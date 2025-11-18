Tomasa, 70 años: “Tuve que venirme a Móstoles a alquilar una habitación porque no tenía para un piso, mi pensión es de 650 euros, pago 250 y vivo con tres chicos”

Tras una vida con altibajos, se ha visto obligada a buscar una alternativa habitacional por su ajustada situación económica. "Tuve que venirme a Móstoles a buscar una habitación porque no tenía para alquilar un piso, mi pensión es de 650 euros, pago 250 y vivo con tres personas", ha explicado.
| etiquetas: vivienda , españa , jubilacion
Debemos dar gracias y todo, ya entiendo tu nick
Así que se 650 ALGO es. NO es NA como dices tú, que en #4 alegas a falacia de falso dilema que si guerra o na pa su abulo y en #21 alegando a la emoción de su abuelito.
Soys igualito de amnipuladores que VOX pero con otro color
Qué tu pensión es baja? Tú cotización también.
De hecho tenemos un sistema de pensiones muy muy muy muy generoso, con una tasa de retorno del 75-80%.
No podemos esperar que los trabajadores actuales paguemos a esta señora un SMI de pensión los trabajadores actuales si ella no ha aportado en esa medida, no?
Vive en un piso en Móstoles con otros trabajadores compartiendo piso. Es eso cartones para dormir?
Me parece una situación bastante digna sobre todo cuando no ha cotizado para tener una pensión contributiva, o tiene una pensión de viudedad bajita.
"Lejos de verlo como una situación temporal o indeseada, Tomasa ha abrazado su nueva vida hasta el punto de no querer cambiarla. Ha confesado que le han propuesto conseguirle un piso para ella sola, pero lo ha rechazado.
Tras haber tenido momentos muy difíciles en el pasado, asegura: "No me gusta vivir sola. Me deprime". Esta nueva convivencia le ha dado el cariño y la compañía que necesitaba."
CC: #1 #8 #37 #42 ....
Luego unos y otros trataran de arrimar demagogicamente el ascua a su sardina.
Si alguien da datos erroneos, o miente directamente, ¿no se le corrige?
Por cierto, otros comentarios mios en este meneo los puedes leer en #54 y en #92
¿De verdad vais a argumentar que se joda por no haber cotizado?
Prácticamente toda su vida laboral (45 años) ha sido en democracia. Por lo que la carta de Franco creo que no aplica en este caso.
Con la subida del 2,5-3% anual de TODAS las pensiones se podrían construir aprox 130000 casas al año. Con el dinero de las transferencias para cubrir el déficit de las pensiones otras tantas.
Se podría aliviar mucho o todo el problema de la vivienda.
Pero los gobiernos prefieren ese coste de oportunidad que el de perder el voto de los pensionistas. Hasta que a muchos les pase como a esta señora.
Los que pensáis que el mundo puede funcionar bien a costa de los que producen vivís en Narnia. Actualmente en España ya vive el 66% a costa del 33% restante. Si no aumenta el porcentaje de los que producen, ya no es que malvivirán los subsidiados, es que todos vivirán en la miseria.
No se puede pretender vivir en un mundo donde unos se esfuercen para que otros vivan del esfuerzo ajeno. Eso no es justicia social es esclavitud.
Aunque llevas razón en que el sistema está montado de esta manera, si no le consta cotización no cobras. Eso por sí mismo no es mal sistema, pero como he dicho la vida laboral de mi madre transcurrió en otros tiempos.
Hace nada salió quejándose de que no cobra pensión.
Le ha dolido tu comentario al Komando Kloniko Fatxo.
Los años van pasando para todos y de la gente que cobra pensiones (contributivas o no) cada vez hay menos que trabajasen durante la dictadura.
EL inmigrante RICO NO SE LLEVA NINGUNA CASA
Como os gusta la neolengua para confundir . EL inmigrante rico compra las casas paga más de 10% de impuestos que van directo a hospitales , carreteras, educación y pensiones . Que el gobierno no haya construido VPO NO es el problema de los inmigrantes que compran casas.
