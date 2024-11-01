Trump se burla de una votante que le ha votado tres veces en directo por televisión después de que ella le pidiera ayuda, y luego se jacta diciendo: «Creo que volvería a votar por mí» (ENG)

El miércoles, el presidente Donald Trump apareció en el programa Special Report with Bret Baier de Fox News, donde rechazó la petición de Regina Foley, votante republicana que ha votado tres veces por Trump, quien instó a tomar medidas inmediatas sobre el coste de la vida, insistiendo en que «los precios han bajado mucho» y afirmando que la reducción de los costes energéticos está impulsando la asequibilidad. «Le digo a [Foley], en primer lugar, que la quiero, porque me ha votado tres veces y creo que volvería a votar por mí.
Votante: "¡Está lloviendo!"
Trump: "Me estoy meando en tu cara."
Votante: "Pero seguro que si le vuelvo a votar, la próxima vez lloverá."
Trump: "La próxima vez me volveré a mear."
Votante: "Eso es lo que dice, pero seguro que si le vuelvo a votar, la próxima vez lloverá."
Y parece que tenía razón.
Y sigue con su discurso de nene de colegio sin coherencia alguna, repitiendo sin sentido alguno frases absurdas.
Pues ese es el escenario de EEUU, solo tienen dos opciones realistas a gobernar y llevan décadas vendiendo a su electorado que el otro partido es lo peor de lo peor de lo peor que nadie pueda imaginarse.
Lo que llaman democracia en EEUU es una pantomima de ello.
Por favor
Tenemos que esperar a ver qué dice el juez para dictaminar si es o no culpable de lo que se le acusa.
Ahora en plano político, el solito se ha cavado una tumba por la defensa a ultranza de algo que es OBVIO que existe.
Los experimentos científicos más corroborados del mundo JAMÁS dan una probabilidad del 100%, la dan del 99,9999 si quieres. Por que siempre existe la posibilidad de algo que se desconoce.
Errejon la dio del 110% por su huevos morenos. Ahora se jode y baila. Peor el solito, por el momento no es culpable de nada. Está acusado que no condenado.