En serio, ¿qué podemos hacer con el fascista que ahora anda suelto por Estados Unidos?

Amigos: Agentes del ICE han secuestrado a un niño de 5 años para utilizarlo como «cebo» y arrestar a sus padres. El niño y su padre se encuentran ahora en un centro de detención en Texas, aunque nadie sabe su paradero exacto. Estaban en Estados Unidos de forma legal. Esta es solo la última atrocidad cruel de la que he oído hablar. Todo esto se está haciendo en nuestro nombre —los Estados Unidos de América— con nuestra autoridad, el dinero de nuestros impuestos y, al parecer, nuestro consentimiento.

| etiquetas: trump , fascismo , autoritarismo
Falk #4 Falk
Lo lógico sería renunciar a cualquier producto derivado de EEUU. El dinero es el único idioma que entienden...
#8 pascuaI
#4 Estaría bien empezar por legislación que impida que administraciones (y empresas fundamentales como bancos) obliguen a sus clientes a usar obligatoriamente productos software extranjeros (como Android o iOS) para poder operar con ellos.

Que está de moda el tener que usar sí o sí la "app" de turno, que sólo funciona en teléfonos con software certificado por corporaciones americanas, como Google o Apple.
tul #9 tul
#4 como si fueran a permitir tal cosa, ya mandaron a los gladio a poner bombas para evitar que se votara como no les gusta con la complicidad de nuestras propias autoridades y medios.
Deviance #5 Deviance
Un Mangionne?
Blackat #2 Blackat
Enviarle unos mariachis ?
#10 Toni_Ivars *
#2 Me cago en sus muertos. The Punisher tendría que haber ido ahí a... correrlos a gorrazos (o lo que sea que suele hacer The Punidher) y a sacar el niño. Menuda panda de villanos estos del ICE.
Jointhouse_Blues #14 Jointhouse_Blues *
#1 Para encontrar la cura, lo primero es hacer un buen diagnóstico. El problema es más grave y complejo de lo que parece a priori. Trump está ahí para atraer el foco mediático con sus payasadas. Entre tanto, se continua pasando por alto a las élites estadounidenses que lo colocaron en la Casa Blanca. El bufón idóneo que acapara las miradas, mientras ellos se reparten el botín. No se trata de un solo fascista, no, detrás del fenómeno Trump, hay toda una casta enquistada de psicópatas.
qwertyTarantino #3 qwertyTarantino
La solución las dan las matemáticas: www.youtube.com/watch?v=mScpHTIi-kM
Mltfrtk #7 Mltfrtk
Juicio por combate o la Cúpula del Trueno.
elTieso #12 elTieso
Tomar ejemplo del pasado: Mussolini, Hitler, ahí lo dejo.
#15 Toponotomalasuerte
Mangione, te llaman
#11 Martillo_de_Herejes
Veneno. Y uno que no deje rastro.
Fran_Ramos #13 Fran_Ramos *
colgados como los nazis en Núremberg
