El ICE detiene en Minnesota a cuatro niños, entre ellos uno de cinco años

Los responsables del distrito escolar de Columbia Heights, en Minnesota, informaron el miércoles de que cuatro estudiantes han sido detenidos recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Uno de ellos, un un chico de 17 años, fue arrestado mientras se dirigía al colegio. Los agentes de Inmigración lo sacaron del cocheen el que se encontraba y se lo llevaron. Por la tarde, Liam Ramos, de cinco años, fue detenido junto a su padre en la entrada de su casa, nada más regresar de la escuela. Desde el colegio, sus