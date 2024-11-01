Las grandes tecnológicas alertan de que, si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial

Alarmados por las elevadas cifras de consumo de agua entre la población mundial, las grandes empresas tecnológicas han alertado hoy de que, si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial. “Estamos bebiendo agua por encima de nuestras posibilidades y ha llegado el momento de poner un límite de consumo por persona”, exigen.
