Trump cesa a Kristi Noem como responsable de Seguridad Nacional tras las muertes en Mineápolis

El presidente de Estados Unidos ha elegido para reemplazarla al senador Markwayne Mullin

YeahYa #3 YeahYa
www.publico.es/internacional/eeuu/kristi-noem-presumir-haber-matado-pe

Esta lerda es la que se enorgullece de haber matado a su perra
8 K 91
senador #9 senador
#3 Ni para abono sirve.
2 K 15
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
No la ha cesado por las muertes, es porque la tiparraca lleva un cúmulo de mierda encima que ya no es sostenible.
4 K 53
#4 molybdate
#1 Y para sustituirla pone a un exluchador de MMA ... :shit:
3 K 61
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#4 Otro, carne de cañón. Lo suficientemente imbécil y violento para hacer de matón con la opinión pública, y al mismo tiempo para ser prescindible cuando toque.
1 K 23
themarquesito #6 themarquesito
#1 Tenía por ahí unas cuantas corruptelas obscenas, y ya había demasiada gente enfadada al respecto.
1 K 36
#16 Barriales
#1 yo la soltaba dentro de la trena de Bukele en el Salvador. Por allí se paseo cual Rambo.
0 K 7
pitercio #11 pitercio *
Igual tiene que ver con que la han pillado colocando 143 millones de dólares en publicidad a una empresa de 8 días de antigüedad: newrepublic.com/post/207381/kristi-noem-explain-company-ad-campaign
Va a ir al trullo.
1 K 38
ipanies #7 ipanies
Se está cargando a todos los inútiles que tiene alrededor... Y gente menos inútil no va a querer entrar a hacer el anormal para Trump así que van a tener que buscar a inútiles mucho más inútiles!!!!!
Se está quedando un USA alucinante o_o
1 K 33
#15 Troll_hunter
#7 El siguiente es Markywayne Mullin, otro de MAGA
0 K 11
Ka1900 #12 Ka1900
El que viene es "bueno" también.
Markwayne Mullin...que dijo que la guerra huele mal cuando nunca ha servido como militar y menos aún ha estado en ninguna. Menudo elemento. Bueno de hecho tampoco sabe lo que es una guerra puesto que o de Irán para él es una operación militar "especial".
1 K 30
shake-it #10 shake-it
Ahora que tendrá menos protección y guardaspaldas es el momento de agradecerle los servicios prestados.
0 K 20
#8 cajadecartonmojada
Que devuelva la cara a la salida, que es de la empresa.
0 K 12
reithor #2 reithor
Ya podrá expiar su conciencia. Que le llevará tiempo
0 K 11
elgranpilaf #14 elgranpilaf
Pedazo de puta asquerosa
0 K 11
ElBeaver #13 ElBeaver
estaba muerta en vida
0 K 7