Si eso es lo que piensas , dice mucho de lo enajenado que estais. Seguid así que os vís a morir de hambre como ya estáis. COmo no entendeis cómo funciona el mundo , los que sí saben os van a seguir comiendo la tostada. Abrir los ojos , madurad o vais a seguir en la mierda
De hecho suben los precios los de fuera que pagan esas cantidades, lo cual dificulta el acceso a las familias a viviendas y tener hijos provocando la extinción de… » ver todo el comentario
Si no somos capaces de construir más para satisfacer la demanda, no es su problema, es el nuestro.
En España no se construye absolutamente nada para la brutal demanda que hay. La consecuencia es que el precio se dispara
En 2024, se vendieron 641.919 viviendas en España, de las cuales 93.000 fueron compradas por extranjeros y el
… » ver todo el comentario
Qué pena.
Yo conozco un caso diametralmente opuesto: una señora que lleva limpiando las casas (con s de plural, tres de ellas en Madrid que tiene que pillar el AVE e irse una semana) de una rica (dueña de una muy famosa marca de zapatos que se venden a 150-200€ el par), haciéndoles la comida y hasta llevando a los nietos al colegio literalmente 25 años. Cero cerito años cotizados hasta el COVID que la mujer le pidió que por favor le diera de alta porque tenía que justificarle al banco… » ver todo el comentario
Hay que tenerlos cuadrados para argumentar como un cromañón y quedarse tan ancho.
Le queda una pensión por debajo de la mínima.
Tampoco parece cobrar una pensión de viudedad.
Tampoco cuentan a qué se dedicó en los años activos, si tuvo hijos. Etc
Es muy raro que alguien llegue a esa situación sin que haya causas que lo provoquen a lo largo de su vida.
Que hacemos, los dejamos con el culo al aire? Los de trabajar sin contrato no siempre es voluntad del trabajador...
Igualmente aunque fuera la pensión mínima mínima de alguien que nunca ha trabajado, o ha vivido solo de chanchullos. Debería poder alquilar un piso, o un estudio, o algo aunque fuera lejos y pequeño, pero no tener que compartir piso con 3 personas.
Al final será verdad aquello de "yo antes votaba a Podemos y ahora voto a VOX".
Vaya ya ni la ley os gusta
Comunista convencido, pero si un extranjero compra una sola casa en España, que sea para vivir aquí y pagar impuestos aquí.
Y si no, que se vaya a tomar por culo a su país.
No te líes: el comunismo es opuesto al liberalismo. La vivienda, como bien de primera necesidad, pública o en manos de quien vive en ella.
La vivienda para la gente con nacionalidad española, que se cumpla la constitución
Sumado a masacres como la de Valencia, Esto es un genocidio en España
Man, if there are no houses for the people here, which prevents them from having children, and people from outside take them away, it will lead to our extinction.Added to massacres like the one in Valencia.This is genocide in Spain.
Y eso que la constitución dice que los poderes publicos regularán el suelo para impedir la especulación y ejercerán políticas para mejorar la vida de la gente
Solo lo solucionamos tirando mierda en redes sociales de España y sus negocios (como consumidores) hasta que esto mejore, si no mejora hundimos sus negocios
Es la única salida
¿Cuántas viviendas sociales se podrían construir con ese dinero, por ejemplo?
¿Alguien puede entender ésto?
Falsa izquierda, traidores desde Felipe González. Basura.
www.meneame.net/story/annie-leibovitz-envejecer-maravilloso-fin-contro
Con dinero todo es maravilloso. Hasta envejecer
Además, yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o… » ver todo el comentario
Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos… » ver todo el comentario
- que se mude a otro lado
- ha cotizado poco
Que sepáis que sois la peor calaña de esta sociedad, nunca ha habido la desigualdad que hay, y es culpa vuestra porque ponéis el culo todo el rato y encima los justificáis.
Supongo que propondrás prohibir el alquiler u obligar a poner alquileres baratos.
Y con eso seguirás teniendo el mismo problema. Tomasa (aunque pueda pagarlo) no tendrá donde meterse porque hay más personas queriendo vivir en Móstoles que viviendas construidas.
Entonces saldrás con construir más vivienda, pero Tomasa sigue sin tener vivienda a día de hoy. Por lo que la única solución REALISTA es que alguien tendrá que quedarse fuera de Móstoles.
Que te… » ver todo el comentario