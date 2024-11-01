edición general
El ultra RAÚL ALFONSO PAREDES me ha pagado 30.000 euros de INDEMNIZACIÓN

Raúl Alfonso Paredes, el ultra que se hace llamar Un murciano encabronao, me ha pagado por fin los 30.000 euros de indemnización a los que le condenaron por inventar que soy cocainómano en siete vídeos, audios y mensajes de texto publicados en distintas plataformas entre abril de 2021 y febrero de 2022. Él dice que todo es mentira, que lo condenaron sin pruebas y sin juicio como consecuencia de una oscura trama de prevaricación en la que participaron un ministro, la jueza, su hermano y yo.

Barney_77 #1 Barney_77
La cantidad de pasta que se esta sacando este. Y la cantidad de gilipollas que siguen queriendo subvencionarle el piso...
8 K 110
jonolulu #9 jonolulu *
#1 #6

Luis Pineda 80.000€
Pablo Franco 20.000€
"Un Murciano Encabronao" 30.000€

Solo son 3 y ya lleva casi 30 juicios ganados
3 K 37
obmultimedia #14 obmultimedia
#9 Se esta asegurando una jubilacion dorada gracias a estos panolis unineuronales.
1 K 14
nemesisreptante #19 nemesisreptante
#1 #9 ya pero vives con una diana y en cualquier momento por la calle uno de sus seguidores puede decidir agredirte por la puta España.
0 K 11
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#1 #2 yo subía a las rrss un video en Punta Cana o Bali comiendo hasta arriba bogavante relleno de caviar por las risas xD
1 K 23
Pacman #18 Pacman
#11 culinariamente me has dado mucho asco :-S
0 K 10
TheIpodHuman #8 TheIpodHuman *
Otro fachi al que toca pasar por caja... tienen la lengua muy larga no son conscientes de las burradas que sueltan (o quizas si, no lo se) y luego les toca asumir las consecuencias... Ruben poco a poco y con la tonteria se esta forrando. Con esto ya tiene casi para pagarse el sueño humedo de cualquier meneante: :ferrari: :troll: xD
2 K 35
elGude #6 elGude
Chat GPT dice que son unos 70K los que los fachas le han pagado a Rubén.

Iba a decir poco me parece, pero es que es una burrada.
2 K 25
#7 kaos_subversivo
#6 y lo que estará aun en tribunales
0 K 10
elGude #2 elGude
Pues nada, otro facha más pagándoles las vacaciones en Disneyland.
1 K 22
tul #10 tul
poca indemnizacion me parece para toda la mierda que tienen que soportar dia si y dia tambien esta persona
0 K 17
#3 Suleiman
Pasta que han pagado sus seguidores....
0 K 13
Javi_Pina #17 Javi_Pina
#5 Pues se van a resentir este año los bares y la prostitución.
0 K 10
elgranpilaf #4 elgranpilaf
No se ha declarado insolvente?
0 K 10
Anfiarao #5 Anfiarao
#4 supongo que a este tipo de indocumentados los financia el PP/VOX. Son sus perros de presa...
0 K 10
#13 Jonako
Dani, calienta que sales.
0 K 9
#12 PerritaPiloto
Porque en Sevilla no hay costas para las demandas de rectificación, que en Madrid si hay. Así aprovecha a solicitar rectificaciones. Eso simplemente cuando dicen incorrecciones o falsedades.

Y se ensañan y le insultan y amenazan y eso ya no es una demanda de rectificación, que rectificas y mantiene publicas diariamente rectificación y queda arreglado.

Pero para el lego en derecho que además está lleno de odio es lo mismo publicar cualquier tontería sacada de contexto que atribuir…   » ver todo el comentario
0 K 8
ExLibris #15 ExLibris
Ahora se hará llamar..."El Murciano Superencabronao"...
0 K 7
tul #16 tul
#15 el idiota desplumado le iba mucho mejor.
0 K 17

