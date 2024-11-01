edición general
34 meneos
33 clics
Las grandes tecnológicas alertan de que, si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial

Las grandes tecnológicas alertan de que, si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial

Alarmados por las elevadas cifras de consumo de agua entre la población mundial, las grandes empresas tecnológicas han alertado hoy de que, si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial. “Estamos bebiendo agua por encima de nuestras posibilidades y ha llegado el momento de poner un límite de consumo por persona”, exigen.

| etiquetas: agua , recursos hídricos , suministro de agua , ia , inteligencia artifici
27 7 2 K 210 ocio
8 comentarios
27 7 2 K 210 ocio
Apotropeo #1 Apotropeo
Apoya la IA, bebe cerveza.
4 K 50
sorrillo #2 sorrillo
#1 Solo existen dos tipos de bebidas:
- Agua sola.
- Agua con algo.
0 K 10
powernergia #4 powernergia
#2 Y la lava candente.
0 K 12
LázaroCodesal #8 LázaroCodesal
#4 ...y el agua ardiente...
0 K 7
Asimismov #7 Asimismov
#1 el mejor litro de cerveza consume entre 5 y 7 litros de agua durante si fabricacion.
Así que tampoco podremos beber cerveza. >:-(
0 K 12
Spirito #3 Spirito
Bebemos agua por encima de nuestras posibilidades.
0 K 9
#6 Toponotomalasuerte
#3 saldrá algún viejito regre subnormal a hablar de los ninjas del agua por las televisiones... De esa gente a la que le dan agua y los hijos de puta la aceptaban y se la bebían.
0 K 10
Ed_Hunter #5 Ed_Hunter
Voy corriendo a por otro vaso de agua, uno grande, y lo llenaré hasta el borde, beber agua es un sacrificio menor si nos libra de la IA
0 K 6

menéame