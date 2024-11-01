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Rubio ordena a los diplomáticos que presionen a los gobiernos extranjeros para que se unan contra Irán

Rubio ordena a los diplomáticos que presionen a los gobiernos extranjeros para que se unan contra Irán

"Debemos actuar mientras la atención internacional se centra ahora en poner fin a la campaña de terror iraní en Oriente Medio".

| etiquetas: marco rubio , presión , diplomáticos , irán , eeuu , trump
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
Gry #2 Gry
Nada como amenazar a tus aliados para sumar apoyos... :shit:
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#1 mbf
"Terror iraní", que huevazos tiene esta gente.
5 K 75
nemesisreptante #4 nemesisreptante
#1 No creo que haya ningún imbecil que se trague esto... huy espera me comentan que existen unos votantes del PP y de VOX que se tragan toda esta mierda sin rechistar.
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oceanon3d #5 oceanon3d
#4 Esos tragan con todo. Antes muertos que dejar que la razón se imponga al dogma.
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josde #3 josde
Los asesinos que han empezado la guerra pidiendo ayuda, no les estan saliendo las cosas como querían a los EEUU y Israel,
1 K 26
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
Cualquiera diría que no midieron bien las consecuencias de iniciar esta guerra. Que les den por saco y que arreglen ellos el estropicio que han causado, si es posible.
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#6 Nasser
Como se dice: "me la pela"
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calde #10 calde
Y si nos unimos contra USrael?
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
Os vais a comer la hostia que habéis montado vosotros solos. En concreto tú, rubito.
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thorpedo #9 thorpedo
Ahora montamos un "incidente" en cualquier país del mundo y ganamos en relato... Lo que llevan haciendo décadas
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winstonsmithh #11 winstonsmithh
ola ke ase luser?
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menéame