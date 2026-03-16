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«No los necesitamos». Trump arremete contra los aliados por el apoyo en el estrecho de Ormuz [ENG]

«No los necesitamos». Trump arremete contra los aliados por el apoyo en el estrecho de Ormuz [ENG]  

Los líderes de España y Alemania dijeron que sus países no participarían; el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que «no veía un papel para la OTAN en este asunto», y la representante de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que «no hay apetito» en el bloque para desplegar más barcos en la región. Pero en la misma reunión, Trump insistió en que solo estaba pidiendo ayuda para «ver cómo reaccionan», insistiendo en que «somos la nación más fuerte del mundo, tenemos con diferencia el ejército más fuerte del mundo».

| etiquetas: trump , nación , fuerte , ormuz , estrecho
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10 comentarios
12 3 0 K 149 actualidad
Findeton #1 Findeton
Que él solito la va a seguir liando parda, vamos.
1 K 30
#6 Grahml *
#1 #2 #3 #5 Dice que no necesita a los aliados, pero inmediatamente dice lo contrario durante el mismo evento:

"We want them to come and help us with the strait"
...

"My attitude is we don't need anybody"

x.com/i/status/2033636307692322976
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Findeton #8 Findeton
#6 No los necesita pero son bienvenidos. No lo veo incongruente.
1 K 21
manuelpepito #2 manuelpepito
Es un pollo sin cabeza
1 K 27
azathothruna #3 azathothruna
Cada vez que habla este weon, hace quedar mejor a las republicas bananeras, chavez y castro incluidos
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Fotoperfecta #5 Fotoperfecta
Es curioso que el tuercebotas este diga que no nos necesita, pero hace dos días decía que había ganado la guerra contra Irán.
¿Si ha ganado la guerra para qué nos necesita a los demás?
Este tío dice una cosa y la contraria en décimas de segundo.
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#4 dsj
Me construire mi propio Con casinos y furcias, es más paso del estrecho
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#10 diprosio *
Claro que no necesita a los demás para reparar lo que ha roto, que para resarcir a Irán tiene un buen patrimonio personal con el que empezar a hacerlo. Seguro que dejando de bombardear, levantando todos los bloqueos y dándoles el patrimonio personal de los presidentes de EE.UU. e Israel y sus ministros de guerra y defensa, respectivamente, Irán empezaría a ver con buenos ojos una tregua.
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Butters #7 Butters
Las uvas están verdes
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Joker_2O #9 Joker_2O
EEUU no tiene aliados, solo vasallos, y parece que estan estamos abriendo los ojos.
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menéame