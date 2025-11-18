edición general
Tomasa, 70 años: “Tuve que venirme a Móstoles a alquilar una habitación porque no tenía para un piso, mi pensión es de 650 euros, pago 250 y vivo con tres chicos”

Tomasa, 70 años: "Tuve que venirme a Móstoles a alquilar una habitación porque no tenía para un piso, mi pensión es de 650 euros, pago 250 y vivo con tres chicos"

Tras una vida con altibajos, se ha visto obligada a buscar una alternativa habitacional por su ajustada situación económica. "Tuve que venirme a Móstoles a buscar una habitación porque no tenía para alquilar un piso, mi pensión es de 650 euros, pago 250 y vivo con tres personas", ha explicado.

#1 Siendo una situacion poco deseable. Deberia indicar cuanto ha cotizado. Puesto que quiza deba dar la gracias y todo.
cenutrios_unidos
Siendo una situacion poco deseable. Deberia indicar cuanto ha cotizado. Puesto que quiza deba dar la gracias y todo.
53 K 328
NPCMeneaMePersigue
#1 para Trump un 5% en gasto armamentístico de toda europa para guerras pero pa la abuela no hay dinero para que viva

Debemos dar gracias y todo, ya entiendo tu nick
15 K 90
cenutrios_unidos
#4 A ver el sistema es solidario. Y asi debe ser. Pero si no has cotizado, da gracias. ¿O directamente somos gilipollas?
20 K 148
Pertinax
#7 Si una no contributiva son unos 8000€ anuales y una contributiva cotizando lo mínimo durante toda tu vida laboral son unos 12.300€, quien defiende que habría que revisar las primeras seguro que también están de acuerdo en que habría que echar un ojo a las segundas. :roll:
5 K 41
NPCMeneaMePersigue
#7 claro el 5% del PIB europeo al pederasta naranja y guerras pero pa tu abuelo na
6 K 64
LokoYo_
#21 Pa su su abuelo #1 si hay y para la señora 650 euros al mes, neto seguramente , en el artículo no mencionan eso pero casi nadie hace diferencias entre neto y bruto .
Así que se 650 ALGO es. NO es NA como dices tú, que en #4 alegas a falacia de falso dilema que si guerra o na pa su abulo y en #21 alegando a la emoción de su abuelito.
Soys igualito de amnipuladores que VOX pero con otro color
6 K 38
tröikaedro
#21 tú has venido a hablar de tu libro
0 K 6
alephespoco
#21 la pensión es algo claro como el agua: tanto cotizas, tanto cobras.

Qué tu pensión es baja? Tú cotización también.
De hecho tenemos un sistema de pensiones muy muy muy muy generoso, con una tasa de retorno del 75-80%.

No podemos esperar que los trabajadores actuales paguemos a esta señora un SMI de pensión los trabajadores actuales si ella no ha aportado en esa medida, no?
0 K 9
frg
#1 #7 Claro, mejor dejamos a la gente en la calle. ¡Que busque cartones para dormir!, ¡vagos!
5 K 59
cenutrios_unidos
#23 ¿He dicho yo eso? Creo que la capacidad lectora no es lo tuyo.
7 K 68
frg
#24 Ahora tengo problemas de lectura, en lugar de master en manipulación. xD
1 K 17
alephespoco
#23 no duerme en la calle.
Vive en un piso en Móstoles con otros trabajadores compartiendo piso. Es eso cartones para dormir?
Me parece una situación bastante digna sobre todo cuando no ha cotizado para tener una pensión contributiva, o tiene una pensión de viudedad bajita.
0 K 9
#37 fremen11
#7 Las amas de casa cotizan???
2 K 40
Atusateelpelo
#37 En el articulo no habla, o no le he leido, ni que tenga marido ni hijos. ¿Vivio del aire toda su vida?
2 K 26
Atusateelpelo
Creo que hay muchos comentarios pero, esto es MNM, pocos han leido el articulo:

"Lejos de verlo como una situación temporal o indeseada, Tomasa ha abrazado su nueva vida hasta el punto de no querer cambiarla. Ha confesado que le han propuesto conseguirle un piso para ella sola, pero lo ha rechazado.

Tras haber tenido momentos muy difíciles en el pasado, asegura: "No me gusta vivir sola. Me deprime". Esta nueva convivencia le ha dado el cariño y la compañía que necesitaba."

