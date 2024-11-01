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Trump afirma que EE. UU. no necesita ayuda en la guerra de Irán y que «nunca la ha necesitado» (EN)

El presidente Donald Trump ha insistido en que Estados Unidos no necesita la ayuda de la OTAN en la guerra contra Irán, después de que se rechazaran sus peticiones de asistencia para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.

| etiquetas: trump , ue , otan , irán , guerra , sionismo , israel
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18 comentarios
18 4 0 K 208 actualidad
Tkachenko #1 Tkachenko
Menudo circo tiene montado :palm: :palm:
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 de tres pistas
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Alakrán_ #7 Alakrán_ *
#1 Está noticia ya se ha publicado

Trump insistió en que solo estaba pidiendo ayuda para «ver cómo reaccionan», insistiendo en que «somos la nación más fuerte del mundo, tenemos con diferencia el ejército más fuerte del mundo».

www.meneame.net/story/no-necesitamos-trump-arremete-contra-aliados-apo
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Hartum_fardako #2 Hartum_fardako
La zorra y las uvas?
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#15 sarri
#2 Estaban verdes...
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#17 Robe7064
#2 Sí, o el Chavo del Ocho: "Al cabo que ni quería".
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
xD xD xD senil Trump es mucho más divertido que senil Biden
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Dakaira #11 Dakaira
#5 y más peligroso...
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Cosmos1917 #3 Cosmos1917 *
Es el típico niñato rico que cuando no salen las cosas como quiere, se pone a llorar y a decir que la culpa es de los demás. Es tan imbécil que asocia el reconocer errores(aunque sea entre lineas) a debilidad....y así le va a los yankees. Yo como antimperialista que soy solo diré. Abajo el imperio yankee, viva Fidel!
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Gry #18 Gry
¿Que guerra? ¿No declaró la victoria hace como una semana?
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estemenda #10 estemenda
Esto al día siguiente de pedir exigir ayuda :shit:
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Bapho #13 Bapho
Genial!
Que no la pida.
Por si acaso no se acuerda de que no la necesita no se la daremos.
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SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
Y ahora no respiro, ea !!
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#8 DotorMaster
Trump noseque Trump nosecuantos, pero si está ahí es por todos los que le apoyan, como los tecnolords, por ejemplo. Que el arbol no nos tape el bosque.
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#9 fremen11 *
Y entonces por qué está presionando a los aliados??

www.meneame.net/story/rubio-ordena-diplomaticos-presionen-gobiernos-ex
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#16 Bravok1
Solo pedía ayuda por diversión, a ver quien se bajaba los pantalones, es superman, el solo puede, tranquis lo de pedir ayuda desesperado y llorando era broma.
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ctrlaltsupr1 #6 ctrlaltsupr1
… y que nunca hemos estado en guerra con Irán. :troll:
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Elbaronrojo #12 Elbaronrojo
#6 La guerra es un estado de la mente.....

www.youtube.com/shorts/lh8ANXeierk
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menéame