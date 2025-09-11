edición general
29 meneos
191 clics
Tres menores agreden sexualmente a una compañera de instituto en Gironella y lo graban

Tres menores agreden sexualmente a una compañera de instituto en Gironella y lo graban

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Berga han denunciado a tres jóvenes, menores de edad, cuya nacionalidad no ha trascendido, por haber agredido sexualmente a una compañera del instituto donde estudian en Gironella (Barcelona). Los jóvenes, además, habrían grabado el ataque. Los hechos han tenido lugar este sábado, 18 de octubre por la tarde, cuando los tres individuos habrían abusado de la víctima en la orilla del río Llobregat. Una vez finalizó la primera agresión sexual, uno de los tres atacantes se marchó del lugar, y los otros dos...

| etiquetas: tres menores , agreden , sexualmente , compañera , lo graban
21 8 0 K 415 actualidad
7 comentarios
21 8 0 K 415 actualidad
mono #2 mono
En Berga tenía que ser.

Y en serio, todo mi respeto para la pobre chica, y mi odio absoluto para los asaltantes
2 K 44
elGude #4 elGude
Alcama, dando asco desde noviembre de 2024
1 K 32
Chinchorro #3 Chinchorro
Pobres chavales, seguro que lo hicieron por miedo a que ella les pusiera una denuncia falsa.
www.elperiodico.com/es/sociedad/20250911/violencia-genero-chicos-adole
0 K 11
TripleXXX #6 TripleXXX
En cierto modo me alegra esa manía de grabar los delitos.
¿Cuantos quedarían impunes sin esas grabaciones?

También me reafirma en mi idea de que ese tipo de delitos suelen ser más por poder y humillación que por simple sexo. La grabación es el trofeo que esos bichos andan buscando.
0 K 9
#5 C.Nutrio
La agreden y encima lo graban. Doblemente subnormales.
0 K 7
alcama #1 alcama
Sabemos que son catalanas
10 K -60

menéame