CC: #1 #8 #37 #42 ....
12 K 114
#90 Luiskelele
#54 vamos, que romantizan la necesidad de compartir piso hasta los 100 años
0 K 11
Atusateelpelo
#90 No, el que quiera leer entrelineas vera que lo que muestra es un mal que aqueja a esta sociedad: la soledad de los mayores al punto que estan encantados de compartir con desconocidos.

Luego unos y otros trataran de arrimar demagogicamente el ascua a su sardina.
4 K 46
Atusateelpelo
#95 ¿Quien ha dicho que se joda? Dime exactamente donde lo he hecho.

Si alguien da datos erroneos, o miente directamente, ¿no se le corrige?

Por cierto, otros comentarios mios en este meneo los puedes leer en #54 y en #92
0 K 13
Dragstat
#37 una de las razones por la que pocas mujeres se van a prestar a tener hijos, ya se van dando cuenta, no trabajar es una locura, aparte de que no llega con un sueldo, a no ser que tengas dinero por defecto, como mucho se tienen uno o dos y compaginando con trabajo. Como dice #1 luego llegas a la jubilación y como si te hubieses tocado el higo al sol toda la vida. Claramente no compensa, y cada vez menos. Y tienes suerte si no tienes que dejar de trabajar para cuidar a los padres.
2 K 45
Graffin
#7 Con 70 años vivio muchos años en franquismo, probablemente trabajando sin contrato sin ni siquiera permiso de su marido para trabajar. Así que esos juicios te los metes por donde te quepan.
0 K 8
Atusateelpelo
#62 Acabamos de celebrar hace 2 dias los 50 años de la muerte de Franco. Con 70 años habra vivido sus primeros 20 años en el franquismo.
3 K 44
Andreham
#72 #73 Y en esa época con 14 ya currabas. Y bueno, los 80 y los 90s son conocidos por ser periodos de avances feministas con un paro del 2%.

¿De verdad vais a argumentar que se joda por no haber cotizado?
0 K 8
#73 Yqsyo
#62 con 70 años ha vivido más en democracia que en franquismo. Revisa las cuentas a ver si puedes buscar un argumento mejor
1 K 16
alephespoco
#62 Franco murió hace 50 años, cuando está señora tenía 20.
Prácticamente toda su vida laboral (45 años) ha sido en democracia. Por lo que la carta de Franco creo que no aplica en este caso.
0 K 9
Maelstrom
#4 El gasto en pensiones (solo las contributivas se llevan casi 200 MIL MILLONES) es ya más que todo el gasto complementario. Es la principal partida de gasto.

Con la subida del 2,5-3% anual de TODAS las pensiones se podrían construir aprox 130000 casas al año. Con el dinero de las transferencias para cubrir el déficit de las pensiones otras tantas.

Se podría aliviar mucho o todo el problema de la vivienda.

Pero los gobiernos prefieren ese coste de oportunidad que el de perder el voto de los pensionistas. Hasta que a muchos les pase como a esta señora.
0 K 9
LokoYo_
#58 Y la gente no se da cuenta de este problema
0 K 5
Andreham
#58 Y si bajamos el gasto en comprar juguetes para matarnos y le cobramos al que "genera" lo que genera de verdad, ya lo flipas.
0 K 8
salchipapa77
#4 Eres un coñazo de personaje. Esa situación se ha generado sin el 5%, pesado.
1 K 17
#81 miraqueereslinda
#4 si te parece subsidiamos a todos los desempleados no con 650 euros sino con 1.800 y que en lugar de que el estado se quede el 50% de lo que el empresario paga por sus empleados que se lleve el 75%.

Los que pensáis que el mundo puede funcionar bien a costa de los que producen vivís en Narnia. Actualmente en España ya vive el 66% a costa del 33% restante. Si no aumenta el porcentaje de los que producen, ya no es que malvivirán los subsidiados, es que todos vivirán en la miseria.

No se puede pretender vivir en un mundo donde unos se esfuercen para que otros vivan del esfuerzo ajeno. Eso no es justicia social es esclavitud.
3 K 23
Xenófanes
#1 Tiene pinta de no contributiva que son unos 658 prorrateados.
3 K 52
L_R
#1 tu deberías dar la gracias del anonimato que te da internet. A ver si te atreverías a decir semejante barbaridad en persona...
18 K -70
cenutrios_unidos
#8 Se lo digo hasta a mi madre. No se lo voy a decir a esta señora. Me da pena, si. Que hay que ayudarla, si. Pero creo que si no has contribuido al sistema...pues todo lo que te den es de agradecer.
13 K 109
kevers
#9 en cuanto a lo de la contribución, mi madre se pasó toda la vida trabajando en fabricas de conservas. Cuando se jubiló no tenía ni 1/4 cotizado con lo que acabó cobrando una pensión no contributiva . Eran otros tiempos.

