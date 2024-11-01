En serio, ¿qué podemos hacer con el fascista que ahora anda suelto por Estados Unidos?

Amigos: Agentes del ICE han secuestrado a un niño de 5 años para utilizarlo como «cebo» y arrestar a sus padres. El niño y su padre se encuentran ahora en un centro de detención en Texas, aunque nadie sabe su paradero exacto. Estaban en Estados Unidos de forma legal. Esta es solo la última atrocidad cruel de la que he oído hablar. Todo esto se está haciendo en nuestro nombre —los Estados Unidos de América— con nuestra autoridad, el dinero de nuestros impuestos y, al parecer, nuestro consentimiento.