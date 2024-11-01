edición general
Suspendido un mes el abogado que pide la pena más alta para el fiscal general por insultar al investigado de otro caso

El letrado Juan Antonio Frago, que representa en el Supremo a una pequeña asociación de fiscales, atacó en X al imputado en una causa de la Audiencia Nacional en la que él ejerce la acusación, actitud que ha reiterado con los testigos y las partes contrarias durante el juicio a Álvaro García Ortiz en el Supremo

Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#0 Por favor, esas etiquetas. Se supone que sirven para que el buscador encuentre palabras clave. Lo que has puesto no tiene utilidad.
Debería ser algo del estilo: fiscal general, juicio, Juan Antonio Frago, Audiencia Nacional...
Mountains #4 Mountains
#3 Hecho
Celebrus #2 Celebrus *
Por poner en contexto. Este buen hombre ayer dijo en su alegato final que "el borrado del móvil de Álvaro García Ortiz es como el crimen de José Bretón porque los cuerpos nunca se encontraron." Además. Dejando otra perla por el camino al comparar la revelación de secretos; copio literalmente:

"Cuando existe una violación y hay una violación múltiple, a nadie se le ocurre decir que el segundo o el tercer violador quedan impunes porque la libertad sexual de la mancillada ya quedó vulnerada con la primera infracción"
OCLuis #5 OCLuis
Ya lo dijo aquel: "el que pueda hacer que haga"... y este señor lo escuchó y se puso manos a la obra para caerle en beneplácito al Sr. Bigotes, solo que lo único que sabe hacer, lo único que puede hacer es el gilipolians y el retarder.
Y a demás a la vista de todos.
alcama #1 alcama
No tan fuerte, Nacho
#6 Jjota
También, dijo que los periodistas buenos son del abc y de otro periódico que no me acuerdo por que publicaban cuando sabían la información, en cambio estos eran malos, ser y otro medio, por que se la quedaron unas semanas...
