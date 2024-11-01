Todo sobre Valero, el nuevo dron 'made in Spain' que se está desarrollando para el Ejército y diseñado para ataques en masa

Está preparado para portar diferentes tipos de cargas y podrá lanzarse desde tierra firme, en un emplazamiento fijo, una aeronave o a bordo de un buque. Se compone de cuatro elementos: VAM (Vehículo Aéreo Multipropósito): plataforma ligera, desechable o recuperable, configurable con distintos tipos de cargas útiles (sistemas de inteligencia, vigilancia o armamento ligero) según el escenario. LSC (Lanzador de Superficie Configurable): módulo de lanzamiento adaptable a distintas plataformas terrestres o aéreas, que permite despachar un elevado n