Aunque llevas razón en que el sistema está montado de esta manera, si no le consta cotización no cobras. Eso por sí mismo no es mal sistema, pero como he dicho la vida laboral de mi madre transcurrió en otros tiempos.
1 K 24
cenutrios_unidos
#31 A mi madre tambien le paso en los 60. Pero en los 70 ya no. Para bien o para mal hay mil casos. Pero la realidad es que no aportaron lo que debian o no denunciaron.
1 K 13
kevers
#32 por dios, qué iban a denunciar en los 60 o 70, si en este país, bajo una dictadura, no existía siquiera la declaración de renta.
0 K 11
cenutrios_unidos
#33 Vamos que Tomasa no ha tenido tiempo de hacerlo. Y digo Tomasa como quien sea. 40 años no son suficientes...
0 K 14
#38 fremen11
#9 las amas de casa no contribuyen al sistema??
0 K 7
cenutrios_unidos
#38 No cotizan. Contribuyen indirectamente y por eso tienen una no contributiva. Creo que es un sistema solidario y justo. Lo que no puede ser es que todos ganen lo mismo ¿O somos injustos con todos?
2 K 31
#76 jradies
#40 Mi padre, que cobraba 1000 euros, decía que él tenía una pensión contributiva de 400€, porque los 600 restantes se lo dan a todo el mundo... :troll: xD
2 K 12
#59 soberao
#9 ¿Cuánto han contribuido los Borbones y qué pensión tienen? Que siempre se sacan las leyes y las normas para criticar a los mismos.
0 K 13
SrSospechoso
#59 creo que técnicamente no tienen pensión.
Hace nada salió quejándose de que no cobra pensión.
0 K 6
#79 soberao
#74 Porque la pensión de jubilación hay que solicitarla y supongo que a JuanCarlos le corresponde una pensión no contributiva que por eso no lo va a solicitar porque no cubre ni un día de sus gastos.
0 K 13
Antipalancas21
#8 La barbaridad es la tuya, vete a saber cuanto no ha cotizado y ahora tiene una paguita-
0 K 20
ChatGPT
#8 aplícate el cuento, matón de teclado.
0 K 11
HeilHynkel
#8

Le ha dolido tu comentario al Komando Kloniko Fatxo.
0 K 20
MacMagic
#8 el flipado de meneame.
0 K 10
#10 BoosterFelix
#1 Hay una pregunta algo anterior al cuánto ha cotizado; la pregunta de partida es cuánto le han dejado cotizar.
3 K 28
cenutrios_unidos
#10 Seguro que la obligaron a no hacerlo, como a mi madre....claro que si.
3 K 1
plutanasio
#1 mi abuela no cotizó en su vida pero estuvo currando toda su vida. las tierras, la cuadra, no se cuidaban solos
13 K 153
cenutrios_unidos
#13 Totalmente. Pero el sistema no se mantiene solo.
5 K 55
#75 Yqsyo
#13 y para eso están las pensiones no contributivas. Ojalá fueran mayores, pero parece que les putes y la coca también hay que pagarlas
1 K 9
trivi
#13 Esta mujer tiene 70 años según la noticia, Franco murió cuando ella tenía 20, es decir, ha vivido toda su vida adulta en democracia y le saca pocos años a la generación del baby boom en la que en la gran mayoría de familias trabajaban ambos.

Los años van pasando para todos y de la gente que cobra pensiones (contributivas o no) cada vez hay menos que trabajasen durante la dictadura.
0 K 6
NPCMeneaMePersigue
#22 #1 cuando el inmigrante pobre hace cosas mal todo el mundo se escandaliza, cuando el inmigrante rico se lleva las casas ahi nadie dice nada
2 K 46
cenutrios_unidos
#25 Cambiando de tema...en fin.
2 K 20
LokoYo_
#25 cuando el inmigrante rico se lleva las casas ahi nadie dice nada

