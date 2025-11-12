La subida del precio del huevo en España triplica la de la eurozona

El precio medio del huevo ha subido un 10 % en un año en el conjunto de la Unión Europea, mientras que en la eurozona la inflación ha sido del 6,7 %; en este mismo periodo, este alimento básico se ha encarecido casi un 18 % en España, un alza que arrancó en marzo y que tiene un origen multifactorial.
Pero el huevo tiene poca alternativa
PD. Voy a dejar claro que es ironía, que después de leerlo me ha parecido indistinguible de otros mensajes reales que vi en comentarios de periódicos.