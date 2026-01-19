Sin Nobel, no hay paz: la insólita carta de Donald Trump al primer ministro de Noruega

Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos
Madre mía
Como idea son risas pero... lo jodido es vivir en ello
sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos
Implícitamente reconoce que usa vive de la guerra continua.
No copian las de los malos sutiles que tienen planes elaborados, si no la de los malos de opereta.
¿Ha escrito algo así Trump y le han dejado enviarlo? Es que hasta los del mundo today pensarían que es un chiste demasiado directo.