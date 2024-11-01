edición general
Trump se burla de una votante que le ha votado tres veces en directo por televisión después de que ella le pidiera ayuda, y luego se jacta diciendo: «Creo que volvería a votar por mí» (ENG)

El miércoles, el presidente Donald Trump apareció en el programa Special Report with Bret Baier de Fox News, donde rechazó la petición de Regina Foley, votante republicana que ha votado tres veces por Trump, quien instó a tomar medidas inmediatas sobre el coste de la vida, insistiendo en que «los precios han bajado mucho» y afirmando que la reducción de los costes energéticos está impulsando la asequibilidad. «Le digo a [Foley], en primer lugar, que la quiero, porque me ha votado tres veces y creo que volvería a votar por mí.

themarquesito
No se puede decir que no conozca a su electorado
End
#3 es gracioso porque es verdad...
frg
¡Está lloviendo!
Khadgar
#1
Votante: "¡Está lloviendo!"
Trump: "Me estoy meando en tu cara."
Votante: "Pero seguro que si le vuelvo a votar, la próxima vez lloverá."
Trump: "La próxima vez me volveré a mear."
Votante: "Eso es lo que dice, pero seguro que si le vuelvo a votar, la próxima vez lloverá."
Dragstat
#9 ya ni siquiera se mea en la gente, ya sacó el video cagándose en sus ciudadanos desde un avión para poder abarcar más. Para partirse de risa si no fuera porque nos afecta a todos y está al caer aquí en Europa.
Waves
#9 Y cambia Trump por Milei, por Bolsonara o el vago, y funciona igual.
Mark_
#24 y pasará con Feijoo y Abascal, tal y como ha pasado con Mazón.
mcfgdbbn3
Y tiene razón, si hubiera elecciones seguramente la lleguen bulos a sus redes sociales para convencerla de que esa situación es culpa de otro y que la mejor solución es volver a votar a los leopardos comecaras.
baronluigi
#2 Y sin bulos, también. El fanático no vota, ficha.
stigmata
Ya lo dijo Trump: “Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos”

Y parece que tenía razón.
diablos_maiq
#13 no perdería ni los votos de los muertos
Quillotro
Lo peor es que cuando dijo en 2016 que aunque se pusiera a disparar a la gente en la Quinta Avenida la gente le votaría... estaba en lo cierto.
Milmariposas
Lo he visto esta mañana y me he quedado flipando. La señora se quejaba de la subida de los precios para comprar comida y el cheeto la ha dejado por mentirosa, asegurando que los precios no habían subido.

Y sigue con su discurso de nene de colegio sin coherencia alguna, repitiendo sin sentido alguno frases absurdas.
Eukherio
#11 En algún momento algún votante republicano pobre atará los cabos y llegará a la conclusión de que el tío no le tiene demasiado respeto a los pobres, aunque lo voten.
malditopendejo
#16 información para llegar a esa conclusión no les falta.
Eukherio
#27 Por eso digo. En algún momento se le encenderá la bombilla a uno, y después igual se lo explica a otro.
sorrillo
¿Alguien cree que por muy mal que lo haga Vox alguno de sus votantes acabaría votando a Esquerra Republicana o a Bildu?

Pues ese es el escenario de EEUU, solo tienen dos opciones realistas a gobernar y llevan décadas vendiendo a su electorado que el otro partido es lo peor de lo peor de lo peor que nadie pueda imaginarse.

Lo que llaman democracia en EEUU es una pantomima de ello.
Jarod_mc
No reírse de los sunormales
Por favor
Catavenenos
Esto ocurre porque la neorreacción no ofrece un programa político sino un camino de salvación que, como todo sistema de alienación religiosa, lo primero que hace es despojarte del más básico sentido común que prime tus intereses frente a los del gran lider.
Suleiman
No lo dudes, votará por tí, así es la derecha, le encanta que le jodan....
ochoceros
#5 En realidad a los votontus vulgaris les encanta joder a otros, aunque a ellos también les jodan.
Dakxin
#5 y tu crees que por la izquierda andan mejor? Mira a Errejon, con la vida jodida por una denuncia falsa de las que no existian xD y a saber cuantos mas "beneficiados" por la ley de viogen votan a la izquierda
Graffin
#18 A Errejon no le ha jodido la vida ninguna denuncia falsa, se la jodió el solo actuando como un puto psicópata pasándose por el forro todos los valores que defiende su partido.
PsySkeletor
#23 no y si.
Tenemos que esperar a ver qué dice el juez para dictaminar si es o no culpable de lo que se le acusa.

Ahora en plano político, el solito se ha cavado una tumba por la defensa a ultranza de algo que es OBVIO que existe.

Los experimentos científicos más corroborados del mundo JAMÁS dan una probabilidad del 100%, la dan del 99,9999 si quieres. Por que siempre existe la posibilidad de algo que se desconoce.

Errejon la dio del 110% por su huevos morenos. Ahora se jode y baila. Peor el solito, por el momento no es culpable de nada. Está acusado que no condenado.
mariopg
trump me recuerda a la nobleza pre guillotina
fogarata
No soy seguidor de Trump en absoluto, pero en honor a la verdad hay que decir que no se burla de nadie en el vídeo, solo habla de la inflación.
pitercio
No tiene mérito que llegue a esa conclusión, un babuino adolescente ya reconoce muy bien los patrones simples.
Golan_Trevize
Por una vez estoy con Trump. Si hay alguien que es tan tontísimo de dar su apoyo una y otra vez a este centollo a pesar de que este se chotea en su jeta, se merece todas las burlas del universo.
pedrobotero
La votante: Ellos dicen mierda, nosotros amén
hartodantifuncis
La redacción de la entrada es horrible.
