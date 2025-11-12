edición general
La subida del precio del huevo en España triplica la de la eurozona

El precio medio del huevo ha subido un 10 % en un año en el conjunto de la Unión Europea, mientras que en la eurozona la inflación ha sido del 6,7 %; en este mismo periodo, este alimento básico se ha encarecido casi un 18 % en España, un alza que arrancó en marzo y que tiene un origen multifactorial.

CharlesBrowson
Que no se pasen de listo los paletos, a ver si les pasa como los timadores del aceite
rogerius
#1 No les llames paletos… son empresauriado patriota.
kreator
#1 o a los del plátano.

Pero el huevo tiene poca alternativa
Elektr0
Saben que la población en España es básicamente padefos dispuestos a aceptar lo que les hagan sin protestar y abusan todo lo posible.
oceanon3d
#5 Esta mañana Ana Rosa ya señalaba al perro.
Eukherio
#7 ¿Y qué hizo el perro? Confinar a las gallinas. Segunda vez que los comunistas intentan solucionar un problema inventado con un confinamiento inconstitucional. Y en un año ya verás, que nos dirán que inoculemos las pobres gallinas.

PD. Voy a dejar claro que es ironía, que después de leerlo me ha parecido indistinguible de otros mensajes reales que vi en comentarios de periódicos.
Antipalancas21
Todo es una cuestión de huevos. xD
ingenierodepalillos
Decir que “me van a comer los huevos” en castellano suena con más caché, ahora es innegable.
Ainhoa_96
Se viene subida de precios en hostelería..
