump dice Trump miente Trump...

Más vale que lo frenen de una puta vez que el subnormal este se lo va a terminar de cargar todo
2 K 34
pingON #3 pingON
si no lo hace es un TACO y si lo hace ..... su familia entera debería ser fusilada al instante
2 K 33
antesdarle #6 antesdarle
pero en que quedamos?
meneame.net/story/casa-blanca-niega-estados-unidos-use-armas-nucleares

Que alguien desconecte de una vez al abuelo del server
2 K 33
ipanies #10 ipanies
Si como seres humanos no somos capaces de impedir que un puto viejo loco siquiera se plantee esta posibilidad y lo exprese en voz alta igual es mejor que esta misma noche vuelen los nukes y a tomar por culo todo.
2 K 27
ansiet #14 ansiet
#10 Tienes TODA la razón.
0 K 11
#7 Leclercia_adecarboxylata *
Una cosa, la noticia da la impresión de que tiene información privilegiada pero sólo está informando de sus impresiones en X.

Ahora, está claro que su opinión importa y la casa blanca se ha lavado las manos.
0 K 20
#4 newusuario *
Pregunto seriamente: Esto es como en la peliculas yankis? Se puede autorizar un ataque nuclear con la autorizacion exclusiva del presidente o además tiene que ser autorizado por algun mando militar? Ya sabemos que las leyes en EEUU no se cumplen, de hecho inicio una guerra sin la autorizacion del congreso, pero en la practica puede el solo apretar el botón rojo de manera unilateral?
Porque si es asi es más que preocupante esta situación. El mundo depende del estado mental de un demente.
1 K 17
#8 Forestalx
#4 En todos los países un ataque nuclear requiere de la aprobación de varias personas, civiles y militares. Es algo muy gordo como para dejárselo solo a uno.
1 K 23
#17 jfgaliza
#4 www.lasexta.com/noticias/internacional/salvado-jefe-estado-mayor-gran-
Solo tiene que poner como mando militar a uno tan tarado como él, y desgraciadamente no faltan vistos los que componen su gabinete.
1 K 18
#15 marcotolo
lo normal seria cancelar todo tipo de contratos y pasaporte con naciones que hacen este tipo de amenazas,
naciones asi no aportan nada a la sociedad
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
uhmmm sería lo normal pero........
0 K 9
#13 mariopg
a los anglos ni puñetero caso
0 K 7

menéame