El ICE detiene en Minnesota a cuatro niños, entre ellos uno de cinco años

Los responsables del distrito escolar de Columbia Heights, en Minnesota, informaron el miércoles de que cuatro estudiantes han sido detenidos recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Uno de ellos, un un chico de 17 años, fue arrestado mientras se dirigía al colegio. Los agentes de Inmigración lo sacaron del cocheen el que se encontraba y se lo llevaron. Por la tarde, Liam Ramos, de cinco años, fue detenido junto a su padre en la entrada de su casa, nada más regresar de la escuela. Desde el colegio, sus

Mark_ #1 Mark_
Trabajar en el ICE no es obligatorio. De hecho, muchos son incluso voluntarios.

Todo lo que les pase mientras la gente se defiende de esos secuestros ellos estará más que justificado. Y por mi, aplaudido.
#2 astur365_628eed2f50e0f
Curioso, aquí se pide la deportación de todos los menos , y eso lo piden los civilizados , pero si USA detiene a inmigrantes ilegales protestan
BastardWolf #3 BastardWolf
#2 quieres decir los "menas"? Menores no acompañados? Que estan aqui sin sus padres, tutelados por el estado?... Y lo estas comparando con el caso que comentan el articulo, de un hijo y su padre?
Pues no se que tendra que ver una cosa con la otra
Blackat #4 Blackat
Cada vez mas precoces los rebeldes webones!!
menéame