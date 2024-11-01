El tío de Luis Rubiales que le lanzó huevos difunde contenidos racistas, franquistas, misóginos y de extrema derecha en sus redes sociales

Este jueves ocurrió un incidente durante la presentación del libro del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, cuando uno de los asistentes al acto, que resultó ser su tío, Luis Rubén Rubiales López, le arrojó unos huevos. Luis Rubén, actor de profesión, no es el único que ha demostrado no tener una buena relación con su sobrino: su otro tío, Juan Rubiales, lo denunció ante la Fiscalía Anticorrupción por el pago de fiestas privadas con dinero de la R.F.E.F