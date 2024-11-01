edición general
Todo sobre Valero, el nuevo dron 'made in Spain' que se está desarrollando para el Ejército y diseñado para ataques en masa

Está preparado para portar diferentes tipos de cargas y podrá lanzarse desde tierra firme, en un emplazamiento fijo, una aeronave o a bordo de un buque. Se compone de cuatro elementos: VAM (Vehículo Aéreo Multipropósito): plataforma ligera, desechable o recuperable, configurable con distintos tipos de cargas útiles (sistemas de inteligencia, vigilancia o armamento ligero) según el escenario. LSC (Lanzador de Superficie Configurable): módulo de lanzamiento adaptable a distintas plataformas terrestres o aéreas, que permite despachar un elevado n

placeres #4 placeres *
Parece la carta a los reyes magos, supongo que alguno habrá cobrado jugosas comisiones para eso:
-¿Barato? .. no hay ninguna mención al precio estimado, conociendo el patio terminará valiendo como un Tomahawk.
-¿Puramente español? Permitame que me ría, a día de hoy salvo las 4-5 especialidades que realmente tenemos, el resto es con suerte comprar licencia y lo habitual normal comprar,montar y ponerle la etiqueta española.
-¿Multiproposito?... Con esa configuración de "misil" no que…   » ver todo el comentario
2 K 42
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Eso parece un misil más que un dron.
1 K 27
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 A ver, es un palo con alas.
7 K 99
#5 encurtido
#2 Tuvo gracia los 5.000 primeros comentarios similares en esta web.
1 K 22
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#5 Los clasicos, se respetan. El que tengas un mal dia no es nuestra culpa.
0 K 17
Javi_Pina #10 Javi_Pina
#2 Otro éxito español asegurado. Gracias por las risas :-D
0 K 10
#7 parladoiro
#1 Munición merodeadora o drone kamikaze.
0 K 10
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

No tiene pinta de tener la agilidad y la capacidad de merodear para eso. Encima lleva un motor a reacción.
0 K 19
Rayder #6 Rayder *
Se parece mucho al TAURUS alemán.

es.wikipedia.org/wiki/Taurus_KEPD_350
1 K 25

