·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14449
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
6579
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
5745
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
7260
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
4100
clics
Irán atacó el edificio del Ministerio de Defensa israelí. Las consecuencias del ataque con misiles quedaron grabadas en video.(Ruso)
más votadas
520
Le Monde pone de relieve el servicio de pseudoperiodistas españoles a la extrema derecha: de Vito Quiles a Jiménez Losantos
379
Meloni rompe cinco días de silencio sobre el ataque a Irán y aclara: “No estamos en guerra y no queremos entrar”
652
La prensa internacional se fija en el discurso de Sánchez y deja un veredicto claro: "Se ha posicionado como el líder de la resistencia de izquierdas en Europa"
507
Un nuevo error del juez Peinado deja en el aire otro caso de supuestas irregularidades en un megaparque solar en Cáceres
426
Kanwal Sibal afirma que EE. UU. ignoró las sensibilidades de la India; IRIS Dena estaba indefensa y sin municiones
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
71
clics
Trump cesa a Kristi Noem como responsable de Seguridad Nacional tras las muertes en Mineápolis
El presidente de Estados Unidos ha elegido para reemplazarla al senador Markwayne Mullin
|
etiquetas
:
trump
,
ice
20
3
0
K
397
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
3
0
K
397
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
YeahYa
www.publico.es/internacional/eeuu/kristi-noem-presumir-haber-matado-pe
Esta lerda es la que se enorgullece de haber matado a su perra
8
K
91
#9
senador
#3
Ni para abono sirve.
2
K
15
#1
Un_señor_de_Cuenca
No la ha cesado por las muertes, es porque la tiparraca lleva un cúmulo de mierda encima que ya no es sostenible.
4
K
53
#4
molybdate
#1
Y para sustituirla pone a un exluchador de MMA ...
3
K
61
#5
Un_señor_de_Cuenca
#4
Otro, carne de cañón. Lo suficientemente imbécil y violento para hacer de matón con la opinión pública, y al mismo tiempo para ser prescindible cuando toque.
1
K
23
#6
themarquesito
#1
Tenía por ahí unas cuantas corruptelas obscenas, y ya había demasiada gente enfadada al respecto.
1
K
36
#16
Barriales
#1
yo la soltaba dentro de la trena de Bukele en el Salvador. Por allí se paseo cual Rambo.
0
K
7
#11
pitercio
*
Igual tiene que ver con que la han pillado colocando 143 millones de dólares en publicidad a una empresa de 8 días de antigüedad:
newrepublic.com/post/207381/kristi-noem-explain-company-ad-campaign
Va a ir al trullo.
1
K
38
#7
ipanies
Se está cargando a todos los inútiles que tiene alrededor... Y gente menos inútil no va a querer entrar a hacer el anormal para Trump así que van a tener que buscar a inútiles mucho más inútiles!!!!!
Se está quedando un USA alucinante
1
K
33
#15
Troll_hunter
#7
El siguiente es Markywayne Mullin, otro de MAGA
0
K
11
#12
Ka1900
El que viene es "bueno" también.
Markwayne Mullin...que dijo que la guerra huele mal cuando nunca ha servido como militar y menos aún ha estado en ninguna. Menudo elemento. Bueno de hecho tampoco sabe lo que es una guerra puesto que o de Irán para él es una operación militar "especial".
1
K
30
#10
shake-it
Ahora que tendrá menos protección y guardaspaldas es el momento de agradecerle los servicios prestados.
0
K
20
#8
cajadecartonmojada
Que devuelva la cara a la salida, que es de la empresa.
0
K
12
#2
reithor
Ya podrá expiar su conciencia. Que le llevará tiempo
0
K
11
#14
elgranpilaf
Pedazo de puta asquerosa
0
K
11
#13
ElBeaver
estaba muerta en vida
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Esta lerda es la que se enorgullece de haber matado a su perra
Va a ir al trullo.
Se está quedando un USA alucinante
Markwayne Mullin...que dijo que la guerra huele mal cuando nunca ha servido como militar y menos aún ha estado en ninguna. Menudo elemento. Bueno de hecho tampoco sabe lo que es una guerra puesto que o de Irán para él es una operación militar "especial".