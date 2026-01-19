edición general
Sin Nobel, no hay paz: la insólita carta de Donald Trump al primer ministro de Noruega

Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos

Verdaderofalso
Soy el único que toda esta decadencia le excita y pide que mañana sea un poco mas??

Madre mía xD
7
skaworld
#4 lolocracia, el gobierno de los loles

Como idea son risas pero... lo jodido es vivir en ello
0
Escafurciao
#4 por el bien común te regalo Netflix, 3gy67kLeU6
0
LinternaGorri
Buñuel nunca hubiera escrito un guión más surrealista.
sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos
Implícitamente reconoce que usa vive de la guerra continua.
3
HeilHynkel
¿Os habéis fijado que la ultraderecha copia punto por punto los guiones de las pelis baratas de Hollywood, los papeles del malo, claro?

No copian las de los malos sutiles que tienen planes elaborados, si no la de los malos de opereta.
1
karakol
Es esta que está en portada, pero a la velocidad que suelta Trump las gilipolleces es muy fácil que se solapen unas con otras.

0
skaworld
Si no me dan el nobel, provocaré la guerra se parece un porrón al "Si no puedo inspirar amor, provocaré miedo"  media
0
anonimo115
Este presidente es peor que el de scary movie
0
#6 Eukherio
Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz

¿Ha escrito algo así Trump y le han dejado enviarlo? Es que hasta los del mundo today pensarían que es un chiste demasiado directo.
0
#2 AlexGuevara
Cada día más indicios de que nuestro amigo Naranjito padece un principio de demencia senil...
0

