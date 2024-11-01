edición general
El tío de Luis Rubiales que le lanzó huevos difunde contenidos racistas, franquistas, misóginos y de extrema derecha en sus redes sociales

Este jueves ocurrió un incidente durante la presentación del libro del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, cuando uno de los asistentes al acto, que resultó ser su tío, Luis Rubén Rubiales López, le arrojó unos huevos. Luis Rubén, actor de profesión, no es el único que ha demostrado no tener una buena relación con su sobrino: su otro tío, Juan Rubiales, lo denunció ante la Fiscalía Anticorrupción por el pago de fiestas privadas con dinero de la R.F.E.F

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Si no hubiera pasado eso, nadie hablaría de la presentación de su libro
Top_Banana #3 Top_Banana
#1 Blanco y en botella...
D303 #2 D303
De tal palo tal astilla.
aggelos #5 aggelos
menudo perla, igual que el sobrino y el chiquillo este de vox
mecha #4 mecha
El padre de Rubiales fue alcalde de Motril por el PSOE. Y luego estuvo en la Junta de Andalucía.
aggelos #6 aggelos
#4 PSOE-A es más de derechas que el grifo del agua fría.