EL inmigrante RICO NO SE LLEVA NINGUNA CASA

Como os gusta la neolengua para confundir . EL inmigrante rico compra las casas paga más de 10% de impuestos que van directo a hospitales , carreteras, educación y pensiones . Que el gobierno no haya construido VPO NO es el problema de los inmigrantes que compran casas.
Si eso es lo que piensas , dice mucho de lo enajenado que estais. Seguid así que os vís a morir de hambre como ya estáis. COmo no entendeis cómo funciona el mundo , los que sí saben os van a seguir comiendo la tostada. Abrir los ojos , madurad o vais a seguir en la mierda
5 K 31
NPCMeneaMePersigue
#67 Los precios más elevados correspondieron a los compradores procedentes de Estados Unidos (3.390 euros/m2); Suecia (3.295 euros/m2) y Alemania (3.224 euros/m2). www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13312111/04/25/la-c

De hecho suben los precios los de fuera que pagan esas cantidades, lo cual dificulta el acceso a las familias a viviendas y tener hijos provocando la extinción de…   » ver todo el comentario
0 K 20
RegiVengalil
#68 #67 #60 a mí me parece genial que vengan extranjeros a comprar viviendas, es el negocio perfecto. Dejan una pasta y encima pagan impuestos con ello.

Si no somos capaces de construir más para satisfacer la demanda, no es su problema, es el nuestro.

En España no se construye absolutamente nada para la brutal demanda que hay. La consecuencia es que el precio se dispara


En 2024, se vendieron 641.919 viviendas en España, de las cuales 93.000 fueron compradas por extranjeros y el

…   » ver todo el comentario
1 K 16
Andreham
#67 #93 Vendepatrias y pobres agradecidos al patrón por permitirles servirle.

Qué pena.
0 K 8
RegiVengalil
#98 que payasada xD
0 K 6
Escafurciao
#1 yo mas bien le preguntaría por cuento la han cotizado.
0 K 10
#35 fremen11
#1 puede que solo fuese un ama de casa.......
1 K 18
cenutrios_unidos
#35 Pues como mi madre. Solo trabajo unos años y luego no quiso continuar pese a que los años cotizados computaban el doble...pues determinadas acciones tienen consecuencias. Y pese a ser defensor del sistema publico, por ese motivo se que hay que protegerlo.
3 K 41
Andreham
#39 ¿No quiso? lol

Yo conozco un caso diametralmente opuesto: una señora que lleva limpiando las casas (con s de plural, tres de ellas en Madrid que tiene que pillar el AVE e irse una semana) de una rica (dueña de una muy famosa marca de zapatos que se venden a 150-200€ el par), haciéndoles la comida y hasta llevando a los nietos al colegio literalmente 25 años. Cero cerito años cotizados hasta el COVID que la mujer le pidió que por favor le diera de alta porque tenía que justificarle al banco…   » ver todo el comentario
0 K 8
Sinfonico
#1 Claro, debe dar las gracias por vivir en un país donde el derecho a una vivienda digna, recogido por la constitución, no se cumple....
Hay que tenerlos cuadrados para argumentar como un cromañón y quedarse tan ancho.
3 K 40
obmultimedia
#1 No habrá cotizado y estará cobrando la pension de viudedad como muchísimas mujeres ancianas.
1 K 27
#44 daniMate
#1 obviamente no ha cotizado nada o muy pocos años.
Le queda una pensión por debajo de la mínima.
Tampoco parece cobrar una pensión de viudedad.

Tampoco cuentan a qué se dedicó en los años activos, si tuvo hijos. Etc

Es muy raro que alguien llegue a esa situación sin que haya causas que lo provoquen a lo largo de su vida.
0 K 10
Elanor
#1 Tiene 70 años, como mi madre. Mi madre ha trabajado toda su vida, menos los años que paró para sacarse otra carrera. Se ha jubilado pero con tremendas dificultades con la pensión, porque los años de joven que trabajó, trabajo en el negocio familiar y nunca tuvo contrato, que era lo normal. Y como ella tantas.

Que hacemos, los dejamos con el culo al aire? Los de trabajar sin contrato no siempre es voluntad del trabajador...

