El ultra RAÚL ALFONSO PAREDES me ha pagado 30.000 euros de INDEMNIZACIÓN

Raúl Alfonso Paredes, el ultra que se hace llamar Un murciano encabronao, me ha pagado por fin los 30.000 euros de indemnización a los que le condenaron por inventar que soy cocainómano en siete vídeos, audios y mensajes de texto publicados en distintas plataformas entre abril de 2021 y febrero de 2022. Él dice que todo es mentira, que lo condenaron sin pruebas y sin juicio como consecuencia de una oscura trama de prevaricación en la que participaron un ministro, la jueza, su hermano y yo.
Luis Pineda 80.000€
Pablo Franco 20.000€
"Un Murciano Encabronao" 30.000€
Solo son 3 y ya lleva casi 30 juicios ganados
Iba a decir poco me parece, pero es que es una burrada.
Y se ensañan y le insultan y amenazan y eso ya no es una demanda de rectificación, que rectificas y mantiene publicas diariamente rectificación y queda arreglado.
Pero para el lego en derecho que además está lleno de odio es lo mismo publicar cualquier tontería sacada de contexto que atribuir… » ver todo el comentario