Transportes tantea al mayor fabricante de trenes de alta velocidad en China de cara a la renovación de la flota en España

El ministerio busca soluciones para aplicar al proyecto AV350, que pretende unir Madrid con Barcelona en menos de dos horas

#1 Tailgunner
Y por què no se lo compra a Talgo y queda todo en casa?
#5 Semar80
#1 porque la última vez que se hizo fue un desastre, busca sobre el 106 (Avril) y saca tus conclusiones
#7 mcfgdbbn3
#1: Porque son trenes de bajo coste y no deberían ser todos los trenes así, es mejor tener un poco de variedad para orientar la oferta a diferentes tipos de público. Además de que en Alemania también compran productos de Talgo, así que nosotros podríamos comprar trenes de alguna marca alemana... y no miro a ninguna. :roll:
#8 Donlixo
#1 Obviando el hecho de que el último tren de Talgo es peor que sus antecesores paridos 20 años antes...está el tema de que con la capacidad productiva de Talgo igual te entregan los nuevos trenes dentro de 5 años (con suerte)
#3 mikhailkalinin
Van a ir tan rápido, que se nos van a poner a todos los ojos oblicuos.
#9 mcfgdbbn3
#3: Se van a ir a plaid los que viajen ahí.
#2 Andreham
Por fin un tren que una Madrid y Barcelona.

Hacía falta, era imposible llegar a ambas ciudades sin tener que pasar por las provincias.
#4 devilinside
#2 Las provincias son necesarias por las paradas para fumar