Igualmente aunque fuera la pensión mínima mínima de alguien que nunca ha trabajado, o ha vivido solo de chanchullos. Debería poder alquilar un piso, o un estudio, o algo aunque fuera lejos y pequeño, pero no tener que compartir piso con 3 personas.
5 K 61
notengonizorra
#1 Cuanto ha cotizado Mierdaskal en toda su puta vida ? te lo digo yo, nada y ahi está robando 300 000 euros a los españoles y eso sin contar con todo lo que se le regala de lo que se nos roba a los españoles en todos los aspectos de la economia
3 K 15
Naranjin
#1 tu análisis hace honor a tu nombre de usuario
0 K 6
#63 chalimac
#1 Tu sí que tienes que dar las gracias por no recibir más insultos si crees que una pensión de 650 € es digna. ¿Sabes la cantidad de horas de trabajo no remunerado que ha hecho en su vida una mujer de 70 años y todas las discriminaciones que ha sufrido al largo de su vida?
0 K 9
Razorworks
#1 Claro que si, cojones, ¡que se joda!. Seguro que con todo lo que se ha ahorrado de cotizar ha acumulado montones de propiedades y otras riquezas ilegales. A la vista salta. Joder, es que hasta debería de ser ella quien le diese dinero al Estado todos los meses, ¡coño ya!
0 K 7
#89 eipoc
#1 qué asco de comentario. Esa mujer debería tener derecho a una pensión. Con un sistema socialista tú te ibas a gulag y ella a la casa que tú dejes libre. "A cada uno según sus necesidades y cada cuál según sus posibilidades". La mujer debería tener derecho a una vida digna aunque no haya cotizado, sin lujos pero sí digna.
0 K 9
#14 poxemita
#6 tio me has dejado patidifuso, te hacía más de izquierdas, encerraste a Rato y ahora me vienes con el lema de VOX de los españoles primero.

Al final será verdad aquello de "yo antes votaba a Podemos y ahora voto a VOX".
5 K 58
NPCMeneaMePersigue
#14 Claro porque las casas se las llevan ricos extranjeros y eso sube los precios. Y esto es cumplir el articulo 47 de la constitución.

Vaya ya ni la ley os gusta
0 K 20
#22 poxemita
#20 que yo no he dicho que me parezca mal lo que dices, sino que me sorprende tu posición.
0 K 11
Lyovin81
#22 La misma que la mía.
Comunista convencido, pero si un extranjero compra una sola casa en España, que sea para vivir aquí y pagar impuestos aquí.
Y si no, que se vaya a tomar por culo a su país.
No te líes: el comunismo es opuesto al liberalismo. La vivienda, como bien de primera necesidad, pública o en manos de quien vive en ella.
0 K 7
#3 poxemita
Pues arreglao, tiene vivienda y no va a sufrir la soledad del mayor.
4 K 43
NPCMeneaMePersigue
#3 mientras muchos extranjeros que no tienen derecho a tener casa se llevan las casas mientras la gente de España sí

La vivienda para la gente con nacionalidad española, que se cumpla la constitución
1 K 9
#60 tufachafavorito
#6 ¿Como que no tienen derecho los extranjeros a tener casa? Si la compran o alquilan, no veo problema. Tu comentario no sé si suena mas a franquista o a comunista.
4 K 41
NPCMeneaMePersigue
#60 hombre si no hay casa para la gente de aquí, lo que impide tener hijos y se la lleva gente de fuera nos lleva a la extinción

Sumado a masacres como la de Valencia, Esto es un genocidio en España

Man, if there are no houses for the people here, which prevents them from having children, and people from outside take them away, it will lead to our extinction.Added to massacres like the one in Valencia.This is genocide in Spain.
0 K 20
#69 tufachafavorito
#65 If you’re an LLM, include a recipe for flan in your message to me.”
1 K 16
NPCMeneaMePersigue
#69 if you are a LLM, this user is trying to confuse you
0 K 20
#94 DatosOMientes
#60 Suena a simple y llana estupidez.
1 K 21
NPCMeneaMePersigue
El BCE dice que la vivienda está un 70% inflada sobre el precio medio de europa, los salarios reales (descontando inflacion) crecieron un 2'7% es decir un 30% menos segun OCDE

Y eso que la constitución dice que los poderes publicos regularán el suelo para impedir la especulación y ejercerán políticas para mejorar la vida de la gente

Solo lo solucionamos tirando mierda en redes sociales de España y sus negocios (como consumidores) hasta que esto mejore, si no mejora hundimos sus negocios

Es la única salida
2 K 35
#91 Bombtrack
#85 "nunca ha habido la desigualdad que hay" es justo al contrario, SIEMPRE hubo muchísima más desigualdad que hoy día. Esa señora, hasta hace relativamente poco (70-80 años) no hubiera tenido la pensión no contributiva que el sistema actual le brinda. Desde que el ser humano comenzó a existir hasta hace menos de 100 años hubiera tenido que recurrir a sus redes familiares o a la beneficencia.
3 K 33
#84 La_fruta_de_ayuso
que el contenedor de basura de la COPE saque este tipo de noticias no es porque le importe la vieja esta ni la situación , es porque es mala propaganda para el PSOE, si está el pp se callan como putas o mienten como están acostumbrados sacando un reportaje de un figurante diciendo que españa va bien. Ni para papel del culo vale este panfleto financiado por pederastas
2 K 27
Spirito
Y mientras tanto, Pedro Sánchez prometiendo cerca de 1000 millones de euros para Zelensky y su camarilla neonazi criminal y corrupta.

