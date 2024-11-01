Trump afirma que EE. UU. no necesita ayuda en la guerra de Irán y que «nunca la ha necesitado» (EN)

El presidente Donald Trump ha insistido en que Estados Unidos no necesita la ayuda de la OTAN en la guerra contra Irán, después de que se rechazaran sus peticiones de asistencia para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.
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Trump insistió en que solo estaba pidiendo ayuda para «ver cómo reaccionan», insistiendo en que «somos la nación más fuerte del mundo, tenemos con diferencia el ejército más fuerte del mundo».
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pedirexigir ayuda
Que no la pida.
Por si acaso no se acuerda de que no la necesita no se la daremos.
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