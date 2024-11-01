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Trinidad y Tobago retira de su territorio un radar militar y 150 soldados estadounidenses
Los habitantes del país caribeño habían manifestado temor de que la isla pudiera verse arrastrada a un conflicto geopolítico más amplio si el sistema de radar continuaba operativo
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etiquetas
:
radar
,
estados unidos
,
trinidad y tobago
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#1
Leclercia_adecarboxylata
Bien por Trinidad y bien por Tobago!
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#14
Rembrandt
*
#1
No debemos creernos NADA en estos tiempos. Cualquiera pone cualquier noticia para conseguir visitas/dinero.
De primeras, es raro que EEUU deje que le quiten su radarcito, más en estos momentos. De segundas, la presidente era una lame escrotos yanki.
Así que miremos si esta noticia aparece en algún lugar más que no sea "infomierdadefensa". No aparece, ni linkan nada.
Vas a medios de Tobago y nada....
Así que huele a muerto. A bulo.
¿¿Por qué nadie en esta web nunca duda de medios de mierda???
Todo el santo día los mismos tragando bulos. Que igual no es bulo (raro me parece).... pero joder, nadie se plantea nada nunca o qué coño?
Todo el día lleno de bulos. Cojones.... si pareceis todos de puto vox o peor
1
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#16
fernando_sierra
#1
Es cosa de Trinidad, ella es l que manda, Tobago obedece
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#17
R2dC
#1
Dirás por Trinidad, por que el otro no ha hecho nada, es un to'vago.
Ya cierro al salir
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#6
estemenda
*
Pues para ser Tobago ahí se lo ha currao de puta madre
3
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#11
ElenaCoures1
#6
Hola. Te tengo en el ignore pero te puedo responder aprovechando que
@Eirene
me ha dado permiso!
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#2
pepel
Trinidad y Tobago puede hacerlo, y Spain no.
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#5
soberao
#2
España les ha hecho que tengan que dar un rodeo inútil, cuando la vía más directa a Israel es haciendo escala en Rota. Las demás escalas en Europa aumenta varias horas los vuelos.
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44
#9
nacho_lobez
*
#2
Independiente de que EEUU se haya convertido en un país indecente, que no se nos olvide que España ha podido permitirse pagar por su defensa muchos menos de lo que le corresponde por ser una potencia europea de tamaño medio, gracias a OTAN.
Y que esa cantidad ingente de dinero que hemos ahorrado en defensa, la hemos podido usar en crear infraestructuras y mantener unos servicios públicos que, sin ese ahorro, no nos hubiéramos podido permitir.
Quienes decís no a la OTAN (opinión que respeto…
» ver todo el comentario
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#12
Andreham
#9
Defensa, defensa, defensa.
¿De quién se tiene que defender España?
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8
#18
nacho_lobez
*
#12
No te preguntes eso. Pregúntate qué inversión en defensa necesita España para tener capacidad de negociación internacional en el actual contexto geopolítico.
0
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#19
ochoceros
#12
Dramatización:
0
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12
#10
ElenaCoures1
#2#2
Hola. Te tengo en el ignore pero te puedo responder aprovechando que
@Eirene
me ha dado permiso!
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#7
EvilPreacher
¡Bases fuera!
2
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40
#3
oceanon3d
Los van a invadir...
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#4
Connect
Van a tener que democratizar a Trinidad y a Tobago. A los dos al mismo tiempo!
1
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#8
Moderdonia
Antigua y Barbuda ya ha aclarado a Donald Trump que no tiene nada que ver con los Ayatolás.
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#15
ChemicalX
Pues me alegro porque yo siempre me he sentido muy identificado con Tobago, la verdad. Venga, me voy a dormir, ciao.
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#13
Jarapa
Cosa de nombres, Las Islas Vírgenes desde que son de los usanos y británicos, deberían llamarse Las islas Barraganas.
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6
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19
comentarios)
menéame
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De primeras, es raro que EEUU deje que le quiten su radarcito, más en estos momentos. De segundas, la presidente era una lame escrotos yanki.
Así que miremos si esta noticia aparece en algún lugar más que no sea "infomierdadefensa". No aparece, ni linkan nada.
Vas a medios de Tobago y nada....
Así que huele a muerto. A bulo.
¿¿Por qué nadie en esta web nunca duda de medios de mierda???
Todo el santo día los mismos tragando bulos. Que igual no es bulo (raro me parece).... pero joder, nadie se plantea nada nunca o qué coño?
Todo el día lleno de bulos. Cojones.... si pareceis todos de puto vox o peor
Ya cierro al salir
Y que esa cantidad ingente de dinero que hemos ahorrado en defensa, la hemos podido usar en crear infraestructuras y mantener unos servicios públicos que, sin ese ahorro, no nos hubiéramos podido permitir.
Quienes decís no a la OTAN (opinión que respeto… » ver todo el comentario
¿De quién se tiene que defender España?