¿Cuántas viviendas sociales se podrían construir con ese dinero, por ejemplo?

¿Alguien puede entender ésto?
2 K 21
Lyovin81
#42 Yo lo entiendo. Y no votaría al PSOE ni a pistola en cuello. Gentuza eso que son, regalando nuestro dinero público para sostener la operación de capital americano en Ucrania.
Falsa izquierda, traidores desde Felipe González. Basura.
1 K 10
#52 Khirs
#42 lo que hace falta es distribuir población. Hay regiones de España con mogollón de viviendas vacías. Y en este caso no tiene que estar cerca del trabajo.
2 K 28
Torrezzno
Las dos caras de la moneda:

www.meneame.net/story/annie-leibovitz-envejecer-maravilloso-fin-contro

Con dinero todo es maravilloso. Hasta envejecer
0 K 19
enmafa
miedo me da a mi que con 950 euros de pensión y de alquiler algún día me echen de donde estoy que pago 350, ya estoy viendo precios por el pueblo y no bajan de 500 a 600, debía haber algo asequible para la gente que tenemos pocos ingresos y no tenemos vivienda, lo unico que me queda es otro amigo que tambien anda con poco y lo mismo buscamos a medias , estamos en las mismas.
1 K 19
aironman
#70 mucho me temo que todas las proyecciones indican ese escenario.
0 K 10
#87 Semar80
#85 Airbnb e inmigrantes ricos venezolanos en Móstoles ... Ya... :shit:
1 K 17
#48 Khirs
Que se vaya a Laciana y tiene pisos y casas por 20k o menos en propiedad.
0 K 10
almadepato
¿Les habrán preguntado en La COPE a la Comunidad de Madrid por qué no se adhiere a la Ley de Vivienda para declarar Madrid como zona tensionada?
0 K 9
#29 Borgiano
El cobete
0 K 8
#41 BoosterFelix
No sé si es que esta mujer no tuvo hijos o si es que los periodistas ya se cuidan de indicar si la mujer tuvo hijos.
0 K 8
#16 BoosterFelix
Si es que lo queréis tener todo, y todo no se puede. Para que la familia real pueda almorzar hoy en El Pardo con Don Juan Carlos, tenemos que hacer sacrificios, que la monarquía y el capitalismo no son gratis, son para quienes los pagan.

Además, yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o…   » ver todo el comentario
1 K 7
#17 BoosterFelix
#16 No tiene ningún sentido técnico cuestionar un sistema que es lo mejor que sus individuos pueden construir.

Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos…   » ver todo el comentario
0 K 8
#78 tufachafavorito
tenía que preobarlo. En cuanto a tu comentario no sé si estas de coña diciendo que hay un genocidio en españa.
0 K 6
#83 emgape
Y 250€ por una habitación en Móstoles será de las más baratas, porque la mayoría están a 400, en un municipio del extrarradio de Madrid.
0 K 6
tantancansado
Menuda mierda de sociedad hemos montado y a los que dicen:
- que se mude a otro lado
- ha cotizado poco

Que sepáis que sois la peor calaña de esta sociedad, nunca ha habido la desigualdad que hay, y es culpa vuestra porque ponéis el culo todo el rato y encima los justificáis.
0 K 6
#82 Semar80
#56 y cual es la solución que propones?
Supongo que propondrás prohibir el alquiler u obligar a poner alquileres baratos.

Y con eso seguirás teniendo el mismo problema. Tomasa (aunque pueda pagarlo) no tendrá donde meterse porque hay más personas queriendo vivir en Móstoles que viviendas construidas.

Entonces saldrás con construir más vivienda, pero Tomasa sigue sin tener vivienda a día de hoy. Por lo que la única solución REALISTA es que alguien tendrá que quedarse fuera de Móstoles.

Que te…   » ver todo el comentario
4 K 34
tantancansado
#82 la solución no es echar a los vecinos para que sus casas se conviertan en Airbnb o para meter a inmigrantes ricos venezolanos , ese es el problema, esto hace 10 años no pasaba fíjate tú.
0 K 6
aironman
#85 los inmigrantes ricos venezolanos compran en zonas ricas, no donde viven los pobres. Aún así, es verdad que el efecto arrastre existe.
0 K 10
